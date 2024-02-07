Боррель після візиту на заводи із виробництва дронів в Україні: У цьому вам не потрібна допомога, ви побудували ефективну потужність

Високий представник ЄС Жозеп Боррель був приголомшений українськими здібностями у виробництві дронів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У дронах вам не потрібна допомога. Я відвідав деякі з ваших заводів з виробництва дронів і був дуже здивований здатністю ваших інженерів створити дрони високої якості у великих кількостях. І наприкінці війни Україна опиниться на передньому краї нового прийому ведення війни. Це справді приголомшливо. І я думаю, що це потрібно дуже враховувати, як країна може з нічого за один рік мати таку виробничу потужність досконалих і ефективних дронів. Я маю привітати вас із цим", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи загроза з боку Росії сьогодні є більш серйозною, ніж два роки тому, Боррель вказав на важливість того, "що ми дуже добре обізнані".

"Два роки тому ми мали 40-відсоткову залежність від російського газу. Це багато. Зараз ця залежність дорівнює нулю", - зазначив представник ЄС.

За словами Борреля, сьогодні люди в Європі чудово розуміють, що Росія становить загрозу для них, а не лише для України.

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