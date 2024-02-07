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Новини
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Поляки з 9 лютого перекриють кордон на пункті "Дорогуськ - Ягодин", - митниця

ягодин,дорогуськ

Вранці 9 лютого польські протестувальники збираються заблокувати пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Цого разу блокаду організовують фермери. Вона триватиме до 9 березня.

Про це повідомили в Державній митній службі, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" має розпочатися об 11:00 год. за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Під час блокади протестувальники збираються пропускати всі автобуси та по 1 вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години.

Читайте: Польща посилить контроль та перевірки на кордоні з Україною

Без перешкоди пропускатимуть гуманітарну допомогу та цистерни з паливом на в’їзд в Україну.

Щодо інших пунктів пропуску інформація з’ясовується. Заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації.

Також читайте: Польський генерал запропонував депортувати усіх українських чоловіків з Європи: Влада Польщі відповіла

Автор: 

кордон (4757) Польща (8491) блокування (648) Державна митна служба (638)


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Топ коментарі
+25
Всі гніди, які беруть у заручники воюючу Україну для вирішення своїх питаннь, на які Україна не може вплинути - просто куплені ****** продажні тварі.
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07.02.2024 13:23
+21
Шо ім **** тои кордон вперся -- ідіть міністерство блокуите - чим вам шофера завинили
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07.02.2024 13:23
+12
схоже просто підарасти сер)
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07.02.2024 13:25
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Стефанишина з верещук, уже глибоко цим занепокоєні, чи тільки, на половину… Аж їсти прямо неможуть!
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07.02.2024 13:23 Відповісти
Стефанишин той таки дійсно оголосить до чергового перекриття - позачергове голодування 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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07.02.2024 13:58 Відповісти
Всі гніди, які беруть у заручники воюючу Україну для вирішення своїх питаннь, на які Україна не може вплинути - просто куплені ****** продажні тварі.
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07.02.2024 13:23 Відповісти
Не тільки поляки ,селянами взагалі легко маніпулювати. Он французи трощили фури з іспанськими продуктами, тепер в самій Іспанії тракторами автобани блокують. Дуже їм сподобалися надприбутки від початку 2022року, а зараз ціни вертають до ринкових, то вони й кіпішують
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07.02.2024 13:48 Відповісти
Вони б раді продатися, але швидше за все це власне польське шило в заду.
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07.02.2024 13:53 Відповісти
Шо ім **** тои кордон вперся -- ідіть міністерство блокуите - чим вам шофера завинили
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07.02.2024 13:23 Відповісти
схоже просто підарасти сер)
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07.02.2024 13:25 Відповісти
Показують нам та всьому світу, що не хочуть нас бачити у ЄС.
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07.02.2024 13:54 Відповісти
Таки додушити Україну. … Вже ніби нова влада у них… Як шкода, що історія нас нічому не навчила. Який в біса вступ у ЄС? Тут аби не пропасти з карти світу.
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07.02.2024 13:25 Відповісти
польские шльондры
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07.02.2024 13:25 Відповісти
Ай молодці, путлєр буде довольний
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07.02.2024 13:27 Відповісти
Дочекаються поки кацапська ракета розблокує!
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07.02.2024 13:39 Відповісти
А Буданов чи СБУ не можуть замість пустопорожніх відосіків зробити так, щоб той Меклер та інші путінскькі шістки - ініціатори цього ******** десь знакли? Чи навпаки - висіли десь біля кордону на стовпах?
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07.02.2024 13:43 Відповісти
Тільки недавно була новина що польща наростила імпорт агротоварів до України в 2023...парадоксально все це звучить на фоні обмеження нашого експорту чи транзиту, живемо в країні без влади яка думає про національні економічні інтереси, з наркоманом президентом, ручним кабміном, імпотентним міністром МЗС і бізнес кластерами в верховний зраді. За.бало
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07.02.2024 13:46 Відповісти
Зато сміємося і хуже нє будєт.
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07.02.2024 14:26 Відповісти
«Брати»-поляки живуть за принципом: добий помираючого.
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07.02.2024 13:53 Відповісти
Десь на днях прочитав,що Україна в 2023 році імпортувала з Польщі рекордну кількість сільгоспродукції,аж на 950 млн. американських "карбованців".Може пора вже ембарго вводити на польську продукцію,щоб ті польскі фермери реальну загрозу,своїм кишеням, відчули,а не фейкову,яку вкидають в польське суспільство прокремлівські хвойди Босак і Меклер? чи в ОПешечки яєць вистачає боротись тільки з журналістами антикорупціонерами,а не з реальними загрозами?
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07.02.2024 13:59 Відповісти
Треба в Україні запустити флешмоб про бойкот польских товарів у відповіть на блокування кордонів...
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07.02.2024 21:31 Відповісти
Іуди....
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07.02.2024 14:01 Відповісти
Знову ляхи з масквабаду транш отримали.
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07.02.2024 14:19 Відповісти
Та закрили б зовсім кордон з Україною, та й усе! Спільний кордон з Рашею - це неабагато краще. Тим більше, що він буде недовго. А дальше- назад в СРСР...
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07.02.2024 14:24 Відповісти
Гієни Європи ,знову заворушились,а може заборонити ввіз пшековських курятини та свинини,та інших продуктів до Украйни,чи не на часі
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07.02.2024 15:16 Відповісти
Засилайте туди наших снайперів.Хай підстрелять пару жоп цим польским шантажистам.
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07.02.2024 20:54 Відповісти
"Дружні" поляки знов відкривають ДРУГИЙ фронт проти народу України...
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07.02.2024 21:23 Відповісти
 
 