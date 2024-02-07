Розраховуємо, що 13-й пакет санкцій ЄС проти РФ буде запроваджено цього місяця, - Шмигаль

Україна розраховує, що наступний 13-й пакет санкцій проти Росії буде ухвалено вже цього місяця.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль на пресконференції із високим представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми цінуємо послідовну санкційну підтримку Євросоюзу проти Росії за її агресію щодо Української держави. Кремль зараз вкладає багато медійних зусиль, аби посилити наратив про те, що санкції не працюють. Вони це роблять саме тому, що санкції – це ефективний інструмент тиску. Ми маємо далі їх посилювати. Розраховуємо, що наступний 13-й пакет санкцій буде ухвалений уже цього місяця", - сказав глава уряду.

Шмигаль наголосив, що цьогоріч необхідно сформувати остаточний інструмент конфіскації та використання заморожених російських активів на користь України. Він привітав зусилля ЄС, які відкривають шлях до використання прибутків від заморожених російських активів, а також ініціативу Європейської комісії щодо конфіскації доходів, що були отримані в результаті порушення європейських санкцій.

"Ми продовжуємо наголошувати на тому, що використання прибутків від російських активів – це лише перший, проміжний крок. Наразі в пріоритеті створення юридичного механізму, який дозволить конфісковувати заморожені російські активи, включаючи суверенні активи Центрального банку Російської Федерації, і спрямовувати їх на потреби України", - додав прем'єр.

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