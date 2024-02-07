За останні 2 роки ЄС надав понад €88 млрд підтримки Україні, - Боррель
Європейський Союз надав Україні підтримку на суму приблизно понад 88 мільярдів євро від початку 2022 року. Зокрема, військової підтримки.
Про це на брифінгу в Києві у середу заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"За останні два роки ЄС надав Україні підтримку, яку можна оцінити на суму понад 88 млрд євро, з них 28 млрд євро – це військова підтримка", - зазначив Боррель.
"На додачу важливим є рішення Європейської ради… схвалити пропозицію про підтримку на 50 млрд євро", - додав глава дипломатії ЄС.
Боррель висловив упевненість у схваленні Європарламентом цього рішення до кінця місяця.
Він наголосив, що сьогодні Україна потребує не овацій, а допомоги у вигляді зброї, боєприпасів та фінансів.
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