На Таврійському напрямку знищено 39 одиниць військової техніки, нейтралізовано 159 БпЛА різних типів, втрати ворога становлять 370 осіб, - Тарнавський

За минулу добу в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" російський агресор завдав 11 авіаударів, вчинив 54 бойові зіткнення та 878 артобстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загальні втрати росіян за минулу добу становлять 370 осіб та 39 одиниць військової техніки (не враховуючи БпЛА) - це зокрема 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 17 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, наші захисники ушкодили та знищили БМ-21 "Град", гаубицю "Мста-Б", 120-мм міномети, ББМ "Тигр", а також 2 склади боєприпасів росіян.

Засобами РЕБ нейтралізовано (посаджено) 159 БпЛА різних типів за добу.

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