Один із ключових свідків у справі Червінського не з’явився на судове засідання

Один з основних свідків у справі полковника ССО Романа Червінського не з’явився в судове засідання Шевченківського районного суду, де розглядається питання про продовження строку тримання під вартою ексрозвідника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Оперативний співробітник СБУ, на допиті якого в судовому засіданні наполягає сторона захисту, не з’явився ні вчора, ні сьогодні.

"Свідок повідомив мені засобами телефонного зв’язку, що його терміново відрядили у відрядження сьогодні зранку. Це особисте моє ставлення, але я вже не вірю в такі співпадіння. Вчора співпадіння, сьогодні співпадіння за півгодини до судового засідання", - заявив сьогодні в суді адвокат Костянтин Глоба.

Адвокати й раніше подавали клопотання про допит цього свідка в різних судових засіданнях. У своїх поясненнях до клопотань вони акцентували на тому, що спецоперація починалась у Службі безпеки України, співробітник якої інформував своє безпосереднє керівництво, яке, своєю чергою, погоджувало його дії з тодішнім головою СБУ Іваном Бакановим.

При цьому Червінський – на той час т.в.о. командира однієї з частин Сил спеціальних операцій, – зі слів його захисників, не очолював і не проводив розвідувальний захід, як стверджує слідство, а входив до складу спільної робочої групи й мав координувати дії військових і СБУ. Тому сторона захисту і подавала клопотання про допит у судовому засіданні оперуповноваженого співробітника СБУ, оскільки вважає, що він зможе підтвердити, що Червінський погоджував свої дії зі своїм керівництвом і не діяв самовільно.

Сьогодні суд розглядає клопотання про продовження тримання Червінського під вартою.

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Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

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