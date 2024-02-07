Комітет ВР з нацбезпеки та оборони підтримав урядовий законопроєкт про мобілізацію

Комітет Ради з національної безпеки та оборони підтримав законопроєкт про мобілізацію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет ВРУ з питань оборони рекомендував прийняти у першому читанні законопроект щодо посилення мобілізації №10449. Відповідно відхилити всі альтернативні", - йдеться в повідомленні.

12 парламентарів підтримали це рішення, а 5 - утрималися.

"Рішення без додаткових пропозицій комітету. Чекаємо сьогодні після 13:00 голосування в залі в першому читанні", - додав Железняк.

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