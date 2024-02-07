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В ході атаки ранком 7 лютого росіяни застосували 64 засоби повітряного нападу, - Генштаб

київ,обстріл

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів росіян ракетами та безпілотниками по території України протягом 7 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На початку доби противник здійснив декілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу: ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу противника: 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 крилаті ракети Х-22, 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", 3 балістичні ракети "Іскандер-М", 5 зенітних керованих ракет С-300. У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети "Калібр"; 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ігнат про ранковий обстріл: Попередньо було близько півсотні ракет різних типів. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (6544) обстріл (28365)


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Антиколорадос ще пише про "Циркон"...
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07.02.2024 20:56 Відповісти
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07.02.2024 21:08 Відповісти
Українці відбивають навалу орків *****!
Проте: Посадовці, які брали участь у з'їзді в Сіверськодонецьку і засіданнях облрад, нині працюють у державних органах.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-siverskodonetskyy-zyizd-posadovtsi-pratsyuyut-u-derzhavnykh-orhanakh/32809644.html
Привладні так і гадять в Україні, в образі ЖДУНІВ..
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07.02.2024 22:50 Відповісти
 
 