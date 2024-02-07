У разі припинення допомоги Україні від США Європі доведеться обирати між подвоєнням підтримки та перемогою Путіна, - Сікорський
У випадку неприйняття Конгресом США пакету допомоги для України Європа може опинитися перед драматичним вибором: збільшити допомогу чи дозволити Путіну перемогти.
Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Тоді ми, як Польща та Європа, зіткнемося з драматичним викликом: подвоїти нашу допомогу Україні, замінивши таким чином американські кошти, чи дозволити Путіну завоювати Україну. Я знаю, що я би вибрав, але сподіваюся, що цього не станеться", - сказав Сікорський.
Міністр підкреслив, що Україна не може програти цю війну, а Путін - перемогти, оскільки в такому разі "він використав би людський і промисловий потенціал України, аби піти далі".
На думку Сікорського, президентський палац РП і польська опозиція, які мали хороші контакти з Дональдом Трампом, можуть відіграти дуже конструктивну роль, якщо переконуватимуть його, що "він діє проти України, і це викликає задоволення у Володимира Путіна".
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Для Польщі Росія провіщала завоювання, поділи, геноцид, колоніалізм і комунізм.
За останні 600 років Росія і Польща вели не один десяток воєн.
основна мета українців - перемогти.
основна мета Зю - на#бать Захід показати що все чесно і піз#ить далі, вони не вміють іншого. обраьники Зю ви маєте це виправити
А креативити відосики та серіали - це весело та легко. Особливо після понюшки коксу.
а если бы он не "використав би людський і промисловий потенціал України, аби піти далі", то тогда вы были бы не против??