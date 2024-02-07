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ЄС має змінити парадигму у висловлюваннях підтримки України та допомогти всім необхідним для перемоги у війні, - Боррель

боррель

Євросоюз має змінити парадигму підтримки України й допомагати не "стільки, скільки буде потрібно", а надати необхідну зброю для перемоги у війні з російськими загарбниками.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час спільного з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Боррель зауважив, що Україні довелось піти на величезні жертви у протидії російській агресії, але Євросоюз зберігатиме солідарність і єдність у підтримці України.

"Зараз нам не менш важливо змінити парадигму у висловлюваннях: якщо ми раніше казали, що Україні треба допомагати стільки, скільки буде потрібно, то зараз треба казати, що Україні треба допомагати всім, що їй необхідно. Тут питання не про час, тут питання про кількість і якість цієї допомоги, яка має бути своєчасною", - наголосив глава європейської дипломатії.

Україні потрібно надати все необхідне, щоб перемогти у цій несправедливій війні з російською агресією та стати по-справжньому мирною, демократичною європейською країною, додав Боррель.

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Автор: 

допомога (8328) Євросоюз (13381) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+7
Вони думають над тим як змінити парадигму висловлювань, а тим часом кожного, ****, дня гинуть українці. І мирні, і військові
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07.02.2024 15:16
+2
Тобто іншими словами від піздьожі перейти до конкретної і негайної допомоги Україні озброєнням...
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07.02.2024 15:24
+2
То може вже досить теревені-теревенити? Давайте вже таке щоб мордор накривати було як!
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07.02.2024 15:26
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Вони думають над тим як змінити парадигму висловлювань, а тим часом кожного, ****, дня гинуть українці. І мирні, і військові
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07.02.2024 15:16 Відповісти
Якби не сотні тисяч снардів, які вже отримала Україна з Євпропи, загинуло в рази чи навіть в десятки разів більше
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07.02.2024 15:45 Відповісти
Тобто іншими словами від піздьожі перейти до конкретної і негайної допомоги Україні озброєнням...
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07.02.2024 15:24 Відповісти
Вже перейшли рік тому, надвавши 500 тисяч снарядів. На черзі фарш із рашистів, на які до кінця року їх перетворить решта 500 тисяч
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07.02.2024 15:46 Відповісти
То може вже досить теревені-теревенити? Давайте вже таке щоб мордор накривати було як!
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07.02.2024 15:26 Відповісти
бла-бла-бла-бла-бла........тьфу, ***.....
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07.02.2024 15:37 Відповісти
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07.02.2024 15:39 Відповісти
Пхе!
Ще акторам-першокурсникам дають завдання: вимовити "Птіца лєтіт, лєтіт птіца" з двадцятьма ріними інтонаціями.
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07.02.2024 15:47 Відповісти
ріними
різними
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07.02.2024 15:49 Відповісти
Євросоюз має змінити парадигму підтримки України й допомагати не "стільки, скільки буде потрібно", а надати необхідну зброю для перемоги у війні з російськими загарбниками . Тобто від слів до справи?

Нова парадигма "Перейти від слів до справ" теж не повинна замінити попередню - замість парадигм, закликів конкретні справи. І без парадигм...
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07.02.2024 15:52 Відповісти
Змінити парадигму апреєоре, в консенсусному плюралізму !
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07.02.2024 16:39 Відповісти
Пук пук пук.
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07.02.2024 16:59 Відповісти
После такой парадигмы попрет, верю.
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07.02.2024 22:58 Відповісти
 
 