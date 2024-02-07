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Новини
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Безпілотники будуть корисними не тільки військовим, - Ігнат про створення Сил безпілотних систем при ЗСУ

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Юрій Ігнат прокоментував створення Сил безпілотних систем при ЗСУ

Передає його слова в ефірі телемарафону "Єдині новини" Цензор.НЕТ.

"Певно, є певні стратегічні задуми щодо цього питання – я зараз не можу сказати з цього приводу... Але без безпілотників сьогодні ніхто не обійдеться", - сказав речник,

Він навів у приклад Туреччину, де  безпілотники окрім суто військових функцій допомагають поліції у виявленні злочинів, а прикордонникам - з контролем кордону та боротьбою з контрабандою.

"Тому безпілотники, безумовно, будуть корисні усім", - додав Ігнат.

Також речник Повітряних сил підкреслив важливість забезпеченості дронами. 

"Дронів багато не буває, будь-яка допомога партнерів з ними була б зовсім не зайвою для Сил оборони. Як і допомога із засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). Їх треба якомога більше", - сказав він.

Читайте також: Ігнат про сьогоднішній обстріл: Росіяни не змінюють тактики, лише маршрути та цілі ударів

Автор: 

Ігнат Юрій (788) Сили безпілотних систем (92)


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Топ коментарі
+4
На карася з ним піду..
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07.02.2024 21:20
+3
А можна фермерам кукурудзу кропити
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07.02.2024 21:16
+3
Так вони зараз добре працюють і без зелених ''безпілотних сил''.
Зелені хочуть і тут нагадити встромивши керованих д'єрмаком ''генералів''!
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07.02.2024 21:23
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якщо їх почати продавати в треті країни,то можна прибарахлитися краще, як на будівництві доріг...
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07.02.2024 21:11 Відповісти
А можна фермерам кукурудзу кропити
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07.02.2024 21:16 Відповісти
На карася з ним піду..
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07.02.2024 21:20 Відповісти
Рыбалка квадрокоптером.

https://www.youtube.com/watch?v=LO08yw1R4O4
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08.02.2024 09:30 Відповісти
Резников на початку війни дуже зневажливо ставився до мавиків , це показує яке у нас недалекоглядне керівництво у мінобороні
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07.02.2024 21:22 Відповісти
Так вони зараз добре працюють і без зелених ''безпілотних сил''.
Зелені хочуть і тут нагадити встромивши керованих д'єрмаком ''генералів''!
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07.02.2024 21:23 Відповісти
Хочеш, щоб яблук не було - створи міністерство яблук
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07.02.2024 21:49 Відповісти
Треба обов'язково виділити безпілотники МВС - аби захищали народ від сільських пенсіонерів, які злісно торгують городиною і молокопродуктами на стихійних ринках та завдають шалених збитків державі не сплачуючи за місце на ринку та податки.
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07.02.2024 21:54 Відповісти
Пучок петрушки - то гвіздок в труну економіки!
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07.02.2024 22:30 Відповісти
"...де безпілотники окрім суто військових функцій допомагають поліції у виявленні злочинів, а прикордонникам - з контролем кордону та боротьбою з контрабандою",-

навів приклад того, як дрони працюють в інтересах поліції та прикордонників.
Де тут Сили безпілотних систем як окремий рід військ у складі ЗСУ?
Далі статус окремого роду військ отримають іміджево-видавничі?
Там вже й маршал готовий- Шурік, кум Зеленського.
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07.02.2024 21:56 Відповісти
«я зараз не можу сказати з цього приводу» Джерело:

Так ніхто і не просив!
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07.02.2024 22:14 Відповісти
 
 