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"Слуга народу" Федієнко своєю правкою заборонив перенесення наших бойових систем у військові хмари країн НАТО, - Шабунін

зсу

Нардеп Олександр Федієнко вніс правку заборонив інтеграцію бойової системи України із союзниками через що вона стає неспроможною виконувати базові завдання.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шабуніна, Федієнко вніс поправку, якою "знищив цифрову революцію бойових систем ЗСУ", одразу в три закони.

Правка до законопроєкту 10062

"Таким чином "слуга народу" перекреслив ключові здобутки найважливішого для розвитку бойових систем законопроєкту останнього десятиріччя №10062 (це зʼясувалося вчора під час голосування у Раді техніко-юридичних правок до нього)", - пояснив він.

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"Якщо коротко, законопроєкт (підтриманий Умєровим, Залужним, Федоровим) дозволяв перенесення наших бойових систем у військові хмари країн НАТО та їх ІНТЕГРАЦІЮ з союзниками. Це надало б Силам Оборони доступ до ресурсів, яких Україна не матиме ще кілька десятиріч: обчислювальних, розвідувальних, технологічних, інфраструктурних.

Ключовим елементом сучасних бойових систем є їх ІНТЕГРОВАНІСТЬ між собою та з, наприклад, бойовими сенсорами (радари, супутники, засоби радіотехнічної розвідки). Без такої ІНТЕГРАЦІЇ бойова система стає неспроможною виконувати базові завдання.

Наприклад, якщо система виявлення/супроводження повітряних цілей НЕ інтегрована з системами сенсорів та засобів ураження, то в ній немає жодного сенсу. Те саме, якщо система аеророзвідки не інтегрована з системами ураження та ситуаційної обізнаності, то розвідник просто дарма ризикує своїм життя", - додав Шабунін.

Таким чином, наголосив глава ЦПК, Федієнко своїми правками заборонив таку інтеграцію з будь-якими системами, навіть з українськими.

"Слуга" Федієнко вбив 90% здобутків законопроєкту, на який ЗСУ чекали без перебільшення десятиріччя", - додав він.

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За словами Шабуніна, розміщення системи як в хмарі, так і на власному обладнанні потребує обов’язкової побудови Комплексної Системи Захисту Інформації (КСЗІ). Чинна нормативна база не дозволяє побудувати КСЗІ на бойові системи в хмарах союзників. А правки Федієнка, заборонили затверджувати профілі безпеки для систем, які взаємодіють з будь-якими іншими системами.

"Така заборона поширюється на ВСІ бойові системи безвідносно їх розміщення в закордонних чи національних хмарах.

Іншими словами, якщо бойова система взаємодіє хоч з якоюсь іншою системою (власною, чужою, БУДЬ-ЯКОЮ), то цільовий профіль безпеки для неї розробляти заборонено, і, відповідно КСЗІ доведеться робити за старою процедурою відповідно до старих вимог. Вірогідність успіху за такого сценарію - дорівнює нулю.

До цих пір ЖОДНА масова бойова система так і не отримала КСЗІ: ані Кропива, ані Віраж, ані Дельта, ані Очі, ані Вежа, ані інші - критичні бойові системи ("Ореанда" - історичне виключення).

Ой, не правду кажу! Ще корупційний гівно-Дзвін отримав. Той, який лобіює інший "слуга народу" і друг Федієнка (Здебський). Помічника останнього, нагадаю, СБУ закрило за державну зраду", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Федієнко знищив цифрову революцію бойових систем ЗСУ, - Шабунін

Автор: 

ВР (14961) реєстр (845) Шабунін Віталій (534)


