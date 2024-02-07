На Київщині та у низці регіонів була тривога через загрозу балістики

Вдень 7 лютого у низці регіонів України знову оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі карта тривог така:

Станом на 11.38 карта тривог була така:

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій території Україні було оголошено повітряну тривогу, рашисти атакували ракетами, "шахедами" (оновлено)

За даними Повітряних сил, тривогу оголошено через загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.