Ракетна атака на Київщину: постраждали 3 людини, пошкоджено 58 приватних будинків, 6 квартир, будинок культури, заклад освіти, поштове відділення, 12 авто
У Київській області тривають роботи з ліквідації наслідків ранкової ракетної атаки окупантів. Кількість постраждалих зросла до трьох осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КОВА Руслан Кравченко.
"На жаль, кількість потерпілих зросла до 3 осіб. Травми незначні: порізи обличчя, кінцівок та легкі контузії. Всі потерпілі отримали необхідну медичну допомогу.
Збільшилася й кількість пошкоджених внаслідок падіння уламків об’єктів.
Всього пошкоджено 58 приватних будинків, 6 квартир в 5 багатоповерхових будинках, будинок культури, заклад освіти, поштове відділення, 12 легкових авто", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на об’єктах частково вибиті вікна, посічені двері, пошкоджені дахи та стіни.
"Власникам пошкоджених будинків буде надана вся необхідна допомога. Для цього об’єднуємо зусилля з представниками територіальних громад та нашими міжнародними партнерами. Робота триває", - додав Кравченко.
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