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Зараз немає прямої військової загрози для жодної країни НАТО від Росії, проте її потрібно стримувати, - глава МЗС Латвії Каріньш

каріньш

Росію потрібно стримувати, хоча й зараз і немає прямої військової загрози для жодної країни НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph, про це заявив міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш.

"Зараз я не бачу прямої військової загрози для жодної країни НАТО, і є багато аргументів, які говорять про те, що такий сценарій дуже важко уявити", – зазначив Каріньш.

Проте латвійський міністр не виключає, що Росія не продовжить свою військову агресію на інші країни. Тому він закликав готуватися до подібного сценарію. 

"Ми повинні бути в такому стані готовності, щоб російські генерали та політичний клас чітко бачили, що європейський напрямок (агресії) є безперспективним", – наголосив Каріньш.

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Глава МЗС вважає, що РФ повинна зрозуміти, що для неї неможливо отримати будь-які здобутки в Європі без величезних втрат, і переконатися, що жодні здобутки не будуть можливими.

"Набагато дешевше і розумніше підтримувати Україну, зміцнюючи нашу власну оборону. Росію потрібно наштовхнути на цегляну стіну, і нею має бути рішучість та перевірені сили й засоби НАТО", – резюмує він.

Автор: 

Латвія (1345) НАТО (6436) росія (65052) Каріньш Кріш’яніс (41)


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Неправильна відповідь.Рано чи пізно це буде.Просто поки що Україна не дає кацапам такої можливості
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07.02.2024 13:48 Відповісти
Нема загрози?!

А те що ху&ло казав НАТО: « Збирайте свої монатки та відходьте на позиції 1991 року», це не загроза?

Це жарти?
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07.02.2024 14:16 Відповісти
Не жарти.Понти.Бо це було 2 роки тому.А потім була атака на Україну,яка в особі влади готувалась до шашликів а не до оборони.І що?2 армія світу з ганьбою і величезними втратами,втікши з більшості захоплених територій, змушена була перейти до оборони!
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07.02.2024 14:56 Відповісти
Саме існування біля кордонів ЄС такої держави, як Росія це вже пряма військова загроза до країн ЄС. ******* Росія це татаро-монгольска навала. Росія рано чи пізно нападе, постійно готується до війни і мабуть вже має плати захоплення держав ЄС. Тому ЄС потрібно більше допомогати Україні військовою технікою і військовими.
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07.02.2024 14:02 Відповісти
у твоїй ... д...л
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07.02.2024 15:43 Відповісти
О ! Нарешті чесна людина з*явилася !
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07.02.2024 15:42 Відповісти
 
 