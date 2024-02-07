У Білорусі КДБ здійснює тиск на українців: викликає на допити та проводить обшуки, - Центр нацспротиву
КДБ Білорусі проводить фільтраційні дії стосовно українців.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"В сусідній країні, яка фактично окупована Кремлем, місцеве КДБ проводить фільтраційні дії стосовно українців.
Зокрема, за минулий місяць почастішали випадки виклику українців на допит, а також обшуки в наших співгромадян. Білоруські спецслужби шукають серед українців інформаторів і планують, навпаки, залучити їх до співпраці.
Такі дії вкотре вказують на співучасть мінського режиму у цій війні проти України", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+4 Євген #585735
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+3 Євген #585735
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А до "защіти інтєрєсав саюзнава ґасударства на тєріторіі Украіни і стран НАТи ґатов"?
Виходить, українці там ще живі!
аде далеко не всіх це стосується 🙁
Ойц! Та це ж ваші кагебешні українці.
ось у чому питання?