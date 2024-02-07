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Україна готова шукати розумні компроміси щодо продовження "транспортного безвізу" з ЄС, - Шмигаль

шмигаль

Україна наразі готова шукати розумні компроміси з метою продовження дії угоди про вантажні перевезення автомобільним транспортом між нашою державою та ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу з високим представником Європейського Союзу в закордонних справах і з політики безпеки Жозепом Боррелем у середу в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для всіх нас украй важливим є продовження дії угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом. Це те, що ми називаємо "транспортним безвізом" і що суттєво покращує логістику між Україною та ЄС", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що такий підхід вигідний і для Європейського Союзу.

Читайте: Євросоюз продовжив дію "транспортного безвізу" для України ще на рік

"Україна готова шукати розумні компроміси й діяти на основі економічного прагматизму. Впевнений, що ми можемо разом знайти необхідні рішення", - підсумував він.

Автор: 

безвізовий режим (1336) Євросоюз (13381) Боррель Жозеп (1074) Шмигаль Денис (4569)


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А шо як Україна захотіла в ЕС то закони ЕС прийшлось переписува?
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07.02.2024 14:35 Відповісти
Во откуда уши растут. Зеклиент созрел, готов отработать взад.
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07.02.2024 15:11 Відповісти
Предлагаю подать позов в международный суд, за ущерб , нанесенный Украине зебилами, от их бессовесного и злостного злоупотребления доверием европейских партнеров по бизнесу.
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07.02.2024 15:16 Відповісти
 
 