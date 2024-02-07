В окупованому Мелітополі російські загарбники планують створити перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки", - Запорізька ОВА

Російські загарбники продовжують мілітаризувати дітей на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Мелітополі планують створити перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки".

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, українських дітей навчатимуть надавати першу медичну допомогу на полі бою та розбиратися в засобах, які необхідні для відновлення боєздатності після поранення.

Також вони матимуть опанувати стройову підготовку та роботу з БПЛА і "обов'язково брати участь у пропагандистських заходах".

"Юнармія - це сучасний "путінюгенд" молодіжна мілітаризована організація, яка працює під крилом мінубивства РФ, контролюється особисто Путіним та вирощує нове гарматне м’ясо для Росії", - наголосив мер Мелітополя Федоров.

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