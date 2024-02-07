ЄС передасть Україні 1 млн 155 тис. боєприпасів до кінця 2024 року, - Боррель
До кінця поточного року Європейський союз надасть Україні 1 млн 155 тис. боєприпасів.
Про це заявив високий представник Європейського Союзу в закордонних справах і з політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у середу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Продовжує зростати та розвиватися оборонно-промисловий комплекс Європейського Союзу. Можна констатувати, що його спроможність підвищилася на 40%", - сказав Боррель.
Він також зазначив, що може назвати конкретну кількість, яка стосується боєприпасів.
"До кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тис.", - сказав Боррель.
Топ коментарі
+6 Алекс Скела
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+3 Ivan Iktor
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+2 Faraday #582094
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