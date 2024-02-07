"Слуга народу" Федієнко своєю правкою заборонив перенесення наших бойових систем у військові хмари країн НАТО, - Шабунін
Нардеп Олександр Федієнко вніс правку заборонив інтеграцію бойової системи України із союзниками через що вона стає неспроможною виконувати базові завдання.
Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Шабуніна, Федієнко вніс поправку, якою "знищив цифрову революцію бойових систем ЗСУ", одразу в три закони.
"Таким чином "слуга народу" перекреслив ключові здобутки найважливішого для розвитку бойових систем законопроєкту останнього десятиріччя №10062 (це зʼясувалося вчора під час голосування у Раді техніко-юридичних правок до нього)", - пояснив він.
"Якщо коротко, законопроєкт (підтриманий Умєровим, Залужним, Федоровим) дозволяв перенесення наших бойових систем у військові хмари країн НАТО та їх ІНТЕГРАЦІЮ з союзниками. Це надало б Силам Оборони доступ до ресурсів, яких Україна не матиме ще кілька десятиріч: обчислювальних, розвідувальних, технологічних, інфраструктурних.
Ключовим елементом сучасних бойових систем є їх ІНТЕГРОВАНІСТЬ між собою та з, наприклад, бойовими сенсорами (радари, супутники, засоби радіотехнічної розвідки). Без такої ІНТЕГРАЦІЇ бойова система стає неспроможною виконувати базові завдання.
Наприклад, якщо система виявлення/супроводження повітряних цілей НЕ інтегрована з системами сенсорів та засобів ураження, то в ній немає жодного сенсу. Те саме, якщо система аеророзвідки не інтегрована з системами ураження та ситуаційної обізнаності, то розвідник просто дарма ризикує своїм життя", - додав Шабунін.
Таким чином, наголосив глава ЦПК, Федієнко своїми правками заборонив таку інтеграцію з будь-якими системами, навіть з українськими.
"Слуга" Федієнко вбив 90% здобутків законопроєкту, на який ЗСУ чекали без перебільшення десятиріччя", - додав він.
За словами Шабуніна, розміщення системи як в хмарі, так і на власному обладнанні потребує обов’язкової побудови Комплексної Системи Захисту Інформації (КСЗІ). Чинна нормативна база не дозволяє побудувати КСЗІ на бойові системи в хмарах союзників. А правки Федієнка, заборонили затверджувати профілі безпеки для систем, які взаємодіють з будь-якими іншими системами.
"Така заборона поширюється на ВСІ бойові системи безвідносно їх розміщення в закордонних чи національних хмарах.
Іншими словами, якщо бойова система взаємодіє хоч з якоюсь іншою системою (власною, чужою, БУДЬ-ЯКОЮ), то цільовий профіль безпеки для неї розробляти заборонено, і, відповідно КСЗІ доведеться робити за старою процедурою відповідно до старих вимог. Вірогідність успіху за такого сценарію - дорівнює нулю.
До цих пір ЖОДНА масова бойова система так і не отримала КСЗІ: ані Кропива, ані Віраж, ані Дельта, ані Очі, ані Вежа, ані інші - критичні бойові системи ("Ореанда" - історичне виключення).
Ой, не правду кажу! Ще корупційний гівно-Дзвін отримав. Той, який лобіює інший "слуга народу" і друг Федієнка (Здебський). Помічника останнього, нагадаю, СБУ закрило за державну зраду", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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https://glavcom.ua/world/world-economy/velikij-kitajskij-bank-pidstaviv-rosijan-biznesmeni-u-panitsi-984671.html#:~:text=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20Chouzhou%20Commercial,%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%86%D1%96%D0%B2. 1.Великий китайський банк Chouzhou Commercial, який став ключовим розрахунковим центром для російських імпортерів, повністю припинив здійснювати всі операції з Росією, чим заблокував роботу компаній країни-агресора. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на фінансових експертів та підприємців. За прогнозами видання, через китайський Новий рік і тривалі вихідні зупинка розрахунків може спровокувати логістичний колапс. «У зв'язку із цим вивезти товар із КНР буде неможливо до березня, уточнили джерела.
https://glavcom.ua/world/world-economy/banki-honkonhu-vidmovljajutsja-prijmati-platezhi-vid-rosijan-984445.html 2.Банки Гонконгу відмовляються приймати платежі від росіян
бо їх туди хтось вибрав.
хто ?
А як же вона виконувала базові завдання до цього, без ІНТЕГРАЦІЇ і РЕВОЛЮЦІЇ, на яку чекали 10 років?
Або взагалі де гарантія по внутрішній безпеці тих серверів скільки вже було витіків данних, по друге на заході багато ІТ департаментів де клани цілі Індусів, китайців та росіян... і вони часто не дуже мають нормальне ставлення до цієї війни...
Покажіть вже справжніх військових героїв зeкоманди преЗЕдента!
чи ти тоді не був в Україні і тому не пам'ятаєш ?
Ти диви який цінний кадр, чому не у війську? А, забув, у нього
біле пальтобілий білет.
Ну то використав би свої глибокі професійні знання і великий досвід з в сфері ІТ на волонтерських засадах. Упс, пардон, про що я - він же не інженегр, він антикорупціонер. Його робота рота розкривати а не в монітор тупитися як лох.
СлугиВороги Народу".
правильно ?
Ну кому вони служать оті ''слуги''???
Гнати ту зелену срань треба поки вони не вгробили Україну!
Це погано, але якщо згадати, що членами НАТО є такі друзі хуьла, як Туреччина, Словаччина, Угорщина, то може бути й добре. Секрети під час війни треба берегти!
Це просто якась маячня. У той час, коли у країні продовжується смертельна війна. То може цей депутат працює на ворога? Невже не виникає такого питання у відповідних силових структур? Ну скільки може продовжуватись такий стан справ?
Українці.--ПИЛЬНУЙМО ! Примара -ЗЕ-зради вже броде по Європі і серед нас...
P.S. Помітили. як ЗЕ--гномик різко кинув вигукувати оте. органічно--ненависне для нього:-- СЛАВА УКРАЇНІ !?
А вони щось там про секрети скавучать.