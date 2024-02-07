Репродуктивні клітини загиблих воїнів ЗСУ зберігатимуть безкоштовно упродовж 3 років, - Рада переглянула рішення
Верховна Рада у середу, 7 лютого, виправила норму закону щодо військовослужбовців у частині забезпечення їхнього права на біологічне батьківство. Нардепи ухвалили в цілому законопроєкт №10448 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду Українського народу".
Про це йдеться на сайті Ради, інформує Цензор.НЕТ.
За законопроєкт №10448 віддали свої голоси 264 нардепи.
Що передбачає ухвалений законопроєкт
Документом пропонується передбачити:
- у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їхнє безоплатне зберігання здійснюватиметься протягом трьох років, а після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене коштом іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин;
- фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті;
- у разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини;
- волевиявлення особи, вчинене та посвідчене нотаріально, до введення в дію цього закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.
Зазначимо, що 26 січня народний депутат, голова комітету з питань здоров’я нації медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у коментарі Цензор.НЕТ зазначив, що до 23 березня Верховна Рада ухвалить зміни до Цивільного кодексу, які враховуватимуть інтереси сімей загиблих воїнів.
Рада внесе правки в законопроєкт, згідно з яким репродуктивні клітини військових зберігатимуться навіть після їхньої загибелі.
Будь ласка, зачекайте...
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Зелені потвори!
Добре, якщо запрацює в такому вигляді.
А там і продовжити можна.
аби ж тільки родичі не підвели, бо на зержаву у смартфоні надії нема, та й не було (у войовничої меншості)...((((((((((((((((((((((((
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Він йшов в останній бій будучи впевненим, що я, його дружина, обовʼязково народжу і виховаю крихіток в любові та турботі. Він вірив. Підписав всі необхідні документи. В його серці не було сумнівів. Віталій боровся і загинув в бою заради нашої любої країни і я звертаюсь до всіх небайдужих до майбутнього України- не мовчіть і підтримайте право на те, щоб ці дітки жили. Заборона на народження - це, як вдруге втратити коханого, нашу мрію на родину. Тільки зараз дата загибелі прописана наперед- 22 березня 2024
Підтримайте право таких жінок як я на щастя бачити, як ростуть наші дітки, чути сміх в оселі, радіти за їхні успіхи і підтримувати у невдачах. Щоб свята знову наповнились сенсом, а життя мріями та планами.
Я народила донечку від коханого вже після його загибелі і я можу з впевненістю сказати, що це неймовірна підтримка. Ти живеш заради дитини і її майбутнього, вчишся знову радіти і посміхатися. Не дайте забрати в нас надію на життя.
Пишіть, вимагайте, обурюйтесь. Ще є трохи часу дати зрозуміти депутатам України який це злочин проти майбутнього і виправити цю помилку. Мовчання і байдужість вбиває наше спільне майбутнє