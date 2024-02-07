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Новини Санкції проти Росії
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Країни G7 прагнуть обмежити можливості РФ використовувати тіньовий флот танкерів для транспортування своєї нафти, - Bloomberg

російський флот

Країни G7 прагнуть обмежити можливості Росії використовувати величезний тіньовий флот танкерів для перевезення своєї нафти. Це є черговою ознакою посилення західних санкцій проти РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Як зазначається, Росія за допомогою тіньових трейдерів і судноплавних компаній зібрала сотні танкерів для транспортування своєї нафти після того, як країни G7 та їхні союзники встановили верхню межу ціни на нафту РФ. Ці маневри дозволили Москві транспортувати свою нафту без використання західних послуг, таких як кораблі, страхування та фінансові аспекти.

Однак зараз країни, які підписали угоду про цінові обмеження, працюють над тим, щоб змусити ці вантажі повернутися до західних постачальників послуг, зазначила представниця Управління з питань імплементації фінансових санкцій Великої Британії Ольга Дімітреску.

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"Ми хочемо змусити ці обсяги повернутися до флоту "Великої сімки". Ми ускладнюємо для Росії використання її тіньового флоту, що, своєю чергою, змусить повернути більші обсяги до флоту G7, де постачальники послуг дотримуються стелі цін", - наголосила вона.

За її словами, в рамках цих зусиль з урядами країн обговорюються морські та екологічні ризики, які створює тіньовий флот, а також його вплив на навколишнє середовище.

Європейський Союз також вжив заходів для обмеження продажу старих танкерів невідомим власникам, що ускладнює для РФ поповнення тіньового флоту.

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Видання нагадує, що наприкінці минулого року США заявили, що планують посилити контроль за дотриманням верхньої межі цін після того, як судна і компанії, які порушили цю політику, потрапили під шквал санкцій.

Відтоді хвиля санкцій сповільнилася, але Дімітреску зауважила, що очікує подальших дій у другому кварталі.

"У другому кварталі ми, швидше за все, підвищимо ставки на правозастосування і продовжимо вживати заходів проти суб'єктів, які займаються оманливими практиками. Нашим загальним пріоритетом є посилення дотримання та застосування політичного механізму", - додала вона.

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Автор: 

G-7 G7 (1033) нафта (5499) росія (65052) флот (328) танкер (328)


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07.02.2024 17:27 Відповісти
А эмбарго ввести на все нефтепродукты из россии , духу не хватает ?
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07.02.2024 17:28 Відповісти
Введи эмбарго на газ,соберись с духом
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07.02.2024 17:31 Відповісти
Евросоюз открыл новую штрафную процедуру в отношении Венгрии

07.02.20247 февраля 2024 г.
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07.02.2024 17:30 Відповісти
Вони так прагнуть, так прагнуть... Аж спрагли від того прагнення.
І ще стісняюсь спитать: а де ж той "тіньовий флот" базується, ремонтується, розвантажується врешті решт? На Ямайці? На острові Тортуґа?
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07.02.2024 17:32 Відповісти
Дурня якась !А вони не прагнуть обмежити рф пуляти ракетами по Україні?
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07.02.2024 17:36 Відповісти
А Сракостан в G7 входит?
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07.02.2024 18:08 Відповісти
Нелегальні танкери можуть інколи і горіти. Їх все одно не існує. Чому про то неіхто не мислить...
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07.02.2024 21:17 Відповісти
 
 