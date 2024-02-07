Послаблення допомоги Україні підштовхне Китай до агресії, - Пентагон

Послаблення підтримки США України може стати небезпечним сигналом не тільки для РФ, але й для Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Китай спостерігає за тим, як ми підтримуємо Україну перед обличчям відкритої агресії РФ. Якщо ми схибимо, то це заохотить КНР до ще більш провокаційних дій в Індо-Тихоокеанському регіоні", – зазначила представниця Пентагону.

Вона підкреслила, що боротьба України за власний суверенітет надсилає сигнал авторитарним режимам по всьому світу про те, що порушення міжнародного порядку, заснованого на правилах, має високу ціну.

"Натомість, якщо підтримка України з боку Америки похитнеться, це створить інший, небезпечний сигнал",- зауважила Сінгх.

Якщо Сполучені Штати припинять підтримувати Україну, потрібно чітко усвідомлювати наслідки.

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"Путін не зупиниться у своєму прагненні до влади та контролю за межами України в напрямку НАТО. Якщо Путін нападе на союзника по Альянсу, ми опинимось в прямому конфлікті (з РФ), оскільки ми віддані захисту кожного сантиметра НАТО", – вказала Сінгх.

У цьому зв’язку вона підкреслила, що перед Америкою стоїть вибір: або виділити кошти зараз, щоби допомогти Україні, або ж сплатити набагато більшу ціну потім, щоби протидіяти серйознішим наслідкам.