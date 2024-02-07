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Кулеба про схвалення допомоги від США: Деякі сценарії нагадують гостросюжетний детектив, але всі шукають рішення

дмитро,кулеба

Україна продовжує активно працювати зі США, щоб рішення щодо додаткової допомоги було ухвалено якомога швидше.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з високим представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання журналістів щодо прогнозованих термінів ухвалення у США законопроєкту про допомогу для України, Кулеба сказав, що "вчора вночі отримав останній звіт із Вашингтона про можливі сценарії розвитку подій".

"Деякі сценарії нагадують гостросюжетний детектив. Усе дуже заплутано, залежить від багатьох факторів і може рухатися прямо, вліво, вправо. Я думаю, що питання якогось базового сценарію зараз дуже актуальне для самого Конгресу США, тому що все так заплуталося там усередині, що конгресмени й сенатори самі мають визначитися з якимсь базовим сценарієм руху", - сказав Кулеба.

Також читайте: У Сенаті США пропонують розглядати допомогу Україні окремо від питання захисту кордону, - CNN

За словами Кулеби, є позитивна інформація - "всі шукають рішення", і дискусія в США не сфокусована на тому, як рішення щодо подальшої допомоги Україні не ухвалити, а навпаки - на тому, як якнайшвидше ухвалити рішення.

"Щодня ми працюємо з американською стороною, здебільшого не публічно, тому що там замішані питання внутрішньої політики - кордон, а ми не втручаємось у питання внутрішньої політики. Але працюємо, щоб це рішення було ухвалено якнайшвидше", - наголосив глава МЗС.

У цьому контексті він іще раз "похвалив" Європейський Союз за схвалення 1 лютого рішення про створення нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом до 50 млрд євро. І тепер, як додав міністр, питання для США - продемонструвати, що вони теж залишаються лідером у захисті спільних цінностей та інтересів.

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"Спільних для нас усіх: і для Європи, і для Європейського Союзу, і для України, для Сполучених Штатів. Ми бачимо велику рішучість адміністрації президента Байдена це зробити. Ми бачимо, в принципі, більшість і серед республіканців, і серед демократів, які хочуть це зробити. Але все заплуталося в такий вузол, що просто їм треба сісти, розв'язати його й ухвалити необхідні рішення", - зазначив Кулеба.

Автор: 

допомога (8328) США (22685) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
А ви замість пздіти розробляйте план Б.
Бо ваш план А вже явно не спрацює.
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07.02.2024 16:13
+5
краще б працював, та показував що тут рашисти геноцид проводять, з якими трамп хоче хороводи водити. а не пиз дів.
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07.02.2024 16:14
+3
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07.02.2024 16:21
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А ви замість пздіти розробляйте план Б.
Бо ваш план А вже явно не спрацює.
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07.02.2024 16:13 Відповісти
Над планом А продовжують працювати Байден із демократами - боротьба у Конгресі триває
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07.02.2024 16:23 Відповісти
На Байдена сподівайся, а сам не тупи.
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07.02.2024 16:25 Відповісти
Звісно, треба і сподіватись і паралельно збирати і жертвувати на дрон
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07.02.2024 16:26 Відповісти
вони вже ****** гроші з бюджету на ДРОНОШТАБ (без дронів)а потім ще щось вигадають
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07.02.2024 16:44 Відповісти
Жертвувати волонтерам, які надають дрони прямо на передову.
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07.02.2024 16:57 Відповісти
А кого в Україні обрали президентом?
Невже Байдена, що він повинен працювати замість ЗЄ?
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07.02.2024 16:54 Відповісти
Мова йде про допомогу від США. Хай тоді ЗЕ біжить до республіканців і домовляється про допомогу Україні. Хоча краща б допомога була як би він не сував носа у американську політику
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07.02.2024 16:59 Відповісти
Не буде допомоги. І що далі?
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07.02.2024 17:01 Відповісти
Сам бачив у Бучі що буде. З усіма українцями. Кому з цивільних повезе, того просто поховають снарядами під руїнами будинку як у Маріуполі, поки решти західних снарядів вистачить захищати українські міста від рашистів. Ну а далі вже ніхто і ніщо не зупинить від великої різанини по всій Україні.
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07.02.2024 17:04 Відповісти
Тоді вдягаємо чисте і чекаємо.

