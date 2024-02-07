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ЄС передасть Україні 1 млн 155 тис. боєприпасів до кінця 2024 року, - Боррель

снаряди

До кінця поточного року Європейський союз надасть Україні 1 млн 155 тис. боєприпасів.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу в закордонних справах і з політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у середу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Продовжує зростати та розвиватися оборонно-промисловий комплекс Європейського Союзу. Можна констатувати, що його спроможність підвищилася на 40%", - сказав Боррель.

Він також зазначив, що може назвати конкретну кількість, яка стосується боєприпасів.

"До кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тис.", - сказав Боррель.

Також читайте: Це щоденна реальність відважного українського народу, - Боррель з укриття у Києві

Автор: 

боєприпаси (2266) Євросоюз (13381) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+6
І завжди усі ніштяки - в майбутньому. І комунізм, і квартира кожному до 2000 р, а тепер і **********...
Харашо там, у майбутньому!
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07.02.2024 14:09
+3
на 1 млн 155 тис це з початку війни чи за 2024 рік?
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07.02.2024 14:03
+2
цікаво це ще додатково мільйон до тих що вони хотіли поставити чи це той самий мільйон тільки терміни тепер до кінця року ?
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07.02.2024 14:04
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на 1 млн 155 тис це з початку війни чи за 2024 рік?
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07.02.2024 14:03 Відповісти
тяжке питання
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07.02.2024 14:11 Відповісти
З початку війни.
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07.02.2024 14:14 Відповісти
Ні, угода про спільну закупівлю 1 млн снарядів була прийнята вже задовго після початку війни.
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07.02.2024 15:49 Відповісти
Значить, від часу укладення угоди. Тут, на Цензорі, нещодавно, навіть, писали, скільки вже поставили за тією угодою і скільки залишилось. Точної кількості не пам"ятаю, не буду брехати.
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07.02.2024 15:56 Відповісти
З того моменту, як почали обіцяти мільйон - з травня 2023 року
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07.02.2024 14:43 Відповісти
В європейців снігу серед зими не виросиш - вони так прям і кинуться вже надавати, як тільки пообіцяли. Після того як пообіцяли ще довго і нудно тривали сеперечки, коли спільна закупівля була ухвалена. У серпні було поставлено 255 тисяч снарядів.
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07.02.2024 15:52 Відповісти
цікаво це ще додатково мільйон до тих що вони хотіли поставити чи це той самий мільйон тільки терміни тепер до кінця року ?
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07.02.2024 14:04 Відповісти
до кінця року доб'ють перший мільйон з бонусом а поки можна відстрілюватись стурбованістю.
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07.02.2024 14:07 Відповісти
Не стурбованістю, а сотнями тисяч європейский снарядів, з якими не підвели євпропейські партнери вже відстрілялись та зараз відстрілюються ЗСУ
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07.02.2024 15:55 Відповісти
До кінця - це добре - а зараз чим відбиватись?
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07.02.2024 14:08 Відповісти
лопатами
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07.02.2024 14:13 Відповісти
В турків дохрена снарядів -- краіна НАТО - ****
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07.02.2024 14:31 Відповісти
І завжди усі ніштяки - в майбутньому. І комунізм, і квартира кожному до 2000 р, а тепер і **********...
Харашо там, у майбутньому!
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07.02.2024 14:09 Відповісти
Йдеться про патрони?
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07.02.2024 14:09 Відповісти
Снаряди
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07.02.2024 14:10 Відповісти
Унітанрний патрон може застосовуватися як у стрілецькій зброї так і в артилері. Це лише окремий варіант, коли снаряд може бути самостійним ***********, не будучи частиною патрона. Наприклад, снаряд для гаубиці не є патроном, тому що він не містить гільзи, заряду пороху та капсуля. Хоча термін "снаряд" найчастіше використовується для позначення артилерійських ***********, а "патрон" - для стрілецької зброї.
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07.02.2024 16:04 Відповісти
Я вірю
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07.02.2024 14:17 Відповісти
Не встигли помити штани після минулого провалу, знову заспівали про мільйони.
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07.02.2024 14:29 Відповісти
ну давай, пощекотай нам вуха
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07.02.2024 14:32 Відповісти
Індуси мають усі калібри у великих кількостях, але їм треба платити.
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07.02.2024 14:44 Відповісти
таке саме чергове наіпалово України ,європейських шулєрів, як із забезпеченням до березня 24 року 1го мульйона ***********...
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07.02.2024 14:51 Відповісти
написали б або переклали більш точніше: протягом 24 року.
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07.02.2024 14:53 Відповісти
С поставкой в четвертом квартале?
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07.02.2024 15:04 Відповісти
Вже передали 1 млн. снарядів до березня...
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07.02.2024 15:27 Відповісти
та один дєятєль мільон дронів обіцяв
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07.02.2024 16:42 Відповісти
 
 