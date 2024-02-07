Під час масованих атак на Україну більшість ракет РФ летять у бік Польщі, всі системи безпеки перебувають у повній бойовій готовності, - міністр оборони Польщі Косиняк-Камиш
Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш відреагував на масовану ракетну атаку на Україну, заявивши, що більшість ворожих ракет під час обстрілів летять у бік його країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rzeczpospolita.
"З раннього ранку на всій території України оголошено повітряну тривогу. Це повторюється циклічно, вже, на жаль, раз на тиждень, раз на 10 днів. Ці атаки мають масований характер. І більшість ракет летить на захід, у бік Польщі", - заявив Косиняк-Камиш.
Польський міністр зазначив, що всі системи безпеки країни перебувають у повній бойовій готовності.
"Вони, звичайно, маневрують, їхня мета - українська територія. Але відсьогодні, від сьогоднішнього ранку, всі системи безпеки в Польщі перебувають у повній бойовій готовності", - зазначив міністр оборони Польщі.
"Росія проводить дуже масовану атаку, і вона підготувалася до неї. Вона компенсувала втрати, яких зазнала на початку війни, а це було два роки тому, вона перевела виробництво на військовий лад, у неї є союзники, як-от Північна Корея, які постачають їй величезну кількість боєприпасів", - додав Косиняк-Камиш.
Повітряна атака на Україну
Вранці 7 лютого російські загарбники випустили ракети по Україні зі стратегічної авіації. Наша протиповітряна оборона збила 44 ворожі цілі, включаючи 15 дронів.
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Польща для для ***** більш ласий шматок, як і для адіка була.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-manevry-rakety-rf-ataka/32808763.html
До Перу - недалеко .Я пока карті подивився - 1 долоня
Але факт в тому, що жодна ракета :
1) Не залетіла з Польської сторони (виходить ти забрехався і не зміг навести підтвердження)
2) Не перетинала і не наближалася до сувереної теріторії Польщі
Тому наступного разу так і пиши. Ракети зайшли з боку західної України
Чи ти Лемберг вже полякам віддав ?
Коли Вам в Варшаві хтось плюне на голову, а Ви запитаєте в людини, що саме стоїть над Вами на балконі, навіщо вона це зробила, почуєте у відповідь, що це плюнув хтось інший; ніхто не буде кричати Вам, що Ви брехун, просто ввічливо вкажуть Вам, що Ви помиляєтесь. Якщо ж там, на балконі буде сидіти кацап (який дійсно плюнув), на Ваше запитання отримаєте купу претензій і він назве Вас брехуном.
Я не забрехався а отже брехун ти, стверджуючи це. Хто ти є взагалі, крім брехуна, не знаю. Тому запитаю - то пан, крім того що брехун, ще й москаль?
Уточню для пана моє риторичне питання (а не ствердження) - якого беника не збили ракету, що пройшла не так далеко вже до державного кордону з Польщею - близько 50 км, далі повернула у львівському напрямку, потім знову звернула в напрямку Тернопільської області, в той час, коли ППО Польщі могла її збити? - Так буде краще, чи знову доколупаєшся?
Не треба алегорій і метафор - мені не цікаво
Я лише працюю з фактами, а вони не на вашому боці.
Зі смартфона це зробити важко.
Потрібне підпорядкування Повітряних сил Польщі українському командуванню.