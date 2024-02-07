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На Київщині та у низці регіонів була тривога через загрозу балістики

Вдень 7 лютого у низці регіонів України знову оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог. 

Наразі карта тривог така:

Відбій загрози

Станом на 11.38 карта тривог була така:

Повітряна тривога

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій території Україні було оголошено повітряну тривогу, рашисти атакували ракетами, "шахедами" (оновлено)

За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через загрозу балістики. 

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Повітряні сили (2621) повітряна тривога (912)


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Балістика - це частина фізики.
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07.02.2024 11:50 Відповісти
Якось дивно виглядає карта тривог виходячи з тх балістичних ракет!!!
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07.02.2024 11:55 Відповісти
 
 