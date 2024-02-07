Житель Харківщини загинув у річці Прут на кордоні з Румунією, - ДПСУ
На кордоні з Румунією у річці Прут виявлено тіло жителя Харківської області.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.
Вчора прикордонники Чернівецького загону отримали інформацію від румунських колег про виявлення ними у річці Прут, навпроти ділянки відділу прикордонної служби "Мамалига", тіла чоловіка.
Загиблий виявився громадянином України 1982 року народження, жителем Харківської області. Наразі румунські правоохоронці встановлюють причини та обставини загибелі. Не виключено, що чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії, перетнувши річку.
У ДПСУ зазначають, що останнім часом непоодинокими є спроби незаконного перетинання кордону України на річкових ділянках. Часто такі спроби мають трагічні наслідки.
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Шо за брєд несеш ментяра.
сила тут ні до чого
допомогу для сімʼї , а залишився втоплеником і ухилянтом ,
сумно ...)