У разі припинення допомоги Україні від США Європі доведеться обирати між подвоєнням підтримки та перемогою Путіна, - Сікорський

У випадку неприйняття Конгресом США пакету допомоги для України Європа може опинитися перед драматичним вибором: збільшити допомогу чи дозволити Путіну перемогти.

Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тоді ми, як Польща та Європа, зіткнемося з драматичним викликом: подвоїти нашу допомогу Україні, замінивши таким чином американські кошти, чи дозволити Путіну завоювати Україну. Я знаю, що я би вибрав, але сподіваюся, що цього не станеться", - сказав Сікорський.

Міністр підкреслив, що Україна не може програти цю війну, а Путін - перемогти, оскільки в такому разі "він використав би людський і промисловий потенціал України, аби піти далі".

На думку Сікорського, президентський палац РП і польська опозиція, які мали хороші контакти з Дональдом Трампом, можуть відіграти дуже конструктивну роль, якщо переконуватимуть його, що "він діє проти України, і це викликає задоволення у Володимира Путіна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін погрожує європейським країнам серйозно. Україна перебуває під тиском, - Сікорський