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Топ коментарі
+23
І чому цей "слуга кремля" Федієнко ще досі не дає покази підрозділу ДЗНД СБУ??? Чи контррозвідці СБУ??? Напевно тому, що всі спецагенти задіяні на встановлені камер в банях та туалетах у журналітсів? Тому п"ятою колоною кремля їм опікуватися "не на часі"?
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07.02.2024 14:51
+23
"Слуга народу" Федієнко своєю правкою показав, що Верховна Рада не здатна оцінити шкідливість цих правок, не здатна приймати правильні рішення, не здатна захистити народ України від агресора. Це плювок в Україну і її захисників
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07.02.2024 14:52
+19
Яке НАТО ? Слуги народа за ОДКБ и 50 років правління Зеленського
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07.02.2024 14:51
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Правила форума Рада форумчан
І чому цей "слуга кремля" Федієнко ще досі не дає покази підрозділу ДЗНД СБУ??? Чи контррозвідці СБУ??? Напевно тому, що всі спецагенти задіяні на встановлені камер в банях та туалетах у журналітсів? Тому п"ятою колоною кремля їм опікуватися "не на часі"?
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07.02.2024 14:51 Відповісти
Два великих цяни понижче спини сосії
https://glavcom.ua/world/world-economy/velikij-kitajskij-bank-pidstaviv-rosijan-biznesmeni-u-panitsi-984671.html#:~:text=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20Chouzhou%20Commercial,%D0%BD%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%86%D1%96%D0%B2. 1.Великий китайський банк Chouzhou Commercial, який став ключовим розрахунковим центром для російських імпортерів, повністю припинив здійснювати всі операції з Росією, чим заблокував роботу компаній країни-агресора. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на фінансових експертів та підприємців. За прогнозами видання, через китайський Новий рік і тривалі вихідні зупинка розрахунків може спровокувати логістичний колапс. «У зв'язку із цим вивезти товар із КНР буде неможливо до березня, уточнили джерела.
https://glavcom.ua/world/world-economy/banki-honkonhu-vidmovljajutsja-prijmati-platezhi-vid-rosijan-984445.html 2.Банки Гонконгу відмовляються приймати платежі від росіян
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07.02.2024 15:35 Відповісти
Яке НАТО ? Слуги народа за ОДКБ и 50 років правління Зеленського
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07.02.2024 14:51 Відповісти
"Слуга народу" Федієнко своєю правкою показав, що Верховна Рада не здатна оцінити шкідливість цих правок, не здатна приймати правильні рішення, не здатна захистити народ України від агресора. Це плювок в Україну і її захисників
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07.02.2024 14:52 Відповісти
А, якого, пуя, верховна рада з федієнками рішає воєнні діла? Може вони порішають ще, яким калібром на яку дальність стріляють? Упирі *****!
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07.02.2024 15:17 Відповісти
порішають.

бо їх туди хтось вибрав.

хто ?
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07.02.2024 15:33 Відповісти
Допіру про це вже було. Ми почули і зрозуміли, не сумнівайтесь!
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07.02.2024 14:52 Відповісти
як що від тупорилості своій---звільнити: як що працює на ворожину --розстрілять
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07.02.2024 14:55 Відповісти
Не бачу різниці між тупорилістю і роботою на ворога. Результат буде одинаковий.
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07.02.2024 15:34 Відповісти
повісити за яйця на шпилі ВР
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07.02.2024 14:56 Відповісти
через що вона стає неспроможною виконувати базові завдання

А як же вона виконувала базові завдання до цього, без ІНТЕГРАЦІЇ і РЕВОЛЮЦІЇ, на яку чекали 10 років?
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07.02.2024 14:56 Відповісти
Шабунін: Татаров (Офіс Гепрокурора) доручив Татарову (ДБР) розслідувати незаконні дії Татарова (СБУ), замовлені/санкціоновані Татаровим (ОП).
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07.02.2024 14:57 Відповісти
А можна питання от доприкладу чого ці дані мають бути тільки в хмарі закордоном а не системи де є дублювання як в нас так і закордоном.... завтра доприкладу союзник США рішить дружити з рашею і заблокує сервер і що вся система просто перестане працювати...

