В ході атаки ранком 7 лютого росіяни застосували 64 засоби повітряного нападу, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів росіян ракетами та безпілотниками по території України протягом 7 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На початку доби противник здійснив декілька ударів по території України, використовуючи різні засоби повітряного нападу: ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Загалом застосовано 64 засоби повітряного нападу противника: 20 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 4 крилаті ракети Х-22, 3 крилаті ракети морського базування "Калібр", 3 балістичні ракети "Іскандер-М", 5 зенітних керованих ракет С-300. У результаті бойової роботи вогневими засобами Повітряних Сил та Сил оборони знищено 44 повітряні цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети "Калібр"; 15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

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