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Новини
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Один із ключових свідків у справі Червінського не з’явився на судове засідання

богачук,червінський

Один з основних свідків у справі полковника ССО Романа Червінського не з’явився в судове засідання Шевченківського районного суду, де розглядається питання про продовження строку тримання під вартою ексрозвідника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Оперативний співробітник СБУ, на допиті якого в судовому засіданні наполягає сторона захисту, не з’явився ні вчора, ні сьогодні.

"Свідок повідомив мені засобами телефонного зв’язку, що його терміново відрядили у відрядження сьогодні зранку. Це особисте моє ставлення, але я вже не вірю в такі співпадіння. Вчора співпадіння, сьогодні співпадіння за півгодини до судового засідання", - заявив сьогодні в суді адвокат Костянтин Глоба.

Адвокати й раніше подавали клопотання про допит цього свідка в різних судових засіданнях. У своїх поясненнях до клопотань вони акцентували на тому, що спецоперація починалась у Службі безпеки України, співробітник якої інформував своє безпосереднє керівництво, яке, своєю чергою, погоджувало його дії з тодішнім головою СБУ Іваном Бакановим.

При цьому Червінський – на той час т.в.о. командира однієї з частин Сил спеціальних операцій, – зі слів його захисників, не очолював і не проводив розвідувальний захід, як стверджує слідство, а входив до складу спільної робочої групи й мав координувати дії військових і СБУ. Тому сторона захисту і подавала клопотання про допит у судовому засіданні оперуповноваженого співробітника СБУ, оскільки вважає, що він зможе підтвердити, що Червінський погоджував свої дії зі своїм керівництвом і не діяв самовільно.

Сьогодні суд розглядає клопотання про продовження тримання Червінського під вартою.

Читайте: Це порушення права Червінського на справедливий суд, - адвокат Куса про дії суддів

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Дивіться: Суд відмовив Червінському в скарзі на бездіяльність ДБР. ВIДЕО

Автор: 

суд (11669) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+21
малюк продовжує виконувати накази другого поверху Банкової. Прикро.
Так ми можемо все ********.
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07.02.2024 12:51
+17
Звільнення та свобода розвідника Червінського залежить від
однієї людини із Банковоі , бо це він запроторив Романа до
буцегарні і продовжує знущатися над ним та закрити рота назавжди !!

Зеленський , вам такого свавілля над патріотами нашоі краіни ніколи не пробачать украінці 😠
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07.02.2024 12:53
+14
Затягують зелені. Сподіваюся що вже не довго. Скоро їх час закінчиться ! А не підуть -народ змете нафіг!!!
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07.02.2024 12:55
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Свідок не може бути постійно у відрядженні чи на оперроботі...
Рано чи пізно дасть покази !!!
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07.02.2024 12:49 Відповісти
Якщо з ним "випадково" щось не трапиться... Не розумію, чого його у відряджені неможна допросити по вотсаппу ... Я б на місці адвокатів Червинського саме на тому наполягав... Й ще одне не понятно: що - цей свідок був один, хто знав ? У нього немає начальства ? Він не працював у группі ?
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07.02.2024 13:56 Відповісти
на 11.00 він не прибув - "раптово" відправили....
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07.02.2024 14:00 Відповісти
малюк продовжує виконувати накази другого поверху Банкової. Прикро.
Так ми можемо все ********.
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07.02.2024 12:51 Відповісти
Верхівку сбу дискредитовано повністю. Шкода тих працівників, котрі досі дотримуються присяги і вірно служать народу України.
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07.02.2024 13:16 Відповісти
дискредитована влада або призначає дискредитованих, або тих, хто готовий сам дискредитуватись. А таких *****.
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07.02.2024 13:26 Відповісти
це право надали йому тринадцять з половиною мільйонів. І тут вже нічого не поробиш.
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07.02.2024 13:28 Відповісти
Тут тіки одне - шоб сомільє неразбодяжував - а давав серьозні і велики дози. І все вийде.
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07.02.2024 14:26 Відповісти
не сподівайтесь, його бережуть. Бо він запорука безпечного подальшого існування сомельє.
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07.02.2024 15:11 Відповісти
Звільнення та свобода розвідника Червінського залежить від
однієї людини із Банковоі , бо це він запроторив Романа до
буцегарні і продовжує знущатися над ним та закрити рота назавжди !!

