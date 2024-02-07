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Новини Війна
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В окупованому Мелітополі російські загарбники планують створити перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки", - Запорізька ОВА

юнармія

Російські загарбники продовжують мілітаризувати дітей на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Мелітополі планують створити перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки".

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, українських дітей навчатимуть надавати першу медичну допомогу на полі бою та розбиратися в засобах, які необхідні для відновлення боєздатності після поранення.

Також вони матимуть опанувати стройову підготовку та роботу з БПЛА і "обов'язково брати участь у пропагандистських заходах".

"Юнармія - це сучасний "путінюгенд" молодіжна мілітаризована організація, яка працює під крилом мінубивства РФ, контролюється особисто Путіним та вирощує нове гарматне м’ясо для Росії", - наголосив мер Мелітополя Федоров.

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Автор: 

діти (5057) Мелітополь (770) окупація (6682) Федоров Іван (647)


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Топ коментарі
+7
Стісняюсь спитать: і хто ж тих дітей залишив там на поталу "асвабадітєлям"?
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07.02.2024 17:02
+7
Друга світова шість років - з 1939 по 1945. ***** воює вже 10 років. Кінця і краю не видно, та ще й ********* сидить в Раді Безпеки ООН...
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07.02.2024 17:05
+5
"Мер Мілітополя Фьодоров" "працює" в "устной форме" тобто ротом...
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07.02.2024 16:59
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Роблять з наших дітей путлерюгенд.
Прийде час і вони ж вас, клятих окупантів, будуть мочити ще до того, як ви встигнете отямитись.
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07.02.2024 16:58 Відповісти
Отепер москалі покажуть дурним хохлам що таке національно-патріотичне виховання, продемонструють що мова має значення, покажуть і продемонструють що це кордон.
Не хотіли виховувати свою молодь - отримуйте отаке нах
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07.02.2024 19:04 Відповісти
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07.02.2024 16:58 Відповісти
Історія циклічна..
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07.02.2024 17:18 Відповісти
"Мер Мілітополя Фьодоров" "працює" в "устной форме" тобто ротом...
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07.02.2024 16:59 Відповісти
росте як "на дрожжах"
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07.02.2024 17:10 Відповісти
"путінюгенд"---Це нові загарбники. Воювати з ними, вже будуть діти та онуки,якщо не знищити рашку.
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07.02.2024 17:00 Відповісти
В тих дітей вже травмована психіка..а ті, що з окупованих раніше територій - є ж такі, що й не бачили життя без раїсі..ото страшно..
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07.02.2024 17:22 Відповісти
Стісняюсь спитать: і хто ж тих дітей залишив там на поталу "асвабадітєлям"?
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07.02.2024 17:02 Відповісти
це щоб паніки не було. Її ж справді не було
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07.02.2024 17:05 Відповісти
Тобто, мета досягнута.
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07.02.2024 17:18 Відповісти
Друга світова шість років - з 1939 по 1945. ***** воює вже 10 років. Кінця і краю не видно, та ще й ********* сидить в Раді Безпеки ООН...
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07.02.2024 17:05 Відповісти
Та ще і Трампон лізе на трон та блокує через своїх сектантів нам допомогу.

Що будемо робити, пан НБ? Звертатися за допомогою до трампіста Маска? Він всеж таки сама багата людина на планеті після *****.
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07.02.2024 17:23 Відповісти
Що вам той маск дався? Він на "своїй хвилі". Забудьте. Старлінки у нас є і по всьому. Ми ж голосувати на американських виборах не можемо. Все зроблять американці і поставлять нас перед фактом. Нам доведеться діяти враховуючи їх рішення. Сподіваюсь у них вистачить далекоглядності... Зараз нас має найбільше хвилювати створення власного і ********* ВПК. Інакше задовбаємось бігати по світу з протянутим загрібайлом.
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07.02.2024 17:35 Відповісти
Так, він на своїй хвилі разом з трампом.

Ну, за Старлінки найбагатшому Пентагон платить, щоб вони у нас були.

Ваш попередній комент був такий депресивний та безвихідний , а виявляється, що ви знаєте, що та як робити. От тільки поки ми відбудуємо свій ВПК, то ***** свій у кілька разів збільшить. Нам треба озброєння з усього світу зібрати, щоб знищити цю орду, але хто ж нам його віддасть.
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07.02.2024 17:44 Відповісти
Згадайте скільки світових політиків відвідали Бучу заради особистого піару, а тепер, виявляється, не здатні допомогти з снарядами...
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07.02.2024 18:06 Відповісти
Вони виховують з дитинства. А наші вишколи джур та пластунів залишилися в 90-их і то лише в західних областях. В них гроші на промивання мізків і навчання першій меддопомозі є, а нас немає. Раджу зазирнути в свіжі декларації урядовців та політиків, в тім числі й опозиційних. Привіт Петру Олексійович з його 59,9 млн доларів готівкою і понад двома сотнями мільйонів грн у валізах.
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07.02.2024 17:21 Відповісти
А чого ви не пишете скільки Петро Олексійович своїх грошей на армію віддав? Не цікаво?
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07.02.2024 17:27 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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07.02.2024 17:52 Відповісти
Колбаса детская "Красная Шапочка".
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07.02.2024 17:29 Відповісти
Так це вже залежить від конкретної людини ,більшість хлопців і дівчат на фронті були в дитинстві октябрятамі, піонерами ,а дехто встиг і в комсомольцях побувати ,але це не заважає ім нищити рашистів ,а совітська пропагада була навіть більшою за теперішню рашистську , тим кому за 45 добре це пам"ятають ,але більшість нашого покоління вона не діяла .
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07.02.2024 17:32 Відповісти
Я при комуняках ходив до школи в звичайному селі, правда село було велике десь так тисяч вісім населення було. Але всі предмети, книжки були виключно україномовні. Вчителі розмовляли виключно українською.
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07.02.2024 17:40 Відповісти
Фарш з телятини?
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07.02.2024 17:50 Відповісти
Тот німецькою "мертвий"))
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07.02.2024 19:49 Відповісти
 
 