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Новини Війна
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Під час масованих атак на Україну більшість ракет РФ летять у бік Польщі, всі системи безпеки перебувають у повній бойовій готовності, - міністр оборони Польщі Косиняк-Камиш

косиняк-камиш

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш відреагував на масовану ракетну атаку на Україну, заявивши, що більшість ворожих ракет під час обстрілів летять у бік його країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Rzeczpospolita.

"З раннього ранку на всій території України оголошено повітряну тривогу. Це повторюється циклічно, вже, на жаль, раз на тиждень, раз на 10 днів. Ці атаки мають масований характер. І більшість ракет летить на захід, у бік Польщі", - заявив Косиняк-Камиш.

Польський міністр зазначив, що всі системи безпеки країни перебувають у повній бойовій готовності.

"Вони, звичайно, маневрують, їхня мета - українська територія. Але відсьогодні, від сьогоднішнього ранку, всі системи безпеки в Польщі перебувають у повній бойовій готовності", - зазначив міністр оборони Польщі.

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"Росія проводить дуже масовану атаку, і вона підготувалася до неї. Вона компенсувала втрати, яких зазнала на початку війни, а це було два роки тому, вона перевела виробництво на військовий лад, у неї є союзники, як-от Північна Корея, які постачають їй величезну кількість боєприпасів", - додав Косиняк-Камиш.

Повітряна атака на Україну

Вранці 7 лютого російські загарбники випустили ракети по Україні зі стратегічної авіації. Наша протиповітряна оборона збила 44 ворожі цілі, включаючи 15 дронів.

Автор: 

Київ (19443) обстріл (28365) Польща (8491) Косіняк-Камиш Владислав (46)


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Топ коментарі
+10
І що з того?Ракети вже падали на території Польщі.Спочатку були кацапськими,а потім стали українськими.
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07.02.2024 12:24
+9
Як це так курва, чому профспілка пекарей не блокує кардон, курва ?!!
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07.02.2024 12:25
+8
Большинство ракет? Ну-ну... 1-2 ракеты летело в вашу сторону и те наверное не рискнули бы сбить. А сегодня вот был шанс у пилотов потренироваться в реальной обстановке, помочь Украине. Но тогда же была бы "эскалация"...
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07.02.2024 12:26
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Не будьте такі впевнені, що їх цікавить лише українська територія.

Польща для для ***** більш ласий шматок, як і для адіка була.
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07.02.2024 12:24 Відповісти
якого чорта не збили кілька нещасних ракет, що зайшли з вашої сторони?
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07.02.2024 12:24 Відповісти
Звідки ти це взяв ?
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07.02.2024 12:31 Відповісти
"Тому й долетіли фактично до Самбірського району (Львівська область - УНІАН), це не так далеко вже до державного кордону з Польщею - близько 50 км, далі повернула у львівському напрямку, потім знову звернула в напрямку Тернопільської області. Такі от маневри проводились в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях", - зазначив Ігнат.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-manevry-rakety-rf-ataka/32808763.html
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07.02.2024 13:23 Відповісти
Це як в тому анекдоті.

До Перу - недалеко .Я пока карті подивився - 1 долоня

Але факт в тому, що жодна ракета :

1) Не залетіла з Польської сторони (виходить ти забрехався і не зміг навести підтвердження)

2) Не перетинала і не наближалася до сувереної теріторії Польщі

Тому наступного разу так і пиши. Ракети зайшли з боку західної України

Чи ти Лемберг вже полякам віддав ?
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07.02.2024 16:58 Відповісти
Людино добра! Ви мене звинувачуєте в брехні, далі ви безпідставно робите якісь дивні висновки. З якою метою? Мабуть треба розжувати...
Коли Вам в Варшаві хтось плюне на голову, а Ви запитаєте в людини, що саме стоїть над Вами на балконі, навіщо вона це зробила, почуєте у відповідь, що це плюнув хтось інший; ніхто не буде кричати Вам, що Ви брехун, просто ввічливо вкажуть Вам, що Ви помиляєтесь. Якщо ж там, на балконі буде сидіти кацап (який дійсно плюнув), на Ваше запитання отримаєте купу претензій і він назве Вас брехуном.
Я не забрехався а отже брехун ти, стверджуючи це. Хто ти є взагалі, крім брехуна, не знаю. Тому запитаю - то пан, крім того що брехун, ще й москаль?
Уточню для пана моє риторичне питання (а не ствердження) - якого беника не збили ракету, що пройшла не так далеко вже до державного кордону з Польщею - близько 50 км, далі повернула у львівському напрямку, потім знову звернула в напрямку Тернопільської області, в той час, коли ППО Польщі могла її збити? - Так буде краще, чи знову доколупаєшся?
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07.02.2024 17:53 Відповісти
Я показав , що ваше твердження суперечить наданим вами пруфам.

