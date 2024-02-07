Безпілотники будуть корисними не тільки військовим, - Ігнат про створення Сил безпілотних систем при ЗСУ
Юрій Ігнат прокоментував створення Сил безпілотних систем при ЗСУ
Передає його слова в ефірі телемарафону "Єдині новини" Цензор.НЕТ.
"Певно, є певні стратегічні задуми щодо цього питання – я зараз не можу сказати з цього приводу... Але без безпілотників сьогодні ніхто не обійдеться", - сказав речник,
Він навів у приклад Туреччину, де безпілотники окрім суто військових функцій допомагають поліції у виявленні злочинів, а прикордонникам - з контролем кордону та боротьбою з контрабандою.
"Тому безпілотники, безумовно, будуть корисні усім", - додав Ігнат.
Також речник Повітряних сил підкреслив важливість забезпеченості дронами.
"Дронів багато не буває, будь-яка допомога партнерів з ними була б зовсім не зайвою для Сил оборони. Як і допомога із засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Їх треба якомога більше", - сказав він.
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Зелені хочуть і тут нагадити встромивши керованих д'єрмаком ''генералів''!
навів приклад того, як дрони працюють в інтересах поліції та прикордонників.
Де тут Сили безпілотних систем як окремий рід військ у складі ЗСУ?
Далі статус окремого роду військ отримають іміджево-видавничі?
Там вже й маршал готовий- Шурік, кум Зеленського.
Так ніхто і не просив!