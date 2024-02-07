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Уряд Швеції розширить підтримку українських біженців: збільшить виплати та відкриє доступ до BankID

біженці,українці

У Швеції готуються розширити підтримку біженців з України. Зокрема, українцям дозволять отримувати шведський номер соціального страхування, що дасть доступ до багатьох послуг, включно до BankID.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV4.

Як повідомила міністр міграції Марія Мальмер Стенергард, уряд Швеції розробив законопроєкт, який дасть можливість українським біженцям зареєструватися у країні та отримати шведський номер соціального страхування.

Крім того, у законопроєкті передбачено значне збільшення виплат.

"Це означає, що вони отримають зовсім інший доступ до шведської системи охорони здоров’я, можливість отримати BankID, а також отримують право на значно вищу підтримку", - зазначила вона.

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Українцям потрібен повний доступ до навчання шведською мовою, до послуг служби зайнятості, зазначила міністр.

Законопроєкт буде винесено на обговорення. Очікується, що він набуде чинності восени.

Збільшення виплат

Якщо законопроєкт ухвалять, добова сума із нинішніх 71 шведської крони (6,28 євро) буде збільшена до 308 шведських крон (27,26 євро). Тобто на місяць українські біженці отримуватимуть приблизно 818 євро.

Закон спрямований на тих українців, які перебувають у Швеції понад рік і планують залишитися довше.

Шведські політики закликають уряд ухвалити тимчасовий захід для збільшення фінансової підтримки українців до ухвалення закону.

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Автор: 

біженці (1864) Швеція (953)


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Топ коментарі
+6
От нет шоб людей відправити назад на війну, а гроші віддати зеленському.
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07.02.2024 11:29
+6
І це правильно, дерьмаку з лещенко віддати і насолоджуватися почуттям справедливості ...
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07.02.2024 11:35
+5
сльози бігут от такої новини це ж скільки грошей мимо каси
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07.02.2024 11:39
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Ці 818 євро,мала би Україна отримувати і сама розподіляти.Немає совісті в тих шведів.
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07.02.2024 11:28 Відповісти
І це правильно, дерьмаку з лещенко віддати і насолоджуватися почуттям справедливості ...
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07.02.2024 11:35 Відповісти
От нет шоб людей відправити назад на війну, а гроші віддати зеленському.
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07.02.2024 11:29 Відповісти
До копійки а там вже найвиличнівшивий все спіздить.
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07.02.2024 11:34 Відповісти
сльози бігут от такої новини це ж скільки грошей мимо каси
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07.02.2024 11:39 Відповісти
Tack, mitt älskade Sverige!
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07.02.2024 11:45 Відповісти
Ідіот, в Швеції ніхто не читає українські видання українською😆
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07.02.2024 11:54 Відповісти
Скільки вас розвелося, всезнающого бидла.......
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07.02.2024 11:57 Відповісти
ВСУ треба більше допомогати, а біженці і самі на шматок хліба і дах над головою зароблять.
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07.02.2024 11:54 Відповісти
Якщо працездатні ...
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07.02.2024 12:15 Відповісти
між допомогою та ВСУ існує зелена прокладка
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07.02.2024 13:07 Відповісти
Напрасно. Помогать надо старикам и детям. Всем остальным - полгода на акклиматизацию и минимальное изучение языка - и работать, приносить пользу стране которая тебя приютила. Не нужно уподобляться людям с темным цветом пятой точки, которые оккупировали все европейские страны в которых есть высокий социал.
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07.02.2024 12:16 Відповісти
ви і вам подібні дивитеся з точки зору "голого заду", тобто з безгрошової позиції і надзвичайно вузько. Шведи на кінець почали імплементувати програму, яку довго розробляли. І ця програма не про поточні податки чи оперативне наповнення бюджету, а про шведську націю - там в роботі десятиліття і тому гроші неважливі. У них через нашу біду відкрилося вікно можливостей.
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07.02.2024 12:28 Відповісти
А я и не говорил чтото про деньги. Я говорил про то что отсутствие мотивации убивает в человеке желание развиваться и прогрессировать. Если у тебя в корыте всегда есть комбикорм - ты не пойдешь в лес копать носом желуди.
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07.02.2024 12:34 Відповісти
На жаль це так. Наприклад, я, як непрацездатний в загальному розумінні, можу припустимо заробити на удаленці 100 шв. франків, однак їх відрахують з соціальної допомоги. Якось воно не те ...
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07.02.2024 12:53 Відповісти
скажу просто - їм не жалко посадити якусь кількість білих християн на соціал - головне, щоб вони і, особливо їх діти і внуки, інтегрувались в шведське суспільство. А їх очікування щодо можливості соціалізації українців в шведське суспільство надзвичайно виправдані.

Рекомендую прочитати Тіло Сарацина "Німеччина. Самоліквідація". Зрозумієте, чому і що відбувається під ковриком європейської соціальної політики.
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07.02.2024 13:00 Відповісти
Швейцарія також йде в цьому напрямку ...
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07.02.2024 13:15 Відповісти
польська влада напряглася... українці від поляків, які почали змінювати умови перебування переїдуть до Швеції, навіть в Німеччині буде не так жирно. хоча шведська мова складнувата, але то таке.
Зато Швеція розраховує достатньо легко і просто (бо для них ці гроші - не гроші, дуже багата країна) зможе отримати ментально і цивілізаційно схожих, спочатку біженців, потім мігрантів, потім громадян. Якщо в Швеції залишиться по цій програмі від 250 до 500 тис білих християн з України (зразу напишу, що якість освітня і т.п. для них не важливо. багато не буду тут пояснювати - все одно тут не зрозуміє більшість), то це насправді потужна підтримка шведській нації в середньостроковій перспективі.
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07.02.2024 12:24 Відповісти
 
 