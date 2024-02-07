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Новини Мобілізація
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Комітет ВР з нацбезпеки та оборони підтримав урядовий законопроєкт про мобілізацію

мобілізація

Комітет Ради з національної безпеки та оборони підтримав законопроєкт про мобілізацію.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Комітет ВРУ з питань оборони рекомендував прийняти у першому читанні законопроект щодо посилення мобілізації №10449. Відповідно відхилити всі альтернативні", - йдеться в повідомленні.

12 парламентарів підтримали це рішення, а 5 - утрималися.

"Рішення без додаткових пропозицій комітету. Чекаємо сьогодні після 13:00 голосування в залі в першому читанні", - додав Железняк.

Також читайте: Після наради з Умєровим дійшов висновку, що законопроєкт про мобілізацію необхідно ухвалити у першому читанні, - Лубінець

Железняк Ярослав

Автор: 

ВР (14961) законопроєкт (3589) мобілізація (3044) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+20
Прийняття цього закону буде початком кінця держави.
Пенсам на цьому форумі то пофіг на все, їх цікавить тільки як побільше м'яса затягти на фронт, а от половина молоді почне розпродавати все за копійки що в них є і платити будь-які гроші щоб втекти з країни, інша половина забарикадується вдома і не буде нікуди вилазити. Економіка ляже, не буде грошей забезпечувати навіть наявну армію.
Ніхто не піде захищати державу, якщо її закони ще дибільніше, ніж у ворогів.
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07.02.2024 13:19
+19
Куча противоречий Конституции, но ладно, давайте примем. Козлы.
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07.02.2024 12:57
+15
Справа в тому, що в новому законі про удосконалення механізмів мобілізації не йдеться. Лише покарання і репресії для простого народу.
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07.02.2024 13:20
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Куча противоречий Конституции, но ладно, давайте примем. Козлы.
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07.02.2024 12:57 Відповісти
Були якісь сумніви, що його приймуть?
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07.02.2024 13:00 Відповісти
Да, надежда была...
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07.02.2024 13:06 Відповісти
Надежда увильнуть от мобилизации и в Польшу свалить ,а страну защищать
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07.02.2024 18:46 Відповісти
З того моменту коли Зеленський почав звільняти людей з роботи, скасовуючи наказ на їх призначення, а суспільство це проковтнуло, питання дотримання законності зникло з горизонту.
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07.02.2024 13:05 Відповісти
Буквально на наступний день після прийняття цього "закону", банківська система скаже їм дякую, дуже дякую..
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07.02.2024 13:09 Відповісти
От і добре.
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07.02.2024 12:58 Відповісти
Кто бы сомневался? Вот и Лубинец вчера вдруг "забыл" все сказанное им буквально накануне. Интересно, когда Подоляк начнет изливать в телемарафете диаметрально противоположное своим-же словам? А как дышал, как убедительно дышал !
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07.02.2024 13:00 Відповісти
Прогинець і Падляка ...
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07.02.2024 13:21 Відповісти
Справедливо було б, якби зелені, законодавчі ініціативи поширювались в першу чергу на тих хто за це голосував у 19-му. Бо "хуже нє будіт" робили одні, а розгрібати наслідки мають всі.
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07.02.2024 13:28 Відповісти
Я тоже с самого 19 года очень хочу чтобы результаты выбора прежде всего прочувствовали на себе те, кто это выбрал. Так бы было честно и справедливо. Но пока, по моим наблюдениям, те избиратели как-раз в числе самых первых и рванули за кордон еще до 24.02. Сбежали от наступившей эпохи счастья и богатства. Еще в 22 году они мне что-то погавкивали в сетях, теперь молчат и сопят в три дырочки.
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07.02.2024 13:43 Відповісти
А когда будет проект от верховного?
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07.02.2024 13:01 Відповісти
Хочете знати коли Зеля зніме Залужного? Через 2 дні після прийняття цього закону в цілому.
І всі офісні телеграм канали і телемарафони будуть волати - "За бажанням Залужного прийняли...... Зеленський незгоден, але раз головком вимагає - підписав"
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07.02.2024 13:02 Відповісти
А за тим законом мєнти, прокурори, мажори, кварталівці можуть бути мобілізованими? Якщо тільки останнього тракториста з села, то нехай з тим законом ідуть за кацапським крейсером!
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07.02.2024 13:04 Відповісти
Згідно з цим законом у них замість відстрочки буде мобілізаційна бронь, щоб вже точно нікуди не забрали.
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07.02.2024 13:05 Відповісти
Піздець.
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07.02.2024 13:07 Відповісти
Депутаты должны личным примером всех мотивировать,первые в бой идти.
