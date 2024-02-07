"Слуга народу" Федієнко своєю правкою заборонив перенесення наших бойових систем у військові хмари країн НАТО, - Шабунін

Нардеп Олександр Федієнко вніс правку заборонив інтеграцію бойової системи України із союзниками через що вона стає неспроможною виконувати базові завдання.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шабуніна, Федієнко вніс поправку, якою "знищив цифрову революцію бойових систем ЗСУ", одразу в три закони.

"Таким чином "слуга народу" перекреслив ключові здобутки найважливішого для розвитку бойових систем законопроєкту останнього десятиріччя №10062 (це зʼясувалося вчора під час голосування у Раді техніко-юридичних правок до нього)", - пояснив він.

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"Якщо коротко, законопроєкт (підтриманий Умєровим, Залужним, Федоровим) дозволяв перенесення наших бойових систем у військові хмари країн НАТО та їх ІНТЕГРАЦІЮ з союзниками. Це надало б Силам Оборони доступ до ресурсів, яких Україна не матиме ще кілька десятиріч: обчислювальних, розвідувальних, технологічних, інфраструктурних.

Ключовим елементом сучасних бойових систем є їх ІНТЕГРОВАНІСТЬ між собою та з, наприклад, бойовими сенсорами (радари, супутники, засоби радіотехнічної розвідки). Без такої ІНТЕГРАЦІЇ бойова система стає неспроможною виконувати базові завдання.

Наприклад, якщо система виявлення/супроводження повітряних цілей НЕ інтегрована з системами сенсорів та засобів ураження, то в ній немає жодного сенсу. Те саме, якщо система аеророзвідки не інтегрована з системами ураження та ситуаційної обізнаності, то розвідник просто дарма ризикує своїм життя", - додав Шабунін.

Таким чином, наголосив глава ЦПК, Федієнко своїми правками заборонив таку інтеграцію з будь-якими системами, навіть з українськими.

"Слуга" Федієнко вбив 90% здобутків законопроєкту, на який ЗСУ чекали без перебільшення десятиріччя", - додав він.

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За словами Шабуніна, розміщення системи як в хмарі, так і на власному обладнанні потребує обов’язкової побудови Комплексної Системи Захисту Інформації (КСЗІ). Чинна нормативна база не дозволяє побудувати КСЗІ на бойові системи в хмарах союзників. А правки Федієнка, заборонили затверджувати профілі безпеки для систем, які взаємодіють з будь-якими іншими системами.

"Така заборона поширюється на ВСІ бойові системи безвідносно їх розміщення в закордонних чи національних хмарах.

Іншими словами, якщо бойова система взаємодіє хоч з якоюсь іншою системою (власною, чужою, БУДЬ-ЯКОЮ), то цільовий профіль безпеки для неї розробляти заборонено, і, відповідно КСЗІ доведеться робити за старою процедурою відповідно до старих вимог. Вірогідність успіху за такого сценарію - дорівнює нулю.

До цих пір ЖОДНА масова бойова система так і не отримала КСЗІ: ані Кропива, ані Віраж, ані Дельта, ані Очі, ані Вежа, ані інші - критичні бойові системи ("Ореанда" - історичне виключення).

Ой, не правду кажу! Ще корупційний гівно-Дзвін отримав. Той, який лобіює інший "слуга народу" і друг Федієнка (Здебський). Помічника останнього, нагадаю, СБУ закрило за державну зраду", - підсумував він.

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