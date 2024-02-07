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Новини
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На Одещині затримали працівника військкомату та правоохоронця, які торгували "білими квитками", - ДБР

дбр

Працівник одного з військкоматів Одеської області за 7 тисяч доларів США  обіцяв допомогти ухилянту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі ДБР.

Співробітник Роздільнянського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки через свого знайомого правоохоронця запропонував військовозобов’язаному чоловіку організувати видачу документів про непридатність до служби. Він навіть надав вибір як оформити непридатність: це могло бути як одруження з жінкою з інвалідністю, так і за станом здоров’я.

"5 лютого 2024 року ділка з ТЦК та його посередника-правоохоронця затримали під час одержання 7 тис. доларів США за "послугу".

Наразі вирішується питання повідомлення затриманим про підозру в одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу", - зазначили у ДБР.

Також працівники ДБР встановлюють коло осіб, які могли скористатись послугою та посадовців, причетних до оборудки.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ДБР викрило правоохоронця, що допоміг перетнути держкордон 5 чоловікам. Йому загрожує до 7 років ув’язнення. ФОТО

Затримали помічника ухилянтів
Затримали помічника ухилянтів
Затримали помічника ухилянтів
Затримали помічника ухилянтів
Затримали помічника ухилянтів
Затримали помічника ухилянтів
Затримали помічника ухилянтів

Автор: 

Одеська область (3201) військкомат (432) ДБР (3483) ухилянти (888)


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Йой, невже не всі розбійники почули?
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07.02.2024 12:06 Відповісти
Потвори! І не каютьця!
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07.02.2024 12:06 Відповісти
На базарі чи через інтернет магазин? А податки хоч сплачували?
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07.02.2024 12:51 Відповісти
У тих тцк можна хапати кожного. Не помилитесь.
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07.02.2024 12:07 Відповісти
Борисова теж затримали, і що?
Дістала вже ця імітація роботи від сбу, дбр та інших прикормлених владою контор. Ганебники!
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07.02.2024 13:53 Відповісти
 
 