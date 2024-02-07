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Створення Сил безпілотних систем сприятиме обміну досвідом та відкриє нові можливості у застосуванні дронів, - Міноборони

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Використання безпілотних систем як засобів розвідки та ураження противника: на землі, у повітрі та на морі - справжня революція у веденні бойових дій. Створення Сил безпілотних систем відкриє нові можливості підготовки застосування безпілотників.

Про це заявив у телеграм-каналі перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Безпілотники довели свою беззаперечну ефективність та важливість в сучасній війні. Сили оборони вже завдали критичних втрат ворожому флоту; щодня знищують живу силу та техніку ворога у значних обсягах - саме завдяки дронам", - наголосив Павлюк.

"Створення Сил безпілотних систем як самостійного роду військ у складі Збройних сил України - підтвердження того, що ми розуміємо важливість цих технологій. І готові належним чином використати всі переваги безпілотних засобів", - зауважив заступник міністра оборони.

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За його словами, нові організаційні можливості дадуть змогу не лише створити спеціальні штатні посади для роботи з дронами. Це будуть нові підрозділи, а також система накопичення, оцінки, обміну досвідом та підготовки застосування безпілотників, зазначив він.

"Важливо також, що відкриваються можливості для повноцінного масштабування виробництва дронів та спрямування їх у війська", - зазначив Павлюк.

Заступник міністра оборони додав, що Україна має не лише технології, але й значні перспективи реалізувати власні задачі на полі бою саме завдяки залученню безпілотних технологій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щойно підписав указ, який розпочинає створення у наших Силах оборони окремого роду сил - Сил безпілотних систем, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4133) Міноборони (7343) Павлюк Олександр (216) Сили безпілотних систем (92)


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Топ коментарі
+5
Створення Сил безпілотних систем не передбачає використати в назві слова "стратегічних", "космічних", і т.д.?
Зешоблі такі назви подобаються!
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07.02.2024 13:56
+2
Все, як на Роісє. Все, як у їх старших товарищів - аналоговнєт, потужно, аеро-космічно.
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07.02.2024 13:59
+2
Вопрос только в том эти войска тоже будут на волонтерах держаться или наконец государство начнет заниматься производством дронов в промышленных объемах а не показывать презентации?
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07.02.2024 14:02
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Створення Сил безпілотних систем не передбачає використати в назві слова "стратегічних", "космічних", і т.д.?
Зешоблі такі назви подобаються!
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07.02.2024 13:56 Відповісти
Все, як на Роісє. Все, як у їх старших товарищів - аналоговнєт, потужно, аеро-космічно.
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07.02.2024 13:59 Відповісти
Говорили, балакали, всрались і заплакали…
Справу робіть, мовчки і конкретно, вам завдання треба ВИКОНАТИ.
Абдристовча з безумною чекаємо, бо, як же без них, у такій справі…
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07.02.2024 13:57 Відповісти
А забезпечувати цей новий рід військ будуть волонтери.

Бо зараз левова частка БПЛА купується волонтерами, а не Міноборони або Мінцифри.

Ці дві контори тільки піаряться та пиляють бабло, як на Роісє Шойгу на своїх мегапроєктах з роботами.
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07.02.2024 13:57 Відповісти
Вопрос только в том эти войска тоже будут на волонтерах держаться или наконец государство начнет заниматься производством дронов в промышленных объемах а не показывать презентации?
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07.02.2024 14:02 Відповісти
Гроші на це мабуть знову з місцевих бюджетів здеруть?
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07.02.2024 14:11 Відповісти
Окремий вид військ означає колосальні витрати: місця дислокації, тилове забезпечення, штаби і багато чого іншого.
Викинути дурні гроші в такий час, це ідиотизм.
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07.02.2024 14:22 Відповісти
Волонтери, які займаються дронами, які на зв'язку з військовими у гарячих точках, якраз кажуть, що такі ініціативи дуже важливі стратегічно. Але окрема річ, як це організують зелені, а вони цілком можуть і це зганьбити.
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07.02.2024 14:50 Відповісти
Хто придумав таку назву?!
Не інакше, особисто Херпіду над дорогою...
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07.02.2024 14:22 Відповісти
Ну да, ато якось кепсько - такі бабки й не у твою пащу тічуть...
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07.02.2024 14:29 Відповісти
как там яйца по 17 поживают?
не жмут?
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07.02.2024 14:58 Відповісти
Поки Зельониє розказують проплани озеленіння Марсу, на фронті в кожен підрозділ потрібні дрони і десятки, а то і в сотні разів більше. Але Зельниє пафосно створюють окремі війська. На черзі створення окремого роду військ - автоматників?
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07.02.2024 16:30 Відповісти
 
 