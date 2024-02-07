Створення Сил безпілотних систем сприятиме обміну досвідом та відкриє нові можливості у застосуванні дронів, - Міноборони
Використання безпілотних систем як засобів розвідки та ураження противника: на землі, у повітрі та на морі - справжня революція у веденні бойових дій. Створення Сил безпілотних систем відкриє нові можливості підготовки застосування безпілотників.
Про це заявив у телеграм-каналі перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Безпілотники довели свою беззаперечну ефективність та важливість в сучасній війні. Сили оборони вже завдали критичних втрат ворожому флоту; щодня знищують живу силу та техніку ворога у значних обсягах - саме завдяки дронам", - наголосив Павлюк.
"Створення Сил безпілотних систем як самостійного роду військ у складі Збройних сил України - підтвердження того, що ми розуміємо важливість цих технологій. І готові належним чином використати всі переваги безпілотних засобів", - зауважив заступник міністра оборони.
За його словами, нові організаційні можливості дадуть змогу не лише створити спеціальні штатні посади для роботи з дронами. Це будуть нові підрозділи, а також система накопичення, оцінки, обміну досвідом та підготовки застосування безпілотників, зазначив він.
"Важливо також, що відкриваються можливості для повноцінного масштабування виробництва дронів та спрямування їх у війська", - зазначив Павлюк.
Заступник міністра оборони додав, що Україна має не лише технології, але й значні перспективи реалізувати власні задачі на полі бою саме завдяки залученню безпілотних технологій.
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Зешоблі такі назви подобаються!
Справу робіть, мовчки і конкретно, вам завдання треба ВИКОНАТИ.
Абдристовча з безумною чекаємо, бо, як же без них, у такій справі…
Бо зараз левова частка БПЛА купується волонтерами, а не Міноборони або Мінцифри.
Ці дві контори тільки піаряться та пиляють бабло, як на Роісє Шойгу на своїх мегапроєктах з роботами.
Викинути дурні гроші в такий час, це ідиотизм.
Не інакше, особисто Херпіду над дорогою...
не жмут?