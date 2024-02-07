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Новини Війна
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Боррель після візиту на заводи із виробництва дронів в Україні: У цьому вам не потрібна допомога, ви побудували ефективну потужність

боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель був приголомшений українськими здібностями у виробництві дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У дронах вам не потрібна допомога. Я відвідав деякі з ваших заводів з виробництва дронів і був дуже здивований здатністю ваших інженерів створити дрони високої якості у великих кількостях. І наприкінці війни Україна опиниться на передньому краї нового прийому ведення війни. Це справді приголомшливо. І я думаю, що це потрібно дуже враховувати, як країна може з нічого за один рік мати таку виробничу потужність досконалих і ефективних дронів. Я маю привітати вас із цим", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи загроза з боку Росії сьогодні є більш серйозною, ніж два роки тому, Боррель вказав на важливість того, "що ми дуже добре обізнані".

"Два роки тому ми мали 40-відсоткову залежність від російського газу. Це багато. Зараз ця залежність дорівнює нулю", - зазначив представник ЄС.

За словами Борреля, сьогодні люди в Європі чудово розуміють, що Росія становить загрозу для них, а не лише для України.

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Автор: 

дрони (4662) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+14
Потужно - тільки Юсупова благає - даите дронів
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07.02.2024 16:36
+12
Ага. Ось тільки хлопцям на ''0'' чомусь їх завжди бракує..
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07.02.2024 16:43
+9
То де ж воно все???!!!

Чи Боррелю потьомкінкі села показували, як Шойгу демонструє виробництво аналоговнєтов?
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07.02.2024 16:41
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Потужно - тільки Юсупова благає - даите дронів
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07.02.2024 16:36 Відповісти
Йому мабуть розповіли казку про мільйон дронів і він повірив і тепер хрін що дадуть
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07.02.2024 17:19 Відповісти
Хто розмінував Чонгар?
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07.02.2024 16:40 Відповісти
Інженерно-саперні війська
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07.02.2024 16:45 Відповісти
Хто дав команду?
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07.02.2024 16:46 Відповісти
Командир
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07.02.2024 16:49 Відповісти
Скільки десятків тисяч людських життів то коштує?
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07.02.2024 16:51 Відповісти
От скільки крові і людського горя, виродку зелений, коштують всі ті ваші приколи?
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07.02.2024 16:52 Відповісти
Мовчиш, мерзото? Набрав в морду зеленого гімна і мовчиш?
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07.02.2024 17:00 Відповісти
А нахрена вы ему показали где наши заводы? Чтобы завтра по етим заводам прилетело?
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07.02.2024 16:37 Відповісти
Так вже зранку.
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07.02.2024 16:40 Відповісти
Для цього Боррель не потрібен.
Все, що знають ЗЄрмаки, знає ФСБ.
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07.02.2024 16:44 Відповісти
Боррель був приголомшений українськими здібностями у виробництві дронів

Пігулки допомогли, але ледве відкачали.
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07.02.2024 16:40 Відповісти
Он бы еще адрес объявил,хотя ермак наверное знает
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07.02.2024 16:41 Відповісти
То де ж воно все???!!!

Чи Боррелю потьомкінкі села показували, як Шойгу демонструє виробництво аналоговнєтов?
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07.02.2024 16:41 Відповісти
Ага. Ось тільки хлопцям на ''0'' чомусь їх завжди бракує..
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07.02.2024 16:43 Відповісти
МАЛО ВІРИ!
А чого ж нам не показують ці заводи?
Хоча би З СЕРЕДИНИ, без прив'язки до геолокації?
Та хоч би САМИ ДРОНИ би показали!
Волонтери (навіть Притула) іноді показують СТОПКИ коробок з дронами!
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07.02.2024 16:47 Відповісти
В телеграм каналах новини є фото.
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07.02.2024 18:14 Відповісти
по кухнях людських поводили )) він був в шоці від такого виробництва ))
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07.02.2024 16:50 Відповісти
" у дронах вам не потрібна наша допомога " це ми вже бачимо , і снаряди теж не потрібно ...
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07.02.2024 16:53 Відповісти
Нам би ще постачання двигунів, електроніки та оптики з Китаю диверсіфікувати, та за прийнятними цінами - взагалі краса була б.
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07.02.2024 16:55 Відповісти
Якщо все є...то чому дрони не на фронті ?
Борель приїде до дому, скаже у них все є...допомога не потрібна.
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07.02.2024 16:57 Відповісти
Чудовий час для екскурсій і балаканини у ЗМІ... Нафуя все це?
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07.02.2024 17:05 Відповісти
Это по словам Зе и по его цифрам?
Так он и в контрнаступления хотит,не остановишь.
Только пиз@еть может.
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07.02.2024 17:21 Відповісти
Друзі донатьте на дрони! Виберіть кому з волонтерів і донатьте! Скільки хто може.Тільки так можно бути впевненим, що дрони будуть на фронті.
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07.02.2024 19:32 Відповісти
 
 