Ми ж утриманки Байдена. Якщо він нам не почне виробляти снаряди, то ми їх не будемо виробляти принципово.

А нащо нам ЗЄ, Умеров і вся ця зграя мавп з ОП та СН?
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07.02.2024 17:37 Відповісти
мы сами не справимся. Самому не понятно?
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08.02.2024 01:09 Відповісти
Зауваж, що на серіали та утримання армії телеграм-помийок у ЗЄрмаків гроші є.
А на виробництво снарядів нема.

Тому будемо воювати відосиками ЗЄ та серіалами.
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07.02.2024 17:40 Відповісти
Кулеба вже точить свою лопату щоб прибити Єрмака - може народ України йому це зарахує.
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07.02.2024 16:41 Відповісти
Його вже пізно розробляти. Да і не вміють вони щось реальне робити.

От тобі "формула миру", от тобі "кримська платформа", от тобі вечірні відосики... А що ще треба, щоб перемогти у війні?
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07.02.2024 17:00 Відповісти
краще б працював, та показував що тут рашисти геноцид проводять, з якими трамп хоче хороводи водити. а не пиз дів.
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07.02.2024 16:14 Відповісти
один зі сценаріїв - Трамп просить на росії політичного притулку й йому надають рос громадянство й до купи - повістку..., думаю в такому разі демократи у США будуть перемагати у ближні 100 років
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07.02.2024 16:16 Відповісти
Правління одного актора самоучки нагадує фільм катастрофу. Сюди українці мають звернути увагу, щоб вижити. А не на цирк зе-клоунів, які вдають, що вони Уряд, а не маріонетки для прикриття ОПешного дерибану.
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07.02.2024 16:18 Відповісти
А мені лише фільм жахів "Техаська різанина бензопилою" у Бучі
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07.02.2024 16:25 Відповісти
Вибори - все змішалось - Украіна відходить на другии план
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07.02.2024 16:19 Відповісти
Це та саме НАЙЗАТТЯТІША тема десятиріч від республіканців на виборах - кордони...Вони її палять на вимогу дружка *****? Я маю на увазі не МАГівців... Не вірю! Вони тягнуть до рішення Верховного суду , котрий почне розгляд апеляцію Трампонів завтра . Причому, якщо раніше вона була сформульована адвокатами, як неучасть Трампа в заворушеннях , то зараз це звучить - як його право, як кандидата таким способом з озброєними виборцями нападати на Капітолій, не погоджуючись з оголошеними результатами виборів. Звучить програшно вже для для Трампа - як може Верховний суд створити законність такого прецеденту? А не допускати Трампа до виборів поки що вирішили тільки два штати . А ще в більш ніж десяти лежать ці справі у місцевих верховних судах штатів на розгляді- чекають рішення з Верховного по тих двох штатах , що вже на апеляції . Тобто, йде просто затягування . та ще на підході кокуси республіканців, -погрози від Трампістів Гейлі... Вона не виходить з гонки... Так що затягування не в Україні справа - республіканці не хочуть здавати свої шанси випасти на довго з історії - бо без них перемога у війні ,дай Боже, над Рашкою - їм точно капець ще на наступний термін. Тким чином вимога від рейганістів розглядати кордон окремо , знаючи точно що демократи не здадуть цю тему- це гра тільки на затягування до погіршення справ у Трампа , беручи до уваги ще й учорашнє рішення суду - він визнаний звичайним підсудним громадянином США, а не не віпперсоною з застереженнями. й особливими правами ... ЦЕ МОЯ ОСОБИСТА ДУМКА
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07.02.2024 16:19 Відповісти
FEBRUARY- графік кокусів та праймеріз республіканців ,

8-початок !!!Засідання верховного суду , котрий не один тиждень може засідати , кокус республіканців у Невада та кокус республіканців на Вірджинських островах
24-го кокус в Піденій Кароліні де була губернатором Гейлі
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07.02.2024 16:22 Відповісти
Аж потіють, та товпляться,
Щоб то ближче стати
Коло самих: може, вдарять
Або дулю дати
Благоволять; хоч маленьку,
Хоч півдулі, аби тілько
Під самую пику.

