УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11413 відвідувачів онлайн
Новини
3 855 16

Репродуктивні клітини загиблих воїнів ЗСУ зберігатимуть безкоштовно упродовж 3 років, - Рада переглянула рішення

Право воїнів на зберігання репродуктивних клітин після їхньої загибелі

Верховна Рада у середу, 7 лютого, виправила норму закону щодо військовослужбовців у частині забезпечення їхнього права на біологічне батьківство. Нардепи ухвалили в цілому законопроєкт №10448 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду Українського народу".

Про це йдеться на сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.

За законопроєкт №10448 віддали свої голоси 264 нардепи.

Що передбачає ухвалений законопроєкт

Документом пропонується передбачити:

  • у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їхнє безоплатне зберігання здійснюватиметься протягом трьох років, а після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене коштом іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин;
  • фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті;
  • у разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини;
  • волевиявлення особи, вчинене та посвідчене нотаріально, до введення в дію цього закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада проголосувала за знищення репродуктивних клітин українських воїнів. Після скандалу рішення обіцяють переглянути

Зазначимо, що 26 січня народний депутат, голова комітету з питань здоров’я нації медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у коментарі Цензор.НЕТ зазначив, що до 23 березня Верховна Рада ухвалить зміни до Цивільного кодексу, які враховуватимуть інтереси сімей загиблих воїнів.

Рада внесе правки в законопроєкт, згідно з яким репродуктивні клітини військових зберігатимуться навіть після їхньої загибелі.

Читайте також: Комітет ВР з нацбезпеки та оборони підтримав урядовий законопроєкт про мобілізацію

Автор: 

ВР (14961) діти (5057) законопроєкт (3589) військовослужбовці (4733)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
07.02.2024 15:37
+7
Как это не звучит кошмарно, но такой закон может дать любящим женщинам погибших Героев вырастить его сына или дочь, о которых он мечтал, но война убила все мечты... Согласен, не каждая женщина на такое решится, но тут дается шанс подумать продолжительностью в три года.
показати весь коментар
07.02.2024 15:15
+4
поки живий, весь такий потрібний, всі за тобою бігають, а як помер - ну і *** з ним.
показати весь коментар
07.02.2024 15:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А потім що? Треба платити?
Зелені потвори!
показати весь коментар
07.02.2024 14:55 Відповісти
Потворам гени УКРАІНЦЕВ НЕ ПОТРІБНИ
показати весь коментар
07.02.2024 16:02 Відповісти
поки живий, весь такий потрібний, всі за тобою бігають, а як помер - ну і *** з ним.
показати весь коментар
07.02.2024 15:02 Відповісти
Как это не звучит кошмарно, но такой закон может дать любящим женщинам погибших Героев вырастить его сына или дочь, о которых он мечтал, но война убила все мечты... Согласен, не каждая женщина на такое решится, но тут дается шанс подумать продолжительностью в три года.
показати весь коментар
07.02.2024 15:15 Відповісти
А чого не 10 років?
показати весь коментар
07.02.2024 15:23 Відповісти
Як мед, то й ложками.
Добре, якщо запрацює в такому вигляді.
А там і продовжити можна.
показати весь коментар
07.02.2024 15:24 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2024 15:37 Відповісти
..хоча б щось..
аби ж тільки родичі не підвели, бо на зержаву у смартфоні надії нема, та й не було (у войовничої меншості)...((((((((((((((((((((((((
показати весь коментар
07.02.2024 15:46 Відповісти
https://www.facebook.com/businka.ua?__cft__%5B0%5D=AZUvVS4CuIUV-amnoGEUzxvm5U3ZEmhyG6eQE0n7RjPtCcFosfxnP6P5qbs0ka1mMZPghMf94stkF7JLvQ7nGk7Z5gzbth5f4o6HtJzUC6Hw6jfHVF6TZRU4ulaCLHkknTuOg6EViIMGv7l0PHCqCiWK7BNwq9clmnUTsus2QPlPC2-J7NkgyDPNZZXCRT7YiQBgmL8fRzYluiUxg3E5SDon&__tn__=-%5DC%2CP-y-R Nataliya Kyrkach-Antonenko разом з https://www.facebook.com/kirkach.antonenko?__cft__%5B0%5D=AZUvVS4CuIUV-amnoGEUzxvm5U3ZEmhyG6eQE0n7RjPtCcFosfxnP6P5qbs0ka1mMZPghMf94stkF7JLvQ7nGk7Z5gzbth5f4o6HtJzUC6Hw6jfHVF6TZRU4ulaCLHkknTuOg6EViIMGv7l0PHCqCiWK7BNwq9clmnUTsus2QPlPC2-J7NkgyDPNZZXCRT7YiQBgmL8fRzYluiUxg3E5SDon&__tn__=-%5DC%2CP-y-R Віталієм Киркачем-Антоненком .

https://www.facebook.com/businka.ua/posts/pfbid0PxuDGzpNkr8rirPwAXAd8cMgbYT84aWviQUrWJZ93bpbWfH9aWgMRfn8odsxNyBml?__cft__%5B0%5D=AZUvVS4CuIUV-amnoGEUzxvm5U3ZEmhyG6eQE0n7RjPtCcFosfxnP6P5qbs0ka1mMZPghMf94stkF7JLvQ7nGk7Z5gzbth5f4o6HtJzUC6Hw6jfHVF6TZRU4ulaCLHkknTuOg6EViIMGv7l0PHCqCiWK7BNwq9clmnUTsus2QPlPC2-J7NkgyDPNZZXCRT7YiQBgmL8fRzYluiUxg3E5SDon&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 д. ·Подивіться в очі моєму чоловікові і скажіть, що він, той, хто віддав своє життя заради майбутнього України, не має надії на народження в ній його діточок.

Він йшов в останній бій будучи впевненим, що я, його дружина, обовʼязково народжу і виховаю крихіток в любові та турботі. Він вірив. Підписав всі необхідні документи. В його серці не було сумнівів. Віталій боровся і загинув в бою заради нашої любої країни і я звертаюсь до всіх небайдужих до майбутнього України- не мовчіть і підтримайте право на те, щоб ці дітки жили. Заборона на народження - це, як вдруге втратити коханого, нашу мрію на родину. Тільки зараз дата загибелі прописана наперед- 22 березня 2024

Підтримайте право таких жінок як я на щастя бачити, як ростуть наші дітки, чути сміх в оселі, радіти за їхні успіхи і підтримувати у невдачах. Щоб свята знову наповнились сенсом, а життя мріями та планами.

Я народила донечку від коханого вже після його загибелі і я можу з впевненістю сказати, що це неймовірна підтримка. Ти живеш заради дитини і її майбутнього, вчишся знову радіти і посміхатися. Не дайте забрати в нас надію на життя.

Пишіть, вимагайте, обурюйтесь. Ще є трохи часу дати зрозуміти депутатам України який це злочин проти майбутнього і виправити цю помилку. Мовчання і байдужість вбиває наше спільне майбутнє
показати весь коментар
07.02.2024 16:00 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2024 16:01 Відповісти
А скільки взагалі кріоконсервовані клітини зберігають життєздатність? Бо у нас через три місяці кріоконсервовані у рідкому азоті клітини дохли.
показати весь коментар
07.02.2024 21:50 Відповісти
 
 