Або взагалі де гарантія по внутрішній безпеці тих серверів скільки вже було витіків данних, по друге на заході багато ІТ департаментів де клани цілі Індусів, китайців та росіян... і вони часто не дуже мають нормальне ставлення до цієї війни...
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07.02.2024 14:57 Відповісти
Шабуніну це нецікаво. Йому заплатили - він розігнав зраду.
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07.02.2024 15:00 Відповісти
Виборці зеленського та утріть ви вже нома усім цим порохоботам. Зробіть свій добробат під знаками Зе+1, Зробіть свою волонтерська організацію щоб своїми діями просто перекривати весь той порошеновський піар.
Покажіть вже справжніх військових героїв зeкоманди преЗЕдента!
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07.02.2024 15:04 Відповісти
Ну то втирай. Ти ж за нього голосував, а не я. І яким боком це до Шабуніна?
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07.02.2024 15:14 Відповісти
шабунін так обсирав пороха перед виборами, шо інакше, ніж проти нього, голосувати не можна було.

чи ти тоді не був в Україні і тому не пам'ятаєш ?
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07.02.2024 15:36 Відповісти
Тому я його, Шабуніна, більше всерйоз і не сприймаю. Він обсере і рідних батька з матір"ю, якщо за це добре заплатять.
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07.02.2024 15:42 Відповісти
То ви не там шукаєте
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07.02.2024 14:58 Відповісти
Його треба поранити у голову з вогнемету!
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07.02.2024 15:00 Відповісти
Тобто Шабунін знає які завдання і як саме має виконувати ця система?
Ти диви який цінний кадр, чому не у війську? А, забув, у нього біле пальто білий білет.
Ну то використав би свої глибокі професійні знання і великий досвід з в сфері ІТ на волонтерських засадах. Упс, пардон, про що я - він же не інженегр, він антикорупціонер. Його робота рота розкривати а не в монітор тупитися як лох.
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07.02.2024 15:00 Відповісти
ПрезЕдентська партія- " Слуги Вороги Народу".
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07.02.2024 15:02 Відповісти
І що це за країна,де якийсь фєдієнко може запороти такі глобальні речі? Це країна абсурду.
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07.02.2024 15:06 Відповісти
Це не абсурд, це - цілеспрямовані дії. Історію з вилученням клістронів перед війною вже забули?
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07.02.2024 15:21 Відповісти
Та які глобальні речі? Тут правильно пишуть: а якщо до влади в США прийде Трамп і всю цю хмарну систему зіллє другу-куйлу? Тим більше, що до секретних відомостей в США, чомусь, мають доступ, навіть, 21-річні шмаркачі?
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07.02.2024 15:21 Відповісти
Тобто всі дурні,один фєдієнко -красень.
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07.02.2024 15:38 Відповісти
Ти ж не думаєш, що цей федієнко сам зі своєї голови взяв і вніс ці поправки? Навряд чи він, взагалі в цьому розбирається. Швидше за все, йому просто написали, що треба внести і, відповідно, заплатили. Хто за цим стоїть? Хто зна. Але Шабунін теж не той тип, якому можна довіряти.
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07.02.2024 15:49 Відповісти
Я розумію,що цей фєдієнко -пішак,якому наказали. Хто? Дєрьмак?Але ж це не вписується в твою версію,що хмара в НАТО,це в майбутньому злив кацапні. То хто? "Правий Сектор"? Пхахаха....А на шабуніна до речі я взагалі хер клав.
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07.02.2024 17:47 Відповісти
Вава, весь світ бачить, яка ти ница заздрісна *****. Видання називає Залужного "залізним генералом" та зазначає, що сьогодні він може "похвалитися 88 відсотками" підтримки"
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07.02.2024 15:09 Відповісти
а на самом деле Зеленский вообще не хочет уволить Залужного.

