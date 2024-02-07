Зараз немає прямої військової загрози для жодної країни НАТО від Росії, проте її потрібно стримувати, - глава МЗС Латвії Каріньш

Росію потрібно стримувати, хоча й зараз і немає прямої військової загрози для жодної країни НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, про це заявив міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш.

"Зараз я не бачу прямої військової загрози для жодної країни НАТО, і є багато аргументів, які говорять про те, що такий сценарій дуже важко уявити", – зазначив Каріньш.

Проте латвійський міністр не виключає, що Росія не продовжить свою військову агресію на інші країни. Тому він закликав готуватися до подібного сценарію.

"Ми повинні бути в такому стані готовності, щоб російські генерали та політичний клас чітко бачили, що європейський напрямок (агресії) є безперспективним", – наголосив Каріньш.

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Глава МЗС вважає, що РФ повинна зрозуміти, що для неї неможливо отримати будь-які здобутки в Європі без величезних втрат, і переконатися, що жодні здобутки не будуть можливими.

"Набагато дешевше і розумніше підтримувати Україну, зміцнюючи нашу власну оборону. Росію потрібно наштовхнути на цегляну стіну, і нею має бути рішучість та перевірені сили й засоби НАТО", – резюмує він.