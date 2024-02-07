Репродуктивні клітини загиблих воїнів ЗСУ зберігатимуть безкоштовно упродовж 3 років, - Рада переглянула рішення

Верховна Рада у середу, 7 лютого, виправила норму закону щодо військовослужбовців у частині забезпечення їхнього права на біологічне батьківство. Нардепи ухвалили в цілому законопроєкт №10448 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду Українського народу".

Про це йдеться на сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.

За законопроєкт №10448 віддали свої голоси 264 нардепи.

Що передбачає ухвалений законопроєкт

Документом пропонується передбачити:

у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їхнє безоплатне зберігання здійснюватиметься протягом трьох років, а після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене коштом іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин;

фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті;

у разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини;

волевиявлення особи, вчинене та посвідчене нотаріально, до введення в дію цього закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.

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Зазначимо, що 26 січня народний депутат, голова комітету з питань здоров’я нації медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у коментарі Цензор.НЕТ зазначив, що до 23 березня Верховна Рада ухвалить зміни до Цивільного кодексу, які враховуватимуть інтереси сімей загиблих воїнів.

Рада внесе правки в законопроєкт, згідно з яким репродуктивні клітини військових зберігатимуться навіть після їхньої загибелі.

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