правильно ?
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07.02.2024 15:39 Відповісти
А може ще Нацбанк, монетний двор, Верховну раду, адміністрацію президента, Генштаб перевести до країн НАТО? Ну, щоб точно всі бачили "незалежність". І щоб тільки армія лишилась формально українською, але теж найманою армією НАТО?
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07.02.2024 15:14 Відповісти
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07.02.2024 15:17 Відповісти
Слуга" Федієнко вбив 90% здобутків законопроєкту, на який ЗСУ чекали без перебільшення десятиріччя", - так може легше його вбити?
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07.02.2024 15:15 Відповісти
А він часом не запропонував інтегруватися з кацапськими хмарами?
Ну кому вони служать оті ''слуги''???
Гнати ту зелену срань треба поки вони не вгробили Україну!
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07.02.2024 15:17 Відповісти
Інтеграція з кацапським чебурнетом це основна справа Фьодорова.
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07.02.2024 15:38 Відповісти
Слуги народу))))))) да це під..ри і крапка.
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07.02.2024 15:17 Відповісти
Слів вже немає! Може розстріляти слугу Федієнка за законами воєнного часу?Адже через його недолугість чи, скоріш за все, зраду, загине не один український воїн!
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07.02.2024 15:23 Відповісти
"заборонив перенесення наших бойових систем у військові хмари країн НАТО"

Це погано, але якщо згадати, що членами НАТО є такі друзі хуьла, як Туреччина, Словаччина, Угорщина, то може бути й добре. Секрети під час війни треба берегти!
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07.02.2024 15:26 Відповісти
а на кого він працює?
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07.02.2024 15:32 Відповісти
/////Федієнко своєю правкою заборонив перенесення наших бойових систем у військові хмари країн НАТО /////
Це просто якась маячня. У той час, коли у країні продовжується смертельна війна. То може цей депутат працює на ворога? Невже не виникає такого питання у відповідних силових структур? Ну скільки може продовжуватись такий стан справ?
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07.02.2024 15:47 Відповісти
Безугла, чому робиться така херня? Безугла!!!!????
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07.02.2024 15:48 Відповісти
Але ж ще повинні проголосувати, подивимось як проголосують
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07.02.2024 15:52 Відповісти
--- ЦЕ відверта зрада народу України . ЗЕ-дурисвітами (серед білого дня ). А вірніше: підрив моці обороноздатності ЗСУ (зокрема синхронної .військової. ІНФОРМО-- взаємодії із країнами НАТО. і США ) Тобто ВР України --перетворилася на кишенькову забавку ЗЕ-причуди-як зрадницький додаток .до видворення командарма ЗСУ Залужного;- іще й цілковитою здачею потуг нашого війська !!! Куди НЕ кинь- всюди діють--злодіють агенти кремлівського ліліпузіка.... А наше СБУ- порпається. нишпорить.чатує в той час на правдолюбів--журналістів неугодних ЗЕ- охвістю . Народ України має знати своїх ЗРАДНИКІВ (федієнків. здебських .сівковичів...) Схоже ЗЕ-підлота готує нас. до ЛАГІДНОЇ КАПІТУЛЯЦІЇ ?!
Українці.--ПИЛЬНУЙМО ! Примара -ЗЕ-зради вже броде по Європі і серед нас...
P.S. Помітили. як ЗЕ--гномик різко кинув вигукувати оте. органічно--ненависне для нього:-- СЛАВА УКРАЇНІ !?
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07.02.2024 15:53 Відповісти
Ще хрін знає, чи буде та ната з трумпелєм, та куди всі секрети здриснуть. Зараз взагалі нічого не зрозуміло, куди воно виверне. США бикують, Європа жує шмарклі.
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07.02.2024 16:18 Відповісти
Шабуня не розуміє елементарного. НАТО не воює. А там багато співробітників, які важливі папки забувають у туалетах, в кафе, та в ліжках московських проституток.
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07.02.2024 17:23 Відповісти
Дивні тут дописувачі на гілці - невже не зрозуміло, що інтеграція - перенесення наших бойових систем у військові хмари країн НАТО- це наближення до членства у НАТО та можливість використовувати ресурси НАТО, найважливіше - розвідувальні дані у реальному часі.
А вони щось там про секрети скавучать.
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07.02.2024 18:02 Відповісти
 
 