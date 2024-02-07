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Новини Війна
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Щоб отримати снаряди від ЄС, Україна має розпочати переговори з третіми країнами, - Кулеба

кулеба,боррель

Для того, що Збройні сили отримали більше боєприпасів від Європейського союзу, Україні потрібно паралельно розпочати переговори з третіми країнами, які законтрактували снаряди в Європі.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на спільній пресконференції з головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Якщо запитати солдата на фронті, що йому зараз треба, він скаже: "Снаряди". Ця відповідь була такою вчора, місяць тому, і рік тому. Масштаб війни та використання Росією артилерії досяг такого рівня, до якого, будемо відверті, європейські склади були не готові. Ми всі маємо відповідати виклику, який перед нами стоїться", - сказав Кулеба.

Читайте: ЄС передасть Україні 1 млн 155 тис. боєприпасів до кінця 2024 року, - Боррель

Для цього, як зазначив міністр, "Україна безпрецедентно для себе нарощує виробництво снарядів, а ЄС вживає безпрецедентних заходів для виробництва снарядів та імпорту з інших країн".

"Треба паралельно вступити в переговори з країнами, які законтрактували снаряди в Європі й сказати їм: вибачте, нам потрібні ці снаряди, щоб захистити Європу. Я думаю, там можна буде домовитися і перенаправити ці снаряди з третіх країн в Україну. Я вдячний Боррелю, що він почав в голос говорити про цю опцію", - зазначив глава МЗС.

Також читайте: США планують подвоїти виробництво 155-мм боєприпасів для передачі Україні, - ЗМІ

Автор: 

боєприпаси (2266) допомога (8328) Євросоюз (13381) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+14
То розпочинайте!! Скільки можна піздіти, та вішати нам лапшу на вухо!! Як же ви дістали зеуроди...😡
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07.02.2024 16:06
+10
Щоб отримати снаряди від ЄС, Україна має розпочати переговори з третіми країнами

Згадав!
Курочка просить корівку про масло, щоб півник міг проковнути горошину. Корівка згодна дати масла, але просить за це сіна. А косарі не проти поділитись сіном, але хочуть...
Ги...
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07.02.2024 16:02
+7
Кулеба сраку в руки і погнав.
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07.02.2024 16:06
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Це хоч не з касапами??
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07.02.2024 16:00 Відповісти
А чому б і не розпочати? Вони матір рідну готові продати за доляри - не те що снаряди. Головне щоб снаряди перетворювали рашистів на фарш тоді їх походженння вже не має значення. Може Вучич вже продав нам першу партію снарядів, серед яких були і кацапськ
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07.02.2024 16:11 Відповісти
Щоб отримати снаряди від ЄС, Україна має розпочати переговори з третіми країнами

Згадав!
Курочка просить корівку про масло, щоб півник міг проковнути горошину. Корівка згодна дати масла, але просить за це сіна. А косарі не проти поділитись сіном, але хочуть...
Ги...
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07.02.2024 16:02 Відповісти
Ще мультик український про мотузочку.
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07.02.2024 16:07 Відповісти
чєлночная діпломатія ...
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07.02.2024 16:09 Відповісти
це просто треш ! може простіше попросити допомогу у марсіан ?
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07.02.2024 16:04 Відповісти
Та нам швидше марсіани допоможуть, ніж ці цивілізанти. Треш повний.
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07.02.2024 16:11 Відповісти
Є багато місць і на землі, де існують примітивні форми життя у розваваючихся країнах. І вони охотоно поліляться снарядами і з задоволенням наклепають за миску їжі
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07.02.2024 16:13 Відповісти
щось не хочуть ділитись .
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07.02.2024 17:27 Відповісти
Кулеба сраку в руки і погнав.
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07.02.2024 16:06 Відповісти
Єрмак командіровку не підписує
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07.02.2024 16:18 Відповісти
То розпочинайте!! Скільки можна піздіти, та вішати нам лапшу на вухо!! Як же ви дістали зеуроди...😡
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07.02.2024 16:06 Відповісти
А що ,раніше це було не відомо ? Тільки треба було дати копняка . А тепер цим займеться як завжди...дерьмак, щоб остаточно все похерити
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07.02.2024 16:07 Відповісти
Австралія не дасть Україні гелікоптери ******
"Запит надійшов через три місяці після початку стратегії утилізації"
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07.02.2024 16:18 Відповісти
Коли ЗСУ не втримаються, будете снаряди шукати десь в Ламанші і домовлятися з китайцями про постачання памперсів своїм арміям.
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07.02.2024 16:10 Відповісти
Кулеба памперс на сраці єрмака.
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07.02.2024 16:10 Відповісти
Може хтось і змилостивиться і поділиться снарядами - кореиці - **** - можуть мільионами рашці підкидати
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07.02.2024 16:11 Відповісти
Судячи по вашим діям, а не триндеж., ви робите все для того, щоб Україна залишилась без підтримки.
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07.02.2024 16:13 Відповісти
Для цього, як зазначив міністр, "Україна безпрецедентно для себе нарощує виробництво снарядів, а ЄС вживає безпрецедентних заходів для виробництва снарядів та імпорту з інших країн".

"Треба паралельно вступити в переговори з країнами, які законтрактували снаряди в Європі й сказати їм: вибачте, нам потрібні ці снаряди, щоб захистити Європу. (безпрецедентна брехлива куйня "*****").котра вказує на те,що *********** для України,є надзвичайно великий брак і їх постачання в Україну ,звязане з бюрократичною ,поки що не вирішеною проблемою,котру "*****" так і не будуть вирішувати
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07.02.2024 16:14 Відповісти
Что за министр ?! Что мешало ? И мешает
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07.02.2024 16:15 Відповісти
Дибіл *******.це півтора роки тому треба було давно робити.соплі жуєш
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07.02.2024 16:19 Відповісти
Дуже цікава і цінна інформація, радий за нашого міністра який дійшов до такого складного висновку і повідомив спільноту про це.
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07.02.2024 16:47 Відповісти
Кулеба такой же тормоз как и Баррель.
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07.02.2024 17:03 Відповісти
"Нам не потрібен план Б ми твердо віримо в план А"...дальше одні мати, не хочу щоб забанили.
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07.02.2024 17:08 Відповісти
Так чому ж ти, єрмаковський дегенерат, не зробив цього раніше?
Бо працюєш на ворогів, які виконують Оманський договорняк?
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07.02.2024 18:08 Відповісти
 
 