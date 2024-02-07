Кулеба про схвалення допомоги від США: Деякі сценарії нагадують гостросюжетний детектив, але всі шукають рішення
Україна продовжує активно працювати зі США, щоб рішення щодо додаткової допомоги було ухвалено якомога швидше.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з високим представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідаючи на запитання журналістів щодо прогнозованих термінів ухвалення у США законопроєкту про допомогу для України, Кулеба сказав, що "вчора вночі отримав останній звіт із Вашингтона про можливі сценарії розвитку подій".
"Деякі сценарії нагадують гостросюжетний детектив. Усе дуже заплутано, залежить від багатьох факторів і може рухатися прямо, вліво, вправо. Я думаю, що питання якогось базового сценарію зараз дуже актуальне для самого Конгресу США, тому що все так заплуталося там усередині, що конгресмени й сенатори самі мають визначитися з якимсь базовим сценарієм руху", - сказав Кулеба.
За словами Кулеби, є позитивна інформація - "всі шукають рішення", і дискусія в США не сфокусована на тому, як рішення щодо подальшої допомоги Україні не ухвалити, а навпаки - на тому, як якнайшвидше ухвалити рішення.
"Щодня ми працюємо з американською стороною, здебільшого не публічно, тому що там замішані питання внутрішньої політики - кордон, а ми не втручаємось у питання внутрішньої політики. Але працюємо, щоб це рішення було ухвалено якнайшвидше", - наголосив глава МЗС.
У цьому контексті він іще раз "похвалив" Європейський Союз за схвалення 1 лютого рішення про створення нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом до 50 млрд євро. І тепер, як додав міністр, питання для США - продемонструвати, що вони теж залишаються лідером у захисті спільних цінностей та інтересів.
"Спільних для нас усіх: і для Європи, і для Європейського Союзу, і для України, для Сполучених Штатів. Ми бачимо велику рішучість адміністрації президента Байдена це зробити. Ми бачимо, в принципі, більшість і серед республіканців, і серед демократів, які хочуть це зробити. Але все заплуталося в такий вузол, що просто їм треба сісти, розв'язати його й ухвалити необхідні рішення", - зазначив Кулеба.
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Бо ваш план А вже явно не спрацює.
Невже Байдена, що він повинен працювати замість ЗЄ?
Ми ж утриманки Байдена. Якщо він нам не почне виробляти снаряди, то ми їх не будемо виробляти принципово.
А нащо нам ЗЄ, Умеров і вся ця зграя мавп з ОП та СН?
А на виробництво снарядів нема.
Тому будемо воювати відосиками ЗЄ та серіалами.
От тобі "формула миру", от тобі "кримська платформа", от тобі вечірні відосики... А що ще треба, щоб перемогти у війні?
8-початок !!!Засідання верховного суду , котрий не один тиждень може засідати , кокус республіканців у Невада та кокус республіканців на Вірджинських островах
24-го кокус в Піденій Кароліні де була губернатором Гейлі
Щоб то ближче стати
Коло самих: може, вдарять
Або дулю дати
Благоволять; хоч маленьку,
Хоч півдулі, аби тілько
Під самую пику.
(Т. Шевченко, "Сон")
А тут , х*як , в USA тебе ніхто не вважає за самостійну,важливу , діпломатичну фігуру.
Якжетакблдь ?!
Нагадуює гостросюжетний детектив ©
Привчив людей по всьому світу, що будь-яка халепа закінчується щасливо.
А зло завжди покаране у кінці.
Але в житті часто не так.
Згадайте БРСР або Сирію.
І хто кого перемеле з такою допомогою від союзників - дуже відкрите питання.
Україна- міцна багата країна хоче допомогти слабкому партнеру , котрий терпить від нападу агресора. Але в партнерській країні , потерпаючій від нападника, політична влада мародерствує на війні, робить усе щоб розхитати країну перед закінченням свого строку владарювання , наповнена агентами агресора й НАМАГАЄТЬСЯ НЕКОНСТІТУЦІЙНО, поза строком за констиуцією, зберегти себе при владі , щоб уникнути невідворотного покарання . А в цей час в Україні , багатій міцній державі теж вибори , питання перемоги ОДНІЄЇ З ДВОХ головних в країні партій , у котрій чекають на захоплення влади другом світового терористи того самого, що напав на слабкого вірного друга партнера . ( а вірний дуг там народ та АРМІЯ, а не політична нгеконгституційна влада) ...
От глобально як би діяли лідери тієї сили ( в даному прикладі міцної Украаїни) - думали про своє майбутнє чи про даний відрізок на фронті . Так вони знають що мужній народ та армія триматимуться , й їм не звикати вирішувати СПОСАТКУ СВОЄ! а потім світове. Н якщо влада ПАРТНЕРА робить те ж саме але ще відверто незаконно й продажно, зберігаючи себе при владі.
Якщо план-А не робе, то просто все йде по *****, а ЗЄ-влада вдягає футболки "Маю право на помилку".