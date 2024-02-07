На Одещині затримали працівника військкомату та правоохоронця, які торгували "білими квитками", - ДБР

Працівник одного з військкоматів Одеської області за 7 тисяч доларів США обіцяв допомогти ухилянту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Telegram-каналі ДБР.

Співробітник Роздільнянського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки через свого знайомого правоохоронця запропонував військовозобов’язаному чоловіку організувати видачу документів про непридатність до служби. Він навіть надав вибір як оформити непридатність: це могло бути як одруження з жінкою з інвалідністю, так і за станом здоров’я.

"5 лютого 2024 року ділка з ТЦК та його посередника-правоохоронця затримали під час одержання 7 тис. доларів США за "послугу".

Наразі вирішується питання повідомлення затриманим про підозру в одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу", - зазначили у ДБР.

Також працівники ДБР встановлюють коло осіб, які могли скористатись послугою та посадовців, причетних до оборудки.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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