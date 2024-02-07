УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11636 відвідувачів онлайн
Новини
1 784 19

Послаблення допомоги Україні підштовхне Китай до агресії, - Пентагон

сінгх,сабріна

Послаблення підтримки США України може стати небезпечним сигналом не тільки для РФ, але й для Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила заступниця офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Китай спостерігає за тим, як ми підтримуємо Україну перед обличчям відкритої агресії РФ. Якщо ми схибимо, то це заохотить КНР до ще більш провокаційних дій в Індо-Тихоокеанському регіоні", – зазначила представниця Пентагону.

Вона підкреслила, що боротьба України за власний суверенітет надсилає сигнал авторитарним режимам по всьому світу про те, що порушення міжнародного порядку, заснованого на правилах, має високу ціну.

"Натомість, якщо підтримка України з боку Америки похитнеться, це створить інший, небезпечний сигнал",- зауважила Сінгх.

Якщо Сполучені Штати припинять підтримувати Україну, потрібно чітко усвідомлювати наслідки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США продовжують постачання озброєння до України, - Пентагон

"Путін не зупиниться у своєму прагненні до влади та контролю за межами України в напрямку НАТО. Якщо Путін нападе на союзника по Альянсу, ми опинимось в прямому конфлікті (з РФ), оскільки ми віддані захисту кожного сантиметра НАТО", – вказала Сінгх.

У цьому зв’язку вона підкреслила, що перед Америкою стоїть вибір: або виділити кошти зараз, щоби допомогти Україні, або ж сплатити набагато більшу ціну потім, щоби протидіяти серйознішим наслідкам.

Автор: 

Пентагон (1417) Україна (5882) підтримка (603) Сінгх Сабріна (48)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Саме головне шоб американські хлопці та їх батьки, коли їм прийдеться гинути у Європі та десь біля Гонконгу, пам'ятали шо вони гинуть завдяки діяльності республіканській партії США та Трампу сьогодні, та за яких та за котрого вони проголосують завтра.
показати весь коментар
07.02.2024 11:36
+2
Зараз вже гинуть.Скидують безпілотники бомбочки.Відбувається це зараз.
показати весь коментар
07.02.2024 11:46
+1
І тому при приході демів до влади ми знімаємо додаткові мита з товарів вироблених в Китаї, щоб він отримав більше прибутків та міг нарощувати військовий потенціал...
показати весь коментар
07.02.2024 11:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саме головне шоб американські хлопці та їх батьки, коли їм прийдеться гинути у Європі та десь біля Гонконгу, пам'ятали шо вони гинуть завдяки діяльності республіканській партії США та Трампу сьогодні, та за яких та за котрого вони проголосують завтра.
показати весь коментар
07.02.2024 11:36 Відповісти
Зараз вже гинуть.Скидують безпілотники бомбочки.Відбувається це зараз.
показати весь коментар
07.02.2024 11:46 Відповісти
Масштаб поки шо не той.
показати весь коментар
07.02.2024 11:51 Відповісти
Так і не буде більшого масштабу.Це казочки для дурнів.США по озброєнню на першому місці з тотальною перевагою на морях і океанах.Хто буде воювати проти них?
показати весь коментар
07.02.2024 11:53 Відповісти
Сліпий казав - ясно бачу шо нічого не буде.
показати весь коментар
07.02.2024 11:56 Відповісти
Тут є факти.Тайвань це прямі інтереси США.От починає якусь війну чи операцію Китаю і що? Припливають туди три авіаносці з купою авіації,кораблів,ядерних підводних човнів,з крилатими ракетами.І що Китай протиставить цьому? Погрози ядерною бомбою? Так це смішно. В США одразу є 14 човнів на кожному по 24 балістичних ракет Трайдент 2,яка в свою чергу має по 14 термоядерних боєголовок.Китай буде тільки пижитись і все.
показати весь коментар
07.02.2024 12:02 Відповісти
Скільки вже сотень тисяч загиблих "американських найманців" ти побачив у російській пропаганді?
показати весь коментар
07.02.2024 11:59 Відповісти
Не найманців.А гинуть в базах на Близькому Сході.Я за це казав.В нас гинуть тільки добровольці,які вже до регулярної армії відношення не мають.І їх загинуло не багато.
показати весь коментар
07.02.2024 12:07 Відповісти
чучело ти тупе
показати весь коментар
07.02.2024 13:12 Відповісти
І тому при приході демів до влади ми знімаємо додаткові мита з товарів вироблених в Китаї, щоб він отримав більше прибутків та міг нарощувати військовий потенціал...
показати весь коментар
07.02.2024 11:37 Відповісти
Це все зроблено для того,щоб не було ескалації.
показати весь коментар
07.02.2024 11:47 Відповісти
І зараз деми зупинили лендліз, затримують поставки далекобійної зброї і забороняють бити по раші з тим же мотивом щоб не було ескалації
показати весь коментар
07.02.2024 13:34 Відповісти
Там, швидше, через те, що допомоги Тайваню не буде...
показати весь коментар
07.02.2024 11:44 Відповісти
Нападу на Тайвань не буде, бо комуністи там програли на вибораіх і Китай не полізе туди, де народ не у гробу їх бачив. Хай спробують китайці дізнатися чи буде допомога Тайваню чи ні і будуть кров'ю харкати як рашисти на Україні, які 10 років втративши 380 тисяч орків не можуть захопити навіть одну українську область
показати весь коментар
07.02.2024 12:05 Відповісти
Китайская экономика летит в трубу круче всех в Мире... Фондовый рынок обвалился на 35%>>>а это значит...что? правильно.. краснопузые Шизофреники повторяют дохлый СССР...👺👹 два дебила это не сила...
показати весь коментар
07.02.2024 11:58 Відповісти
Уже смешно читать эту дурочку.
показати весь коментар
07.02.2024 12:01 Відповісти
Внешний долг Китая превысил сумму 300 триллионов долларов... обезьяны...не берите в долг... вяличие краснопузое лопнет..😁😜
показати весь коментар
07.02.2024 12:07 Відповісти
Шо там у тебя, метадон? Просто если верить гуглу, внешний долг Китая 2,38 триллионов. Расскажи, как это происходит, ты чапаешь или бахаешься в обед и "выходишь в сеть", так?)
показати весь коментар
07.02.2024 12:48 Відповісти
США вже не те, ЄС треба брати на себе роль лідера, хєрачити військові заводи і зброю наповну
показати весь коментар
07.02.2024 12:21 Відповісти
 
 