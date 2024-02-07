Під час масованих атак на Україну більшість ракет РФ летять у бік Польщі, всі системи безпеки перебувають у повній бойовій готовності, - міністр оборони Польщі Косиняк-Камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш відреагував на масовану ракетну атаку на Україну, заявивши, що більшість ворожих ракет під час обстрілів летять у бік його країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rzeczpospolita.

"З раннього ранку на всій території України оголошено повітряну тривогу. Це повторюється циклічно, вже, на жаль, раз на тиждень, раз на 10 днів. Ці атаки мають масований характер. І більшість ракет летить на захід, у бік Польщі", - заявив Косиняк-Камиш.

Польський міністр зазначив, що всі системи безпеки країни перебувають у повній бойовій готовності.

"Вони, звичайно, маневрують, їхня мета - українська територія. Але відсьогодні, від сьогоднішнього ранку, всі системи безпеки в Польщі перебувають у повній бойовій готовності", - зазначив міністр оборони Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетна атака на Україну: у Польщі підняли авіацію

"Росія проводить дуже масовану атаку, і вона підготувалася до неї. Вона компенсувала втрати, яких зазнала на початку війни, а це було два роки тому, вона перевела виробництво на військовий лад, у неї є союзники, як-от Північна Корея, які постачають їй величезну кількість боєприпасів", - додав Косиняк-Камиш.

Повітряна атака на Україну

Вранці 7 лютого російські загарбники випустили ракети по Україні зі стратегічної авіації. Наша протиповітряна оборона збила 44 ворожі цілі, включаючи 15 дронів.