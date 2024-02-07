ЄС має змінити парадигму у висловлюваннях підтримки України та допомогти всім необхідним для перемоги у війні, - Боррель

Євросоюз має змінити парадигму підтримки України й допомагати не "стільки, скільки буде потрібно", а надати необхідну зброю для перемоги у війні з російськими загарбниками.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час спільного з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Боррель зауважив, що Україні довелось піти на величезні жертви у протидії російській агресії, але Євросоюз зберігатиме солідарність і єдність у підтримці України.

"Зараз нам не менш важливо змінити парадигму у висловлюваннях: якщо ми раніше казали, що Україні треба допомагати стільки, скільки буде потрібно, то зараз треба казати, що Україні треба допомагати всім, що їй необхідно. Тут питання не про час, тут питання про кількість і якість цієї допомоги, яка має бути своєчасною", - наголосив глава європейської дипломатії.

Україні потрібно надати все необхідне, щоб перемогти у цій несправедливій війні з російською агресією та стати по-справжньому мирною, демократичною європейською країною, додав Боррель.

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