(Т. Шевченко, "Сон")
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07.02.2024 16:19 Відповісти
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07.02.2024 16:21 Відповісти
Україна продовжує активно працювати зі США, щоб рішення щодо додаткової допомоги було ухвалено якомога швидше. Для цього ще два роки тому потрібно було звільнити рашистську агентуру на котру вказували західні розвідки починаючи від єрмака і т.д....Список агентури в "зе" мабуть на руках....?
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07.02.2024 16:22 Відповісти
Присів такий на стілець , праворуч єрмака , скучаєш , очікуєш коли тре буде бігти за шаурмой та півасіком для Сіярто.
А тут , х*як , в USA тебе ніхто не вважає за самостійну,важливу , діпломатичну фігуру.
Якжетакблдь ?!
Нагадуює гостросюжетний детектив ©
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07.02.2024 16:26 Відповісти
Припіздехнутий оптимізд Кульоба мабуть навіть якщо ще півроку допомоги не буде, все одно буде розказувати, що треба лише трохи почетати, все обов'язково буде...
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07.02.2024 16:28 Відповісти
А мені такі сценарії нагадують фільми про апокаліпсис. Трампокаліпсис вражає своїми масштабами, але фільми частіше закінчуються хепі-ендом, де найбільшого злодюгу завжди перемагають у запеклій бороьтьбі. Зараз після битви з вершниками трампокаліпсису іде фінальний, хвилюючий батл із фінальним боссом Трампом, за яким вже буде велика перемога, бо найбільше і найсильніше зло буде переможене, після якого всі інші монстри покажуться дрібницями
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07.02.2024 16:32 Відповісти
За що можна дати копняка Голівуду, так за його тягу до хеппі-ендів.
Привчив людей по всьому світу, що будь-яка халепа закінчується щасливо.
А зло завжди покаране у кінці.
Але в житті часто не так.
Згадайте БРСР або Сирію.
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07.02.2024 16:45 Відповісти
Білорусь або Сирія це лише перші серії довгого серіалу. А у наступних серіях буде розв'язка після знищення 90% армії росії, яка зараз знаходиться і перемелюєься на Україні. Блокбастерн буде у всьому світі, коли карателі вже будуть удобрювати українську землю і ніхто не буде заважати народам попрощатися з росією, яка десятиліттями їх тероризувала.
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07.02.2024 17:10 Відповісти
"на Україні" знаходяться далеко не 90% армії рф.
І хто кого перемеле з такою допомогою від союзників - дуже відкрите питання.
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07.02.2024 17:14 Відповісти
Здається мені що трампістам - респам абсолютно насрати на питання кордону. Їм треба провалити питання за будь яку ціну. ось і все. І кордони там ні до чого.
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07.02.2024 16:34 Відповісти
Запрошую пана Кулебу перевернути ситуацію.
Україна- міцна багата країна хоче допомогти слабкому партнеру , котрий терпить від нападу агресора. Але в партнерській країні , потерпаючій від нападника, політична влада мародерствує на війні, робить усе щоб розхитати країну перед закінченням свого строку владарювання , наповнена агентами агресора й НАМАГАЄТЬСЯ НЕКОНСТІТУЦІЙНО, поза строком за констиуцією, зберегти себе при владі , щоб уникнути невідворотного покарання . А в цей час в Україні , багатій міцній державі теж вибори , питання перемоги ОДНІЄЇ З ДВОХ головних в країні партій , у котрій чекають на захоплення влади другом світового терористи того самого, що напав на слабкого вірного друга партнера . ( а вірний дуг там народ та АРМІЯ, а не політична нгеконгституційна влада) ...

От глобально як би діяли лідери тієї сили ( в даному прикладі міцної Украаїни) - думали про своє майбутнє чи про даний відрізок на фронті . Так вони знають що мужній народ та армія триматимуться , й їм не звикати вирішувати СПОСАТКУ СВОЄ! а потім світове. Н якщо влада ПАРТНЕРА робить те ж саме але ще відверто незаконно й продажно, зберігаючи себе при владі.
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07.02.2024 16:36 Відповісти
Але план-Б дебілам не потрібен.

Якщо план-А не робе, то просто все йде по *****, а ЗЄ-влада вдягає футболки "Маю право на помилку".
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07.02.2024 16:50 Відповісти
За такую работу его пора на передовую отправить. Бездельник.
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07.02.2024 17:05 Відповісти
 
 