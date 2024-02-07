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Комітет ВР з нацбезпеки та оборони підтримав урядовий законопроєкт про мобілізацію
Комітет Ради з національної безпеки та оборони підтримав законопроєкт про мобілізацію.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Комітет ВРУ з питань оборони рекомендував прийняти у першому читанні законопроект щодо посилення мобілізації №10449. Відповідно відхилити всі альтернативні", - йдеться в повідомленні.
12 парламентарів підтримали це рішення, а 5 - утрималися.
"Рішення без додаткових пропозицій комітету. Чекаємо сьогодні після 13:00 голосування в залі в першому читанні", - додав Железняк.
Топ коментарі
+20 Aks World
показати весь коментар07.02.2024 13:19
+19 Alexey Poltorak
показати весь коментар07.02.2024 12:57
+15 Fedor Fedorov #480918
показати весь коментар07.02.2024 13:20
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Их ведь народ выбрал.
Пенсам на цьому форумі то пофіг на все, їх цікавить тільки як побільше м'яса затягти на фронт, а от половина молоді почне розпродавати все за копійки що в них є і платити будь-які гроші щоб втекти з країни, інша половина забарикадується вдома і не буде нікуди вилазити. Економіка ляже, не буде грошей забезпечувати навіть наявну армію.
Ніхто не піде захищати державу, якщо її закони ще дибільніше, ніж у ворогів.