Их ведь народ выбрал.
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07.02.2024 13:09 Відповісти
Я не проти удосконалення мехаізмів мобілізації, хоч слово мобілізація звучить не дуже, правильно сказати напевно стимулювання чи мотивування. Але найцікавіше як завжди після але... Все б...ядство яке точиться навколо цього Боже простоти законопроєкту реально лякає. Бажання "впіхнути **********" з тотальною некомпетентністю і відвертим "хатєнієм" зелених ********* узурпуванням влади, все що я тут бачу. Писати ще можна багато, але мушу констатувати, Україну постопово перетворюють на "маларосію", все як хотів "царь на балотах".
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07.02.2024 13:11 Відповісти
Справа в тому, що в новому законі про удосконалення механізмів мобілізації не йдеться. Лише покарання і репресії для простого народу.
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07.02.2024 13:20 Відповісти
Саме так.
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07.02.2024 17:06 Відповісти
Десь читав, що в новому законі пропонується врученням повістки карати злісних неплатників аліментів. Отак. Одним розчерком дебільного зеленого пера воїн-захисник прирівнюється до злочинця і почесний обов"язок захисту країни перетворюється на покарання. Про яку тоді мотивацію може бути мова?
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07.02.2024 13:14 Відповісти
Де ви «десь таке» читаєте… Не читайте.
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07.02.2024 13:25 Відповісти
Прийняття цього закону буде початком кінця держави.
Пенсам на цьому форумі то пофіг на все, їх цікавить тільки як побільше м'яса затягти на фронт, а от половина молоді почне розпродавати все за копійки що в них є і платити будь-які гроші щоб втекти з країни, інша половина забарикадується вдома і не буде нікуди вилазити. Економіка ляже, не буде грошей забезпечувати навіть наявну армію.
Ніхто не піде захищати державу, якщо її закони ще дибільніше, ніж у ворогів.
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07.02.2024 13:19 Відповісти
Абсолютно вірно. Одне лиш блокування рахунків чого варте. Зрозуміло, що роботодавці почнуть масово переводити своїх робітників на нелегальну працю і виплачувати зарплатню в конвертах. Це ще один цвях в домовину нашої і так ледь дихаючої економіки та банківської системи.
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07.02.2024 13:25 Відповісти
Відчувається майстерність казки писати…
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07.02.2024 13:27 Відповісти
Які казки? Це майбутня реальність, якщо цей закон приймуть. Хто при здоровому глузді захоче отримувати зарплатню на карту, яку в будь-який момент можуть заблокувати разом з зарплатнею? Чи тримати гроші на банківському рахунку?
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07.02.2024 13:31 Відповісти
Показовим є те, що на комітеті депутат Костенко, який воює, проголосував ПРОТИ!
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07.02.2024 13:25 Відповісти
Хм, дивно, скільки його слухав, він за посилення мобілізації виступає. Мабуть там є конкретні положення, які він не підтримує.
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07.02.2024 13:33 Відповісти
я сподіваюсь, що цей "залізний нардеп" йде в перших лавах?
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07.02.2024 13:41 Відповісти
Цей закон пустишка. Тобто ніякої мобілізації не відбудеться, як і не відбувалося до цього. Той ресурс, на який, цей закон націлений, вже вичерпано. Спец. обліки чипати не будуть. Про це навіть і мови немає. Немає мобілізації, тому не буде і демобілізації. Ха ха ха.
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07.02.2024 13:44 Відповісти
хм, возможно
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07.02.2024 13:56 Відповісти
Голова комітету купив собі електричне авто за 180 тис. тому що хотів зекономити на заміні масла, інший член комітету трохи дивна... і з цим складом ВР де на всю верховну раду не знайшлось кращих депутатів в такий важливий комітет... Україна воює з таким сильним ворогом...
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07.02.2024 13:48 Відповісти
Как вам такая история. Больше 200 000 откормленных холеных быков в ментовских погонах дуреют от безделья, теток, что яблоки на улицах продают, кошмарят. А еще целое стадо всяких следаков от дыбыры\хербыры и другой подобной ментовской мрази вместо того, чтобы кацапов-коллаборантов да высокопоставленное ворье шерстить, высматривают, кто и где с кем трахается да у пацанов по компьютерам рыскают порнуху ищут - самое то для безопасности воюющей страны. А еще такое же безмозглое стадо всяких прокурорских с их неприкасаемыми детками. Да еще особо опасное стадо вечно обдолбаных судей, которые на отжатых машинах в пьяном угаре совершенно безнаказанно сбивают патрульных на блокпостах. И всей этой вакханалией рулят всего двое тупых кацапа-долбо...ба - один "прохвессор" от экономики хетманцев, другой "прохвессор" от права и менеджмента - хермак. Вот и частичное решение проблемы мобилизации. А если обоих прохвессоров отогнать от корыта и отправить на "историческую родину" то и оружие и деньги будут. Может таки на выборы - не зря американцы давят.
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07.02.2024 14:33 Відповісти
 
 