Законопроєкт про множинне громадянство Рада може розглянути до кінця лютого, - "слуга народу" Корнієнко

Верховна Рада до кінця лютого може розглянути у першому читанні законопроєкт про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України.

Про це повідомив перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він назвав законопроєкт "дуже важливою ініціативою" президента.

Корнієнко наголосив, що парламентарі та влада завжди працювали над тим, "щоб українці в усьому світі, незважаючи на громадянство, яке вони наразі мають в країнах, де проживають, могли відчувати себе українцями, брати участь в житті країни, реалізувати себе тут, інвестувати в державу і отримати деякі виборчі права".

Він розповів, що законопроєктом запропоновано визначити ряд держав, громадяни яких можуть набути громадянство України у спрощеному порядку.

За його словами, це понад 30 держав, серед яких країни ЄС, Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія, Японія.

"Усі ми працюємо над тим, щоб наша велика українська родина дійсно мала однакові права по всьому світу… До кінця лютого ми спробуємо ухвалити законопроєкт у першому читанні", - додав перший заступник Голови ВР.

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Законопроєкт про множинне громадянство

22 січня 2024 року Зеленський повідомив, що внесе до парламенту законопроєкт щодо множинного громадянства.

Того ж дня законопроєкт було зареєстровано у Раді.

Глава МЗС Кулеба заявив, що множинне громадянство не даватиме змоги військовозобов’язаним виїхати за кордон під час воєнного стану.

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