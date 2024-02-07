Ігнат про сьогоднішній обстріл: Росіяни не змінюють тактики, лише маршрути та цілі ударів

Російські загарбники під час масованих обстрілів не змінюють тактики ударів. Вони змінюють вектор та напрямок руху ракет.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Особливої зміни тактики застосування засобів повітряного нападу не відбувається. Всі удари, фактично, однаково плануються та однаково застосовуються по тій тактиці застосування. Звичайно, вони (окупанти. - Ред..) змінюють вектор удару, напрямок, область, об’єкти тощо. Але ракети, як бачите, по сьогоднішній нічній атаці, крилаті ракети летіли як зазвичай, обходячи крупні населені пункти за маршрутом свого слідування. Таким чином, противник планує удари, аби менше входити в зону ураження нашої ППО. Це вони роблять завжди. Під час ударів, що були у нас напередодні та після Нового року, така тактика також застосовувалась - як крилатими ракетами, так і ударними БпЛА", - пояснив він.

На маршруті слідування крилаті ракети знищуються, додав він.

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Що відомо про ракетну атаку РФ зранку 7 лютого

Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.

Вибухи пролунали в Харкові, Миколаєві, на Львівщині та Дніпропетровщині.

У Києві внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, пошкоджено будинки й тепломагістраль. У Миколаєві - загинула людина, пошкоджено житлові будинки.

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