Зеленський , вам такого свавілля над патріотами нашоі краіни ніколи не пробачать украінці 😠
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07.02.2024 12:53 Відповісти
не згоден!
якщо би ключові свідки (3-4 особи, можливо навіть 2-3 особи) не трималися за свої генеральські посади і дали правдиві точні (повні) покази і свідчення - справа Червінського би розвалилася......
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07.02.2024 12:57 Відповісти
Немає жодноі справедливоі справи проти Романа ,
бо його судять за критику Зеленського і його команди за те , що
Червінський оприлюднив докази про звільнення вагнерівців ,
які перебували в Білорусі😡
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07.02.2024 13:05 Відповісти
причём в прямом эфире зеленское чучело это и подтвердило своим ротиком
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07.02.2024 14:00 Відповісти
вонючим ротіком
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07.02.2024 14:01 Відповісти
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07.02.2024 14:00 Відповісти
Затягують зелені. Сподіваюся що вже не довго. Скоро їх час закінчиться ! А не підуть -народ змете нафіг!!!
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07.02.2024 12:55 Відповісти
Зелені не затягують суд - зелені створили умови, коли генерали знають, що в разі надання правдивих свідчень суду будуть звільнені із своїх посад!
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07.02.2024 13:03 Відповісти
Не з'явився, то з'явіться до нього самі. По відосику . Трясця, у країні зеленської цифровізації немає відеоконференцій ? Суди заочно судять тих, кому допомогли втекти від правосуддя за три дев'ять земель. А тут в Україні один одного знайти не можуть ! Начебто смартфони та планшети тільки у пенсіонерів !!! Геть це ***... дістало ! А хто його розвів ? Зеленський з дЄрмаком чи не так ? РИБА ГНИЄ З ГОЛОВИ !!!!!!!
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07.02.2024 12:56 Відповісти
його терміново відправили у відрядження...
повістку отримав - але не прибув...
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07.02.2024 12:59 Відповісти
Шановне судейство коли сменится власть,куди тікати будемо?
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07.02.2024 13:01 Відповісти
сформують нові торби та понесуть новій владі... все залежить від того, хто прийде.
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07.02.2024 13:10 Відповісти
Судді, прокурори та поліція служать будь-якій владі. Вони аполітичні і для всіх "зручні".
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07.02.2024 13:24 Відповісти
так цеж не умка та не корупціонер...його зелені покидьки не випустять
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07.02.2024 13:07 Відповісти
...пахне змовою,дуже виразно, проти полковника Червінського.
Ми чекаємо на ПРАВОСУДДЯ.
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07.02.2024 14:09 Відповісти
100% - а змова проти професійного розвідника Червінського ,
так як він знає все , про злочини діючоі влади 😠
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07.02.2024 14:31 Відповісти
говнюкович теж думав правити вічно..
Ще побачимо на лаві підсудних і єрмака .і рєзнікова
хламідію..усю зелену плісняву
якщо їх солдати не перестріляють
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07.02.2024 14:34 Відповісти
Мій прогноз по справі:

1. Червінського з вірогідністю більше 75% не випустять, оскільки питання в особистій образі Зеленського.
2. Справа не буде розвиватися - вірогідність більше 75%, тобто це буде ув'язнення без вироку суду. Згадайте справу Ріфмайстра.
3. Можливо, в наступні 2-4 роки щось відбудеться і владу буде переформатовано. Тоді з'явиться шанс на звільнення Червінського.
4. На підході справи проти інших військових. Просто відчуття.

PS. Дуже, дуже сподіваюся, що я помиляюсь.
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07.02.2024 15:07 Відповісти
Свідку для його ж безпеки краще скоріше прийти до суду і дати свідчення. Інакше він може не дожити до наступного засідання.
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07.02.2024 15:25 Відповісти
Обвинувачі та судді полковника Червінського. Хто вони?
https://www.youtube.com/watch?v=6npuOmMujdQ

ШПИГУН з аеродрому.
https://zaxid.net/shpigun_z_aerodromu_n1577723

І ще одного бойового комбата Андрія Малахова (Тумана) кинули за ґрати! За що?----https://www.youtube.com/watch?v=xwCHQzR4aBk

На біса нам така Вища рада правосуддя?
https://24tv.ua/vishha-rada-pravosuddya-shvalila-dva-oburlivi-rishennya-31-sichnya_n2485648

Хто розмінував Чонгар? Розслідування Генерала Григорія Омельченка
https://www.youtube.com/watch?v=xsEtpkxk_ww&t=256s
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07.02.2024 18:45 Відповісти
 
 