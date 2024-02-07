На Київщині та у низці регіонів була тривога через загрозу балістики
Вдень 7 лютого у низці регіонів України знову оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі карта тривог така:
Станом на 11.38 карта тривог була така:
За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через загрозу балістики.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
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Роман Дузінкевич
показати весь коментар07.02.2024 11:50 Відповісти Мені подобається 0
Виталий Танчик #518988
показати весь коментар07.02.2024 11:55 Відповісти Мені подобається 0
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