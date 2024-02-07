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Новини Фінансова допомога Україні
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За останні 2 роки ЄС надав понад €88 млрд підтримки Україні, - Боррель

боррель

Європейський Союз надав Україні підтримку на суму приблизно понад 88 мільярдів євро від початку 2022 року. Зокрема, військової підтримки.

Про це на брифінгу в Києві у середу заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"За останні два роки ЄС надав Україні підтримку, яку можна оцінити на суму понад 88 млрд євро, з них 28 млрд євро – це військова підтримка", - зазначив Боррель.

"На додачу важливим є рішення Європейської ради… схвалити пропозицію про підтримку на 50 млрд євро", - додав глава дипломатії ЄС.

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Боррель висловив упевненість у схваленні Європарламентом цього рішення до кінця місяця.

Він наголосив, що сьогодні Україна потребує не овацій, а допомоги у вигляді зброї, боєприпасів та фінансів.

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Автор: 

допомога (8328) Євросоюз (13381) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+6
А прийняли б свого часу в НАТО і скількиб життів вберегли, не говорячи про кошти... Треба було ще в Грузії дати ***** *****!
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07.02.2024 16:32
+5
а могли б сказати - ******** самі - то ваш вибір
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07.02.2024 16:33
+1
хмммм... варто було б деталізувати. а то виявиться, що 2/3 - це компенсації за моральну шкоду єврочиновникам
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07.02.2024 16:31
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Це добре -- але рашка не спиняється
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07.02.2024 16:30 Відповісти
хмммм... варто було б деталізувати. а то виявиться, що 2/3 - це компенсації за моральну шкоду єврочиновникам
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07.02.2024 16:31 Відповісти
Тицяєш в ніс своїми благодєяніями, блаародний сагіб?
Добре, вклонимось ще раз...
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07.02.2024 16:31 Відповісти
а могли б сказати - ******** самі - то ваш вибір
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07.02.2024 16:33 Відповісти
А прийняли б свого часу в НАТО і скількиб життів вберегли, не говорячи про кошти... Треба було ще в Грузії дати ***** *****!
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07.02.2024 16:32 Відповісти
А росія скільки вклала у "військові рейки"? 880 млрд $?
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07.02.2024 16:42 Відповісти
Та вдавитися вже вашою ,,допомогою"! ******* вони....!
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07.02.2024 16:48 Відповісти
В багатьох після таких коментарів виникає думка : а чи варто взагалі допомагати невдячним ідіотам?
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07.02.2024 17:27 Відповісти
Боррель наголосив, що сьогодні Україна потребує не овацій, а допомоги у вигляді зброї, *********** та фінансів.

Боррель після візиту на заводи із виробництва дронів в Україні: У цьому вам не потрібна допомога, ви побудували ефективну потужність.
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07.02.2024 16:59 Відповісти
в них грошей найбільше в Світі . але чек зберегли
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07.02.2024 17:00 Відповісти
Куди і в якому напрямку пішли ті мілліони в Україні , хтось має відповідь в ОП ?
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07.02.2024 17:24 Відповісти
Вот бы еще Борян сообщил цифру, какую они заплатили за эти 2 года прямыми банковскими переводами на счета гос банков кацев. Сильно подозреваю, что там раз в 10 больше этих самых евро.
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07.02.2024 17:39 Відповісти
 
 