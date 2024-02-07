Рада звільнила члена ЦВК Буглака. Він вже два роки живе у США
Верховна Рада звільнила члена Центральної виборчої комісії Юрія Буглака. Він виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення, не повернувся, і весь цей час отримував зарплату.
Про це повідомив народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Він вказав, що за звільнення Буглака проголосували 300 депутатів.
Юрій Буглак - член Центральної виборчої комісії із 2019 року, колишній головний юридичний радник кондитерської корпорації "Roshen", ексдепутат Верховної Ради від партії "Блок Петра Порошенка".
Раніше ЗМІ встановили, що Буглак виїхав з України за 12 днів до повномасштабного вторгнення. Він вирушив у відпустку до Стамбулу, але так і не повернувся в Україну.
Буглак живе з родиною в американському штаті Флорида поблизу Маямі. Протягом 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати. З весни 2023 року, відколи члени ЦВК мали повернутися до участі в засіданнях офлайн, він взяв декретну відпустку зі збереженням посади.
Голову ЦВК Олега Діденка через ситуацію з Буглаком викликали до Верховної Ради.
12 серпня 2023 року Буглак подав заяву про відставку.
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По-друге,а ті члени ЦВК,що сидять в Україні ,отримуючи зарплату,чим кращі ?
Є різниця,отримувати зарплату нічим не займаючись,проживаючи в США,Єгипті, Венесуелі,чи Україні ?
А гроші повернути держава не планує?
Чи це зайві гроші?
В моєму домі жінка померла, пенсіонерка. Поштар приніс пенсію, чоловік отримав. Чоловіку 80 рокі з лишком. Потім по судах тягали вимагали повернути 2700 і жодна с..ка не сказала, що він має отримати не одну а декілька пенсій на поховання, але «то.другое»
Хіба нормальа людина не буде ригати від таких новин?