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Законопроєкт про множинне громадянство Рада може розглянути до кінця лютого, - "слуга народу" Корнієнко

паспорт

Верховна Рада до кінця лютого може розглянути у першому читанні законопроєкт про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України.

Про це повідомив перший заступник Голови ВР Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він назвав законопроєкт "дуже важливою ініціативою" президента.

Корнієнко наголосив, що парламентарі та влада завжди працювали над тим, "щоб українці в усьому світі, незважаючи на громадянство, яке вони наразі мають в країнах, де проживають, могли відчувати себе українцями, брати участь в житті країни, реалізувати себе тут, інвестувати в державу і отримати деякі виборчі права".

Він розповів, що законопроєктом запропоновано визначити ряд держав, громадяни яких можуть набути громадянство України у спрощеному порядку.

За його словами, це понад 30 держав, серед яких країни ЄС, Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія, Японія.

"Усі ми працюємо над тим, щоб наша велика українська родина дійсно мала однакові права по всьому світу… До кінця лютого ми спробуємо ухвалити законопроєкт у першому читанні", - додав перший заступник Голови ВР.

Читайте також: Люди, які мають громадянство РФ, не повинні мати українського - нехай живуть у Росії, - Зеленський

Законопроєкт про множинне громадянство

22 січня 2024 року Зеленський повідомив, що внесе до парламенту законопроєкт щодо множинного громадянства.

Того ж дня законопроєкт було зареєстровано у Раді.

Глава МЗС Кулеба заявив, що множинне громадянство не даватиме змоги військовозобов’язаним виїхати за кордон під час воєнного стану.

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Автор: 

ВР (14961) подвійне громадянство (152) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+18
Конституція тоді нам для чого? А вона на паузі.
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07.02.2024 12:43
+14
Стаття 4.
в Україні існує єдине громадянство.
Стаття 8.
В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Стаття 157.
Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
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07.02.2024 12:58
+9
Множинне!!! ??? Ну - ну!
Землю зможуть скупити без проблем - бабло там є!!!!
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07.02.2024 12:44
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Конституція тоді нам для чого? А вона на паузі.
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07.02.2024 12:43 Відповісти
Стаття 4.
в Україні існує єдине громадянство.
Стаття 8.
В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Стаття 157.
Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
Конституція України не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану.
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07.02.2024 12:58 Відповісти
Множинне!!! ??? Ну - ну!
Землю зможуть скупити без проблем - бабло там є!!!!
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07.02.2024 12:44 Відповісти
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07.02.2024 12:50 Відповісти
"Землю зможуть скупити без проблем - бабло там є!!!!". Так а для чего это и делается. Что, шут так резко воспылал патриотизмом, переживает за украинцев за границей так сильно, что кушать не может? Вся эта суета для того, чтобы граждане Израиля могли без проблем получить паспорта Украины, ну и дальше - земля ваша стала наша. Все просто.
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07.02.2024 14:39 Відповісти
«Він розповів, що законопроєктом запропоновано визначити ряд держав, громадяни яких можуть набути України у спрощеному порядку.

За його словами, це понад 30 держав, серед яких країни ЄС, Сполучені Штати Америки, Канада, Велика Британія, Японія.» - громадяни цих країн просто сплять і бачать, як отримують громадянство України... Мрія всього життя.
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07.02.2024 12:45 Відповісти
Чому б і ні, якщо їх перше громадянство мокшанське?
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07.02.2024 12:47 Відповісти
Ну, наприклад, в Японії множинне громадянство заборонене. Так що мати мокшанське та японське одночасно неможливо. Як в інших країнах - не знаю. Це по-перше. А по друге чи будуть надавати українське громадянство навіть колишнім (я вже не кажу за діючих) гордим власникам мокшанського громадянства.
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07.02.2024 12:58 Відповісти
Будуть надавати, якщо мокшанин покаже громадянство, наприклад, американське, аргентинське.