Не треба алегорій і метафор - мені не цікаво

Я лише працюю з фактами, а вони не на вашому боці.
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07.02.2024 22:21 Відповісти
І що з того?Ракети вже падали на території Польщі.Спочатку були кацапськими,а потім стали українськими.
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07.02.2024 12:24 Відповісти
Як це так курва, чому профспілка пекарей не блокує кардон, курва ?!!
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07.02.2024 12:25 Відповісти
Большинство ракет? Ну-ну... 1-2 ракеты летело в вашу сторону и те наверное не рискнули бы сбить. А сегодня вот был шанс у пилотов потренироваться в реальной обстановке, помочь Украине. Но тогда же была бы "эскалация"...
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07.02.2024 12:26 Відповісти
То була б *обсирація* нати.
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07.02.2024 12:36 Відповісти
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07.02.2024 12:26 Відповісти
Пук пук пук.
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07.02.2024 12:30 Відповісти
Войдите.
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07.02.2024 13:38 Відповісти
Росія просто так нічого не робить. Вона готується, тренується до нападу на Польщу та інші країни ЄС. Десь у Кремлі вже є план нападу на Польщу та інші країни. Тому час уже добровольців направляти в Україну для захисту України та Польщі.
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07.02.2024 12:31 Відповісти
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07.02.2024 12:32 Відповісти
Як картинку вставити? У вікні вставити картинку вказую шлях, розміри, але все одно не завантажується. Ctrl+C та Ctrl+V теж нічого не дає
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07.02.2024 12:34 Відповісти
Картинка повина лежати на зовнішньому ресурсі. Вбиваєте адресу. З компа не вийде загрузити сюди.
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07.02.2024 12:38 Відповісти
Фото вставляються лише копіпастою веб-адреси зображення URL від джерела.
Зі смартфона це зробити важко.
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07.02.2024 12:42 Відповісти
Деякі картинки і дійсно не завантажуються на ЦН . Тоді треба перенести їх на свою сторінку в ФБ наприклад , або Твіттер . А звідти вже сюди . Ну це якщо є охота витрачати на це час .
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07.02.2024 12:46 Відповісти
"більшість ракет РФ летять у бік Польщі" - то є так... навіть більше скажу: географічно та більшість ракет летить і у напрямку Германії, Франції, Великобританії тощо...
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07.02.2024 12:35 Відповісти
и даже сша
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08.02.2024 01:29 Відповісти
Якщо це правда , те що в нас з'явилися засоби РЕБ які впливають на курс крилатих ракет і дронів , то полякам і дійсно , треба напружитися . хз куди вони полетять в інший раз .
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07.02.2024 12:39 Відповісти
Якби не ті польські літаки, які наші зенітники боялись до біса збити, то і ворожа ракета, яка прилетіла у Дрогобич, була б збита ще на підльоті. І тоді б не було удару по промоб'єкту.
Потрібне підпорядкування Повітряних сил Польщі українському командуванню.
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07.02.2024 12:46 Відповісти
Как тут все за Польшу переживают,уже гуманитарку пакуют и деньги туда шлют.
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07.02.2024 13:00 Відповісти
Так, на памперси полякам донатимо.
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07.02.2024 13:15 Відповісти
Шумєл Камиш...
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07.02.2024 13:54 Відповісти
...кацапи гнулись.
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07.02.2024 14:02 Відповісти
Смотрите не обосритесь там.
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07.02.2024 14:29 Відповісти
 
 