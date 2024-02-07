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Новини Допомога Україні
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У разі припинення допомоги Україні від США Європі доведеться обирати між подвоєнням підтримки та перемогою Путіна, - Сікорський

сікорський,радослав

У випадку неприйняття Конгресом США пакету допомоги для України Європа може опинитися перед драматичним вибором: збільшити допомогу чи дозволити Путіну перемогти.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тоді ми, як Польща та Європа, зіткнемося з драматичним викликом: подвоїти нашу допомогу Україні, замінивши таким чином американські кошти, чи дозволити Путіну завоювати Україну. Я знаю, що я би вибрав, але сподіваюся, що цього не станеться", - сказав Сікорський.

Міністр підкреслив, що Україна не може програти цю війну, а Путін - перемогти, оскільки в такому разі "він використав би людський і промисловий потенціал України, аби піти далі".

На думку Сікорського, президентський палац РП і польська опозиція, які мали хороші контакти з Дональдом Трампом, можуть відіграти дуже конструктивну роль, якщо переконуватимуть його, що "він діє проти України, і це викликає задоволення у Володимира Путіна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін погрожує європейським країнам серйозно. Україна перебуває під тиском, - Сікорський

Автор: 

допомога (8328) Сікорський Радослав (248) США (22685)


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Топ коментарі
+11
Одночасно деякі польські політики вважають, що найкращою допомогою Україні є блокування пунктів пропуску.
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07.02.2024 18:43
+10
Подвоїте, а то будете воювати самі.
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07.02.2024 18:29
+9
Ох Радослав твои бы слова да трампу в уши и чтобы в одно влетало .а во втором затычка была
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07.02.2024 18:23
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Ох Радослав твои бы слова да трампу в уши и чтобы в одно влетало .а во втором затычка была
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07.02.2024 18:23 Відповісти
Приближается конец срока Зеленского и его пяти-шести менеджеров, хроника расцветающей катастрофы

https://www.youtube.com/watch?v=q5Gzx6YvnT8
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07.02.2024 18:25 Відповісти
кто этого алкаша слушает?
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07.02.2024 18:43 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ- шефПодляка
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07.02.2024 18:55 Відповісти
Подвоїте, а то будете воювати самі.
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07.02.2024 18:29 Відповісти
Перемога України заспокоїла б багатовікову тривогу Польщі.

Для Польщі Росія провіщала завоювання, поділи, геноцид, колоніалізм і комунізм.

За останні 600 років Росія і Польща вели не один десяток воєн.
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07.02.2024 18:29 Відповісти
Польща досі має понад сотню Т-72. Українці модернізують цю техніку перед відправкою на фронт.
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07.02.2024 18:40 Відповісти
основеа мета Европи та США - допомогти.

основна мета українців - перемогти.

основна мета Зю - на#бать Захід показати що все чесно і піз#ить далі, вони не вміють іншого. обраьники Зю ви маєте це виправити
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07.02.2024 18:39 Відповісти
Що цікаво, ЗЄ-влада взагалі нічого не повинна робити.
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07.02.2024 18:42 Відповісти
А видосики?А бабло воровать,в мешки складывать?
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07.02.2024 18:46 Відповісти
Я ж про реалтні справи - реальне виробництво, снарядів, ракет, дронів. Такі нудні, такі складні і такі потрібні.

А креативити відосики та серіали - це весело та легко. Особливо після понюшки коксу.
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07.02.2024 19:29 Відповісти
Одночасно деякі польські політики вважають, що найкращою допомогою Україні є блокування пунктів пропуску.
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07.02.2024 18:43 Відповісти
Ви пшеки всьо робите для перемоги пуцкіна! Дякуємо за закриті кордони!
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07.02.2024 18:44 Відповісти
Если дальше по 200 млрд. дол.Зе на асфальт и плитку дарить,то будет нищета на Западе,а тогда всем уже насрать на перемогу Ху@ла.
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07.02.2024 18:45 Відповісти
Да ви що? Європа це не потягне. Це ж з 0.02% ВВП Франції треба буде підняти до 0.04%!
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07.02.2024 19:50 Відповісти
Дякуємо за блокаду, браття! Перемога наша!
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07.02.2024 21:38 Відповісти
стесняюсь спросить:

а если бы он не "використав би людський і промисловий потенціал України, аби піти далі", то тогда вы были бы не против??
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08.02.2024 01:01 Відповісти
 
 