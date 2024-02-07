Уряд Швеції розширить підтримку українських біженців: збільшить виплати та відкриє доступ до BankID
У Швеції готуються розширити підтримку біженців з України. Зокрема, українцям дозволять отримувати шведський номер соціального страхування, що дасть доступ до багатьох послуг, включно до BankID.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TV4.
Як повідомила міністр міграції Марія Мальмер Стенергард, уряд Швеції розробив законопроєкт, який дасть можливість українським біженцям зареєструватися у країні та отримати шведський номер соціального страхування.
Крім того, у законопроєкті передбачено значне збільшення виплат.
"Це означає, що вони отримають зовсім інший доступ до шведської системи охорони здоров’я, можливість отримати BankID, а також отримують право на значно вищу підтримку", - зазначила вона.
Українцям потрібен повний доступ до навчання шведською мовою, до послуг служби зайнятості, зазначила міністр.
Законопроєкт буде винесено на обговорення. Очікується, що він набуде чинності восени.
Збільшення виплат
Якщо законопроєкт ухвалять, добова сума із нинішніх 71 шведської крони (6,28 євро) буде збільшена до 308 шведських крон (27,26 євро). Тобто на місяць українські біженці отримуватимуть приблизно 818 євро.
Закон спрямований на тих українців, які перебувають у Швеції понад рік і планують залишитися довше.
Шведські політики закликають уряд ухвалити тимчасовий захід для збільшення фінансової підтримки українців до ухвалення закону.
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Зато Швеція розраховує достатньо легко і просто (бо для них ці гроші - не гроші, дуже багата країна) зможе отримати ментально і цивілізаційно схожих, спочатку біженців, потім мігрантів, потім громадян. Якщо в Швеції залишиться по цій програмі від 250 до 500 тис білих християн з України (зразу напишу, що якість освітня і т.п. для них не важливо. багато не буду тут пояснювати - все одно тут не зрозуміє більшість), то це насправді потужна підтримка шведській нації в середньостроковій перспективі.