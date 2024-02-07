Поляки з 9 лютого перекриють кордон на пункті "Дорогуськ - Ягодин", - митниця

Вранці 9 лютого польські протестувальники збираються заблокувати пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Цого разу блокаду організовують фермери. Вона триватиме до 9 березня.

Про це повідомили в Державній митній службі, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" має розпочатися об 11:00 год. за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Під час блокади протестувальники збираються пропускати всі автобуси та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.

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Без перешкоди пропускатимуть гуманітарну допомогу та цистерни з паливом на в’їзд в Україну.

Щодо інших пунктів пропуску інформація з’ясовується. Заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації.

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