Їх же не забов'язують вписувати всі громадянства з народження.
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07.02.2024 13:06 Відповісти
Хтозна яка процедура передбачена. А ще можна відмовити. Без пояснення причин, як це й прийнято робити.
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07.02.2024 13:09 Відповісти
Не для того пліснява порушує Закон, щоб відмовити.
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07.02.2024 13:16 Відповісти
а що ні ? купити за безцінь 10000 га чорнозему !
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07.02.2024 12:51 Відповісти
Ну купити можна. Але в нас не настільки привабливий інвестклімат, щоб прям міняти громадянство. Трішки не ті доходи та ризики. Простіше оформити на когось місцевого і отримувати навар.
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07.02.2024 13:02 Відповісти
що міняти ? множинне громадянство це про що ? про не ті доходи розкажи польським фермерам .
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07.02.2024 13:13 Відповісти
Я вище вже відповів. В ряді країн множинне громадянство заборонене. Тому тільки міняти.

Про не ті доходи розкажи нашим фермерам. В яких агрохолдинги за копійки скуповують врожай ще на стадіі посіву. Основний навар осідає в імпортерів, а не в фермерів.
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07.02.2024 13:18 Відповісти
*експортерів
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07.02.2024 13:19 Відповісти
так про множинне громадянство ! не про зміну ! читай уважно . я агроном великого агрохолдингу. у нас не вистачає ресурсу переробити свою продукцію не те що займатись фермерською . тож не пиши брехні .
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07.02.2024 13:24 Відповісти
Ти чуєш шо тобі кажуть? В деяких з перелічених країн заборонене множинне громадянство. Громадянам тих країн доведеться відмовлятися від свого на користь українського, щоб не порушувати закони. Так ясно? Не простіше поставити місцевого фунта, який просто буде «власником», а самому залишитися кінцевим бенефіциаром?

То в вас ще нормальний агрохолдинг, який займається і вирощуванням, і переробкою. Що далеко не завжди в нашій країні. А більшість з них робить набагато простіше.
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07.02.2024 13:31 Відповісти
ти точно вмієш читати ? закон про множинне громадянство ! відмовитись від попереднього і стати громадянином України можно і зараз . громадянам тих країн де заборонено множинне громадянство не пощастило на дурняк придбати 10000 га землі . оформлювати на фунта ризиковано бо приїде ДБР і запитає, де взяв гроші на купівлю ? приклад покійний холдинг Росток .
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07.02.2024 13:43 Відповісти
Я, якраз, вмію читати. На дурняк - це поки що. Потім у вас очі на лоб полізуть, яка ціна буде на ту землю. Ринок вирішує. Думаю, шо плюс пару тисяч $ буде. Так нахіба воно надо? Простіше буде в Богарії купити та не морочити собі яйце з подвійним громадянством. І збирати врожай деяких культур двічи на рік.

«оформлювати на фунта ризиковано бо приїде ДБР і запитає, де взяв гроші на купівлю» - ви наївний як дитина. Чувак, ризики та профіт від ведення бізнесу іноземцями в Україні неспівставні. Ніхто не дасть гарантії, що ДБР не завітає до «новоспеченого українця» і не арештує рахунки та майно за надуманими (проплаченими місцевими конкурентами) приводами. Ви в Україні живете, чи де? Ідеаліст.
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07.02.2024 14:15 Відповісти
Не баріться.
Тим більше, що закон про змінення статусу сільхозземель ви вже протягли.
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07.02.2024 12:45 Відповісти
Що це ?? Про стерилізацію касапів??
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07.02.2024 12:47 Відповісти
Нехай усі етнічні українці отримають громадянство України та зможуть приїхати та захищати країну.
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07.02.2024 12:47 Відповісти
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07.02.2024 12:52 Відповісти
громадянство іншої країни забороняє захищати Україну ? хто хотів вже воює .
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07.02.2024 12:55 Відповісти
Да,в Швейцарии за это минимум 3 года дают.
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07.02.2024 12:58 Відповісти
а скільки швейцарців приїхало ? підкажу близько нуля .
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07.02.2024 13:05 Відповісти
"Сім судебных справ проти швейцарців у війні в Україні"

