Країни Заходу повинні зробити більше, щоб санкції проти РФ стали більш ефективними, - глава МЗС Словенії Файон

Західні країни повинні робити більше, щоб санкції проти Росії були більш ефективними. МЗС Словенії вважає, що санкції наразі не працюють для того, щоб світ побачив, як страждає російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявила міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на RND.

"Війна Росії в Україні триває вже третій рік, і справедливого миру, на жаль, не передбачається. Українці першими хочуть миру, і ми хочемо, щоб справедливий і міцний мир в Україні настав якомога швидше. Від війни страждає насамперед цивільне населення, економіка та інфраструктура країни", - наголосила вона.

Файон зауважила, що вторгнення Росії в Україну становить загрозу для сусідніх країн та їхніх економік.

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"Подивіться на санкції, введені ЄС. Я думаю, нам потрібно зробити більше, щоб санкції стали більш ефективними. Вони не працюють для того, щоб ми бачили, як страждає Путін. Країнам ЄС потрібно докласти великих зусиль, щоб замінити російські товари. Ми повинні знайти нові заходи, щоб зупинити російську військову машину", - зазначила глава МЗС Словенії.

Файон додала, що Європа не повинна дозволити Путіну виграти війну проти України.

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