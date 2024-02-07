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Новини
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Житель Харківщини загинув у річці Прут на кордоні з Румунією, - ДПСУ

прикордонники

На кордоні з Румунією у річці Прут виявлено тіло жителя Харківської області.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Вчора прикордонники Чернівецького загону отримали інформацію від румунських колег про виявлення ними у річці Прут, навпроти ділянки відділу прикордонної служби "Мамалига", тіла чоловіка.

Загиблий виявився громадянином України 1982 року народження, жителем Харківської області. Наразі румунські правоохоронці встановлюють причини та обставини загибелі. Не виключено, що чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії, перетнувши річку.

Також дивіться: Чоловік вчетверте за місяць намагався незаконно перетнути кордон. Його знов затримали. ВIДЕО

У ДПСУ зазначають, що останнім часом непоодинокими є спроби незаконного перетинання кордону України на річкових ділянках. Часто такі спроби мають трагічні наслідки.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5958) кордон (4757) ухилянти (888)


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Топ коментарі
+13
А міг би хоча б одного москаля забрати із собою "на нулі"
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07.02.2024 19:45
+13
А мог бы и без "единой царапины" и с наградами пройти войну
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07.02.2024 20:04
+10
жах мобілізації збирає врожай. А міг би героїчно вйобувати десь у рембаті за тридцять тисяч або водієм на еваку за п'ятдесят.
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07.02.2024 19:46
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А міг би хоча б одного москаля забрати із собою "на нулі"
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07.02.2024 19:45 Відповісти
А мог бы и без "единой царапины" и с наградами пройти войну
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07.02.2024 20:04 Відповісти
жах мобілізації збирає врожай. А міг би героїчно вйобувати десь у рембаті за тридцять тисяч або водієм на еваку за п'ятдесят.
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07.02.2024 19:46 Відповісти
якщо ти не пристосований до штурмів, то туди тебе ніхто не захоче брати. А якщо у тебе є великий досвід у нічних переправах через зимові гірськи ріки із швидкою течією, то весло тобі в руки, а прапор сам вже кудись пристосуєш. Так от рулєтка.
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07.02.2024 20:43 Відповісти
У військоматах закривають позиції згідно з попитом, а не зі здібностями
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07.02.2024 21:32 Відповісти
військомати на нуль не посилають, і якщо пацієнт сситься під себе, то командир взводу його не візьме на штурм, ***** він там кому такий треба.
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07.02.2024 22:35 Відповісти
За реку Прут не знаю а Тису можно смело переименовать в Дезертирку.
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07.02.2024 19:51 Відповісти
Дезертир - это тот, кто оставил место службы
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07.02.2024 21:33 Відповісти
йди втопися у Тисі глибокій...
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07.02.2024 22:24 Відповісти
Все за Дарвіним: слабки особини гинуть. Природній відбір. Мізків не вистачило здимити на московщину раніше.
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07.02.2024 19:55 Відповісти
Або заплатити тi самi грошi воєнкому i виїхати собi спокiйно.
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07.02.2024 20:00 Відповісти
А сильні не гинуть ?
Шо за брєд несеш ментяра.
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07.02.2024 21:12 Відповісти
на справді сказано про "пристосованих" або "не пристосованих"
сила тут ні до чого
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07.02.2024 21:16 Відповісти
І чого він поперся плавати зимою? Морж із нього виявився так собі- рибою дохлою..
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07.02.2024 20:53 Відповісти
Так , а міг би стати героєм Украіни та отримати нагороди і фінансову
допомогу для сімʼї , а залишився втоплеником і ухилянтом ,
сумно ...)
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07.02.2024 21:05 Відповісти
не думаю, що міг би стати героєм України, просто був би звичайним оператором пересувного банного комплексу, або зварювальником у рембаті, отримувати 30-40 тисч на всьоиу готовому, мав би УБД і повагу сусідів... а так... звичайна доля сиранділа ...
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07.02.2024 22:32 Відповісти
відкладений і невідворотний Вирок-2019....
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08.02.2024 04:12 Відповісти
Гинуть за Вітчизну, а цей просто даремно іздох, сцикло.
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08.02.2024 08:36 Відповісти
 
 