Рада звільнила члена ЦВК Буглака. Він вже два роки живе у США ////.

Верховна Рада звільнила члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака. Він виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення, не повернувся, і весь цей час отримував зарплату.

Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Він вказав, що за звільнення Буглака проголосували 300 депутатів.

Юрій Буглак - член Центральної виборчої комісії із 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації "Roshen", ексдепутат Верховної Ради від партії "Блок Петра Порошенка".

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Раніше ЗМІ встановили, що Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення. Він вирушив у відпустку до Стамбулу, але так і не повернувся в Україну.

Буглак живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі. Протягом 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати. З весни 2023 року, відколи члени ЦВК мали повернутися до участі в засіданнях офлайн, він взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

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Голову ЦВК Олега Діденка через ситуацію з Буглаком викликали до Верховної Ради.

12 серпня 2023 року Буглак подав заяву про відставку.