В ШВЕЙЦАРИИ самая высокая зарплата в мире,они не на зароботки приехали
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07.02.2024 13:14 Відповісти
як їм допоможе подвійне громадянство ? нацгвардійцю Марківу допомогло ?
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07.02.2024 13:18 Відповісти
А як допомогло єдине громадянство від війни та великої кількості колаборантів зрадників ухилістів?
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07.02.2024 13:52 Відповісти
єдине громадянство було тільки в простих людей . а колаборантами треба було займатись 8 років. багато посадили ригів , комуняк , сепарні ? депутати ВР мають громадянство кацапії і дружини держслужбовців .
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07.02.2024 13:58 Відповісти
Громадяни України вже як 10 років мають друге громадянство. і не обов'язково європейське чи американське. З цим теж треба щось робити.
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07.02.2024 14:02 Відповісти
якщо не знаєте як вчинити , робіть по закону ! позбавити громадянства України .
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07.02.2024 14:13 Відповісти
Швейцарія зможе всю землю України скупити .... по 10 000 Га в руки
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07.02.2024 13:36 Відповісти
Приїхав без прав у країну повоював, а потім йому ж у країні, де має громадянство та посадили. Закони у різних країнах відрізняються. Тож не всі можуть.
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07.02.2024 13:00 Відповісти
солдатам ЗСУ дають громадянство України . якщо не відмовиться від попереднього громадянства попаде під суд . приклад справа Марківа громадянство України і Італії .
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07.02.2024 13:09 Відповісти
Корнієнку треба до ТЦК прийти самостійно, але ж він, за посадою переховується у ВРУ, страждалець, аж запух, від переживань за Авдіївку….
Усьо, по регламенту ВРУ…
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07.02.2024 12:48 Відповісти
Недоразвитые страны ЕС?
В Германии одно гражданство.
Если первое немецкое,то ещё сможешь
с условиями второе принять.
А гражданство Румынии в 2009 году за 500 долларов продавали.
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07.02.2024 12:57 Відповісти
Нехай оті всі множинні прихильники покладуть на стіл український паспорт і їдуть нафіг з України!!!!
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07.02.2024 12:58 Відповісти
Закон "Про громадянство України"
Стаття 19.
Підставами для втрати громадянства України є:

1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/pro_gromadyanstvo_ukraini/statja-19.htm
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07.02.2024 13:24 Відповісти
Та Германии похер чяво там Украина разрешает.
А гражданство нищих с Болгарии,Румынии-пожалуйста.
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07.02.2024 17:26 Відповісти
Зельона верхівка спішить узаконити свої колекції паспортів.
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07.02.2024 13:01 Відповісти
зелена підарня, а на цю ху...ню у вас час є?
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07.02.2024 13:01 Відповісти
Бездельники, рассмотрите что-то полезное для страны
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07.02.2024 13:03 Відповісти
"Усі ми працюємо над тим, щоб наша велика українська родина дійсно мала однакові права по всьому світу"
Відчуваю грандіозний найоб у цих словах.
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07.02.2024 13:04 Відповісти
Чергова хренотень від "артистів розмовного жанру"
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07.02.2024 13:13 Відповісти
Суспільний договір між державою та громадянами,втратив чинність,ідіть всі чиновники *****,дякую.
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07.02.2024 13:30 Відповісти
Множинне громадянство суперечить Конституції України!Тобто це спроба повалення конституційного ладу!!! Яка користь державі Україна від цього множинства???,а мінусів не перелічити.
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07.02.2024 17:39 Відповісти
Прочитал все комментарии и не увидел главного, неужели вы не понимаете зачем оно им(всем чинушам). Имея официально два гражданства, тебя не экстадируют со страны где ты уже гражданин. Да, это далеко не все страны, но больше чем уверен что именно те что не экстрагируют будут брать себе то самое гражданство. Тут все просто, власти меняются а спросить могут и угадайте где будет жить тот чиновников после того как он станет не чиновник
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08.02.2024 05:26 Відповісти
Це лише мала частина небезпеки множинного громадянства.
Окрім загрози
- неконституційного відчуження основного національного багатства - землі, з подачі ворожої 5-ї колони в українській владі,
- "законного" уникнення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені в Україні,
- надання колишнім громадянам країни-агресора, іншим міжнародним кримінальним злочинцям індульгенції у вигляді українського громадянства,
множинне громадянство є прямою загрозою державності, територіального суверенітету й незалежності держави через потенційні претензії сусідів з мотивів захисту прав, інтересів "своїх" чи вимог незалежності, автономій окремих територій. Саме через це у більшості країн, як і в Україні, множинне громадянство заборонено Конституцією.
Наміри боневтіка очевидні - це зруйнувати Україну повністю.
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08.02.2024 15:39 Відповісти
 
 