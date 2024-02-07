Безпілотники будуть корисними не тільки військовим, - Ігнат про створення Сил безпілотних систем при ЗСУ

Юрій Ігнат прокоментував створення Сил безпілотних систем при ЗСУ

Передає його слова в ефірі телемарафону "Єдині новини" Цензор.НЕТ.

"Певно, є певні стратегічні задуми щодо цього питання – я зараз не можу сказати з цього приводу... Але без безпілотників сьогодні ніхто не обійдеться", - сказав речник,

Він навів у приклад Туреччину, де безпілотники окрім суто військових функцій допомагають поліції у виявленні злочинів, а прикордонникам - з контролем кордону та боротьбою з контрабандою.

"Тому безпілотники, безумовно, будуть корисні усім", - додав Ігнат.

Також речник Повітряних сил підкреслив важливість забезпеченості дронами.

"Дронів багато не буває, будь-яка допомога партнерів з ними була б зовсім не зайвою для Сил оборони. Як і допомога із засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Їх треба якомога більше", - сказав він.

Читайте також: Ігнат про сьогоднішній обстріл: Росіяни не змінюють тактики, лише маршрути та цілі ударів