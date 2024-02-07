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Новини Війна
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Ігнат про сьогоднішній обстріл: Росіяни не змінюють тактики, лише маршрути та цілі ударів

ракета,крилата

Російські загарбники під час масованих обстрілів не змінюють тактики ударів. Вони змінюють вектор та напрямок руху ракет.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Особливої зміни тактики застосування засобів повітряного нападу не відбувається. Всі удари, фактично, однаково плануються та однаково застосовуються по тій тактиці застосування. Звичайно, вони (окупанти. - Ред..) змінюють вектор удару, напрямок, область, об’єкти тощо. Але ракети, як бачите, по сьогоднішній нічній атаці, крилаті ракети летіли як зазвичай, обходячи крупні населені пункти за маршрутом свого слідування. Таким чином, противник планує удари, аби менше входити в зону ураження нашої ППО. Це вони роблять завжди. Під час ударів, що були у нас напередодні та після Нового року, така тактика також застосовувалась - як крилатими ракетами, так і ударними БпЛА", - пояснив він.

На маршруті слідування крилаті ракети знищуються, додав він.

Також дивіться: Ігнат про ранковий обстріл: Попередньо було близько півсотні ракет різних типів. ВIДЕО

Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Вибухи пролунали в Харкові, Миколаєві, на Львівщині та Дніпропетровщині.

У Києві внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, пошкоджено будинки й тепломагістраль. У Миколаєві - загинула людина, пошкоджено житлові будинки.

Читайте також: Під час масованих атак на Україну більшість ракет РФ летять у бік Польщі, всі системи безпеки перебувають у повній бойовій готовності, - міністр оборони Польщі Косиняк-Камиш

Автор: 

обстріл (28365) Ігнат Юрій (788)


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є не "загиблі", а вбиті...
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07.02.2024 15:13 Відповісти
Українцям має бути від цього легше?
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07.02.2024 15:17 Відповісти
раз Ігнат так сказав - то так воно і є
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07.02.2024 15:35 Відповісти
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07.02.2024 15:46 Відповісти
Надеюсь таки пришлют F-16 которые смогут перекрыть зазоры между зонами ПВО и оркам негде будет тогда маневрировать ракетами,а пока ничего сильно не поменять.
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07.02.2024 15:47 Відповісти
Пришлють... Вони все шукають нові причини щоб того не робити
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07.02.2024 17:09 Відповісти
Хто вони? Ігнат чітко раніше розкрив саботаж з боку влади по підготовці інфраструктури для прийому цих літаків.
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07.02.2024 18:14 Відповісти
 
 