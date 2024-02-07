Унаслідок ракетного удару РФ по Миколаєву загинув працівник "Газмереж", пошкоджено два газопроводи, - "Нафтогаз"

Зранку, 7 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву, унаслідок чого було пошкоджено два газопроводи і загинула людина.

Про це повідомили в "Нафтогазі", передає Цензор.НЕТ.

"Ударом ворога було пошкоджено два газопроводи у Миколаєві. Аварійно-диспетчерські бригади "Газмережі" одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків.

У результаті обстрілу також загинув один із наших працівників – Леонід Глове, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування "Газмережі". Ракета влучила поруч з його домом, наш колега помер у реанімації. Висловлюємо щирі співчуття сім’ї та близьким Леоніда", - йдеться в повідомленні.

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