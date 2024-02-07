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Новини
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У Білорусі КДБ здійснює тиск на українців: викликає на допити та проводить обшуки, - Центр нацспротиву

кгб

КДБ Білорусі проводить фільтраційні дії стосовно українців.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"В сусідній країні, яка фактично окупована Кремлем, місцеве КДБ проводить фільтраційні дії стосовно українців.

Зокрема, за минулий місяць почастішали випадки виклику українців на допит, а також обшуки в наших співгромадян. Білоруські спецслужби шукають серед українців інформаторів і планують, навпаки, залучити їх до співпраці.

Такі дії вкотре вказують на співучасть мінського режиму у цій війні проти України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни провели низку рейдів на півдні: за підозрою в "нелояльності" вивезли в невідомому напрямку до 20 осіб, - Центр нацспотиву

Автор: 

українці (2537) КДБ Білорусі (57) Центр національного спротиву (812)


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Топ коментарі
+14
Українці? А якого дідька вони там роблять? Живуть там? То може вони і не украхнці!
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07.02.2024 16:57
+4
Мабуть начитався Достоєвського, раз ідіот !
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07.02.2024 17:04
+3
Вони там хохли !
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07.02.2024 16:58
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Українці? А якого дідька вони там роблять? Живуть там? То може вони і не украхнці!
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07.02.2024 16:57 Відповісти
Вони там хохли !
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07.02.2024 16:58 Відповісти
Ну ось мій менший - женився і сидить там придурок...все просто, ...ідіот
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07.02.2024 16:59 Відповісти
Мабуть начитався Достоєвського, раз ідіот !
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07.02.2024 17:04 Відповісти
Нє, читати він не вміє...я маю на увазі загальновизначене поняття . Мало того, воно ще й учасник АТО
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07.02.2024 17:09 Відповісти
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07.02.2024 17:11 Відповісти
В мене теж була бульбашка, гарненька така, працьовита, і ********* ....
Любила мене !
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07.02.2024 17:20 Відповісти
Це да, але тупі до ручки
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07.02.2024 17:38 Відповісти
Співчуваю...
А до "защіти інтєрєсав саюзнава ґасударства на тєріторіі Украіни і стран НАТи ґатов"?
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07.02.2024 17:38 Відповісти
І що українці там роблять?
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07.02.2024 16:57 Відповісти
гаварят па русскі.
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07.02.2024 17:21 Відповісти
Бес біндєрафцоф?
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07.02.2024 17:34 Відповісти
Ай-яй-яй...
Виходить, українці там ще живі!
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07.02.2024 17:06 Відповісти
Деякі українці , які знаходяться в Білорусі , це наші очі і вуха ,
аде далеко не всіх це стосується 🙁
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07.02.2024 17:10 Відповісти
Манкурты украинцами не явлюются.
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07.02.2024 17:11 Відповісти
Розтріляти!

Ойц! Та це ж ваші кагебешні українці.
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07.02.2024 17:16 Відповісти
чому українська влада досі підтримує дипломатичні стосунки з цією країною?
ось у чому питання?
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07.02.2024 21:06 Відповісти
 
 