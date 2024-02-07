Законопроєкт про множинне громадянство Рада може розглянути до кінця лютого, - "слуга народу" Корнієнко
Верховна Рада до кінця лютого може розглянути у першому читанні законопроєкт про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України.
Про це повідомив перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Він назвав законопроєкт "дуже важливою ініціативою" президента.
Корнієнко наголосив, що парламентарі та влада завжди працювали над тим, "щоб українці в усьому світі, незважаючи на громадянство, яке вони наразі мають в країнах, де проживають, могли відчувати себе українцями, брати участь в житті країни, реалізувати себе тут, інвестувати в державу і отримати деякі виборчі права".
Він розповів, що законопроєктом запропоновано визначити ряд держав, громадяни яких можуть набути громадянство України у спрощеному порядку.
За його словами, це понад 30 держав, серед яких країни ЄС, Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія, Японія.
"Усі ми працюємо над тим, щоб наша велика українська родина дійсно мала однакові права по всьому світу… До кінця лютого ми спробуємо ухвалити законопроєкт у першому читанні", - додав перший заступник Голови ВР.
Законопроєкт про множинне громадянство
22 січня 2024 року Зеленський повідомив, що внесе до парламенту законопроєкт щодо множинного громадянства.
Того ж дня законопроєкт було зареєстровано у Раді.
Глава МЗС Кулеба заявив, що множинне громадянство не даватиме змоги військовозобов’язаним виїхати за кордон під час воєнного стану.
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в Україні існує єдине громадянство.
Стаття 8.
В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Стаття 157.
Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
Землю зможуть скупити без проблем - бабло там є!!!!
За його словами, це понад 30 держав, серед яких країни ЄС, Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія, Японія.» - громадяни цих країн просто сплять і бачать, як отримують громадянство України... Мрія всього життя.
Їх же не забов'язують вписувати всі громадянства з народження.
Про не ті доходи розкажи нашим фермерам. В яких агрохолдинги за копійки скуповують врожай ще на стадіі посіву. Основний навар осідає в імпортерів, а не в фермерів.
То в вас ще нормальний агрохолдинг, який займається і вирощуванням, і переробкою. Що далеко не завжди в нашій країні. А більшість з них робить набагато простіше.
«оформлювати на фунта ризиковано бо приїде ДБР і запитає, де взяв гроші на купівлю» - ви наївний як дитина. Чувак, ризики та профіт від ведення бізнесу іноземцями в Україні неспівставні. Ніхто не дасть гарантії, що ДБР не завітає до «новоспеченого українця» і не арештує рахунки та майно за надуманими (проплаченими місцевими конкурентами) приводами. Ви в Україні живете, чи де? Ідеаліст.
Тим більше, що закон про змінення статусу сільхозземель ви вже протягли.
В ШВЕЙЦАРИИ самая высокая зарплата в мире,они не на зароботки приехали
Усьо, по регламенту ВРУ…
В Германии одно гражданство.
Если первое немецкое,то ещё сможешь
с условиями второе принять.
А гражданство Румынии в 2009 году за 500 долларов продавали.
Стаття 19.
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_gromadyanstvo_ukraini/statja-19.htm
А гражданство нищих с Болгарии,Румынии-пожалуйста.
Відчуваю грандіозний найоб у цих словах.
Окрім загрози
- неконституційного відчуження основного національного багатства - землі, з подачі ворожої 5-ї колони в українській владі,
- "законного" уникнення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені в Україні,
- надання колишнім громадянам країни-агресора, іншим міжнародним кримінальним злочинцям індульгенції у вигляді українського громадянства,
множинне громадянство є прямою загрозою державності, територіального суверенітету й незалежності держави через потенційні претензії сусідів з мотивів захисту прав, інтересів "своїх" чи вимог незалежності, автономій окремих територій. Саме через це у більшості країн, як і в Україні, множинне громадянство заборонено Конституцією.
Наміри боневтіка очевидні - це зруйнувати Україну повністю.