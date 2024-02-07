Норвегія відмовилася надати притулок дезертиру з "Вагнера" Медведєву. Але і до РФ його не вертатимуть

Норвегія відмовила у притулку громадянину Росії Андрію Медведєву, який стверджує, що воював 2022 року в Україні у складі ПВК "Вагнер".

Про це повідомив його адвокат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Попри це, Медведєву дозволять тимчасово проживати в Норвегії через "загрозу безпеки", пов’язану з його відправленням назад до Росії.

У Норвегії статус біженця надається тим, кому загрожує смертна кара, тортури чи інше покарання після повернення на батьківщину. На статус біженця також можуть розраховувати військовослужбовці регулярної армії, які не несуть відповідальності за участь у бойових діях.

Читайте: Влада РФ впевнена, що усунула будь-яку потенційну загрозу з боку ПВК "Вагнер", - британська розвідка

ПВК "Вагнер", за словами адвоката, формально не належала до російських збройних сил. У зв’язку з цим норвезька влада вважає, що Медведєв не має права на захист як біженець. Адвокат має намір оскаржити відмову.

Хто такий Андрій Медведєв

Андрій Медведєв уклав контракт із "ПВК Вагнера" у липні 2022 року, але через кілька місяців звільнився, за його словами, через незгоду з "безглуздою війною і беззаконням командування". 13 січня він перетнув кордон у Мурманській області і попросив політичного притулку в Норвегії. Влада Норвегії надала йому захист і почала допитувати.

Після втечі з Росії Медведєв мав проблеми із законом: в Норвегії його судили за бійку біля бару, а в Швеції, куди він вирушив "по дешевші цигарки", заарештовували за незаконний в'їзд до країни.

Також читайте: Австрія відмовилася видати Україні колишнього голову НБУ Шевченка, - Der Standard

У вересні 2023 року норвезька поліція затримала Медведєва при спробі нелегально потрапити до РФ.

Українська влада не просила Норвегію про екстрадицію колишнього "вагнерівця".