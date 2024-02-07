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Рада звільнила члена ЦВК Буглака. Він вже два роки живе у США

юрій,буглак

Верховна Рада звільнила члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака. Він виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення, не повернувся, і весь цей час отримував зарплату.

Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Він вказав, що за звільнення Буглака проголосували 300 депутатів.

Юрій Буглак - член Центральної виборчої комісії із 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації "Roshen", ексдепутат Верховної Ради від партії "Блок Петра Порошенка".

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Раніше ЗМІ встановили, що Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення. Він вирушив у відпустку до Стамбулу, але так і не повернувся в Україну.

Буглак живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі. Протягом 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати. З весни 2023 року, відколи члени ЦВК мали повернутися до участі в засіданнях офлайн, він взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

Також читайте: ВР схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію

Голову ЦВК Олега Діденка через ситуацію з Буглаком викликали до Верховної Ради.

12 серпня 2023 року Буглак подав заяву про відставку.

Автор: 

ВР (14961) звільнення (2672) ЦВК (1177) Железняк Ярослав (551)


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Топ коментарі
+27
Справжній ,,патріот" від БПП!
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07.02.2024 13:58
+27
Про слуг, які повтікали, або почали співпрацювати з окупантом не бажаєте поговорити?
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07.02.2024 14:03
+21
******* весь час зарплатню отримувала - 1,5 млн. грн. А ви, холопи, донатьте на дрони...
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07.02.2024 14:04
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Наскільки розумію,законів України цей громадянин не порушував.
По-друге,а ті члени ЦВК,що сидять в Україні ,отримуючи зарплату,чим кращі ?
Є різниця,отримувати зарплату нічим не займаючись,проживаючи в США,Єгипті, Венесуелі,чи Україні ?
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07.02.2024 14:52 Відповісти
Поясніть мені глупому, що держслужбовці ЦВК України роблять у проміжок між виборами і за що отримують платню (і не малу)? Може їх розігнати вже давно пора, всерівно виборів через війну до перемоги не передбачається?
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07.02.2024 15:54 Відповісти
я більше ніж впевнений, що Зрадники медведчуки, шуфричі, мураєви та різні дубінські з бужанскіми до сих пір отримують гроші з Українського бюджету....правда, стефанчук та арахамія??
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07.02.2024 14:53 Відповісти
******* живут *********** ****...........................................................и еще суки требуют от простых людей соблюдать законы??????????????гондонососы..............................................
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07.02.2024 14:57 Відповісти
народив?
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07.02.2024 14:57 Відповісти
Здорово низшие касты воюют на фронте,у остальных скоро отберут права,автомобили и сбережения,а госсдужбовец из высшей еасты годами сидел в штатах и исправно получал бешенную зарплату и все это нах законно.
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07.02.2024 15:12 Відповісти
получал два года. немалые деньги, так теперь вернется и идет воевать?
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07.02.2024 15:43 Відповісти
Ага, вже йде воювати, з москітами, на власній віллі на узбережжі океану.
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07.02.2024 15:56 Відповісти
Мабуть особистий друг пороха, якщо два роки звільнити не могли…. І скільки у нас в Україні ще таких держслужбовців на держзарплаті? Треба ще перевірити на які кошти він там під Майамі мешкає? Мабуть порох дає?
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07.02.2024 15:49 Відповісти
Отак просто звільнила і все?
А гроші повернути держава не планує?
Чи це зайві гроші?

В моєму домі жінка померла, пенсіонерка. Поштар приніс пенсію, чоловік отримав. Чоловіку 80 рокі з лишком. Потім по судах тягали вимагали повернути 2700 і жодна с..ка не сказала, що він має отримати не одну а декілька пенсій на поховання, але «то.другое»
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07.02.2024 16:06 Відповісти
Рада звільнила члена ЦВК Буглака. Він вже два роки живе у США ////.
Хіба нормальа людина не буде ригати від таких новин?
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07.02.2024 16:07 Відповісти
Член ЦИКа два года получал зарплату, будучи в США? Неудивительно, что США не дают денег. Скоро никто ничего не даст.
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07.02.2024 17:59 Відповісти
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