Кулеба про схвалення допомоги від США: Деякі сценарії нагадують гостросюжетний детектив, але всі шукають рішення

Україна продовжує активно працювати зі США, щоб рішення щодо додаткової допомоги було ухвалено якомога швидше.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з високим представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання журналістів щодо прогнозованих термінів ухвалення у США законопроєкту про допомогу для України, Кулеба сказав, що "вчора вночі отримав останній звіт із Вашингтона про можливі сценарії розвитку подій".

"Деякі сценарії нагадують гостросюжетний детектив. Усе дуже заплутано, залежить від багатьох факторів і може рухатися прямо, вліво, вправо. Я думаю, що питання якогось базового сценарію зараз дуже актуальне для самого Конгресу США, тому що все так заплуталося там усередині, що конгресмени й сенатори самі мають визначитися з якимсь базовим сценарієм руху", - сказав Кулеба.

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За словами Кулеби, є позитивна інформація - "всі шукають рішення", і дискусія в США не сфокусована на тому, як рішення щодо подальшої допомоги Україні не ухвалити, а навпаки - на тому, як якнайшвидше ухвалити рішення.

"Щодня ми працюємо з американською стороною, здебільшого не публічно, тому що там замішані питання внутрішньої політики - кордон, а ми не втручаємось у питання внутрішньої політики. Але працюємо, щоб це рішення було ухвалено якнайшвидше", - наголосив глава МЗС.

У цьому контексті він іще раз "похвалив" Європейський Союз за схвалення 1 лютого рішення про створення нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом до 50 млрд євро. І тепер, як додав міністр, питання для США - продемонструвати, що вони теж залишаються лідером у захисті спільних цінностей та інтересів.

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"Спільних для нас усіх: і для Європи, і для Європейського Союзу, і для України, для Сполучених Штатів. Ми бачимо велику рішучість адміністрації президента Байдена це зробити. Ми бачимо, в принципі, більшість і серед республіканців, і серед демократів, які хочуть це зробити. Але все заплуталося в такий вузол, що просто їм треба сісти, розв'язати його й ухвалити необхідні рішення", - зазначив Кулеба.