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Росіяни провели низку рейдів на півдні: за підозрою в "нелояльності" вивезли в невідомому напрямку до 20 осіб, - Центр нацспотиву

окупація

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують викрадати місцевих мешканців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог провів низку рейдів селами півдня, під час яких у невідомому напрямку вивезли до 20 місцевих мешканців у підозрі в "нелояльності", особливо через відсутність паспорта РФ. Під час обшуків села перекривали сили "Росгвардії".

Де наразі утримують людей родичам не повідомляють, як і офіційні причини затримання", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти викрадають цивільних на окупованих територіях цілими родинами, - ЦНС

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все як їх діди робили в НКВД
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07.02.2024 15:05 Відповісти
 
 