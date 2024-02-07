Щоб отримати снаряди від ЄС, Україна має розпочати переговори з третіми країнами, - Кулеба

Для того, що Збройні сили отримали більше боєприпасів від Європейського союзу, Україні потрібно паралельно розпочати переговори з третіми країнами, які законтрактували снаряди в Європі.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на спільній пресконференції з головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Якщо запитати солдата на фронті, що йому зараз треба, він скаже: "Снаряди". Ця відповідь була такою вчора, місяць тому, і рік тому. Масштаб війни та використання Росією артилерії досяг такого рівня, до якого, будемо відверті, європейські склади були не готові. Ми всі маємо відповідати виклику, який перед нами стоїться", - сказав Кулеба.

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Для цього, як зазначив міністр, "Україна безпрецедентно для себе нарощує виробництво снарядів, а ЄС вживає безпрецедентних заходів для виробництва снарядів та імпорту з інших країн".

"Треба паралельно вступити в переговори з країнами, які законтрактували снаряди в Європі й сказати їм: вибачте, нам потрібні ці снаряди, щоб захистити Європу. Я думаю, там можна буде домовитися і перенаправити ці снаряди з третіх країн в Україну. Я вдячний Боррелю, що він почав в голос говорити про цю опцію", - зазначив глава МЗС.

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