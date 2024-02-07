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Новини Війна
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Окупанти засудили 33 українських військовополонених до позбавлення волі на строки від 27 до 29 років

полонені

"Верховний суд" так званої "ДНР" засудив 33 українських військових з 36-ї бригади морської піхоти ВМС України та 17-ї танкової бригади ВСУ до позбавлення волі на строки від 27 до 29 років у колонії суворого режиму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Окупанти звинуватили українських військових у жорстокому поводженні з цивільним населенням, убивстві з мотивів ненависті та ворожнечі, замаху на вбивство двох і більше осіб, а також в умисному ушкодженні майна загальнонебезпечним способом.

За версією звинувачення, на початку російського вторгнення в Україну військові вели обстріл, під який потрапили житлові будинки у населених пунктах Сартана, Саханка, Талаківка та Старий Крим у Донецькій області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула та ще одна постраждала, пошкодження отримали 42 будинки та два автомобілі.

Також читайте: Росіяни "присудили" полоненому захиснику України Байдракову 18 років за нібито вбивство мешканки Маріуполя

Слідчий комітет РФ назвав імена деяких засуджених українських військовослужбовців: Роман Шостак, Володимир Торшин, Денис Назаров, Артем Швидкой, Олександр Олійник, Олександр Плотніков, Юрій Акімов, Сергій Палійчук, Сергій Довгалюк, Михайло Ізотов та Євген Попцов.

Автор: 

військовополонені (926) вирок (1066) полонені (2259)


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Топ коментарі
+25
кацапи - горіти вам в пеклі довічно
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07.02.2024 21:17
+22
Нехай і наші наклепають кацапським виродкам пожиттєвих,і обміняють
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07.02.2024 21:18
+16
Наші можуть тільки заочно когось там судити
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07.02.2024 21:19
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кацапи - горіти вам в пеклі довічно
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07.02.2024 21:17 Відповісти
Погані новини з Авдосу.кацапи обходять з південно-східної частини коксохіма.Треба виводити людей з південної лінії оборони,не дай Бог котел.
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07.02.2024 21:38 Відповісти
ти питаєш дозволу тут на форумі?
чи даєш пораду?
ти взагалі хто?
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07.02.2024 21:46 Відповісти
Я інформую від тих хто там.
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07.02.2024 21:47 Відповісти
кого інформуєш тут на форумі?
Залужний приймає рішення через цей форум?
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07.02.2024 21:48 Відповісти
Читачів.
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07.02.2024 21:50 Відповісти
Бот Володія, давайно в спам, там охолонь, попий бояри, подумай про вічне та діда-хуйла.
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07.02.2024 21:47 Відповісти
Якби було все добре я не писав би.
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07.02.2024 21:52 Відповісти
Нехай і наші наклепають кацапським виродкам пожиттєвих,і обміняють
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07.02.2024 21:18 Відповісти
Наші можуть тільки заочно когось там судити
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07.02.2024 21:19 Відповісти
Саме так. Формувати обмінний фонд. Матеріялу вистачить стільки, що можна буде за одного нашого героя давати три прикацаплених.

Нічого особистого -- лише симетричні дії.
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07.02.2024 21:21 Відповісти
Ваші можуть ганятися тільки за Порошенко, Марченко, Павловським і Кривоносом. Ось їх найголовніші вороги.
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07.02.2024 22:38 Відповісти
ПОЛКОВНИКОМ Романом Червінським, комбригом Андрієм Малаховим ,Тетяною Черновол ……
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07.02.2024 23:24 Відповісти
Ці по Вашому наші,нашим абсолютно не наші
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08.02.2024 05:19 Відповісти
І що нам робити з цими дауннецкими дождунами??
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07.02.2024 21:22 Відповісти
що пропонуєш? панять прастить?
як мінімум - після звільнення Українського Донбасу
заставити ВСІХ ждунів повзти на колінах від східного кордону да західного
зупиняючись при кожній хаті та просячи вибачення
а лиш потім в расход
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07.02.2024 21:27 Відповісти
Угу - і західні союзники , одразу , звинуватять в жорстокості і санкції накладуть ...
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07.02.2024 21:31 Відповісти
пАнять і нах на раССєю.. і мінімум - міліон з даунбаса і міліон з криму..
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07.02.2024 21:31 Відповісти
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07.02.2024 21:22 Відповісти
Зелені взагалі не розглядають професійних дипломатів на роль послів. Ні їхню думку цю роль має виконувати хто завгодно окрім професійного дипломата...
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07.02.2024 21:38 Відповісти
Воєнний злочинець *****, імітує в таборі ГУЛАГ2, совкове судочинство….
Оруел, був пророком! Сруськай мір…
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07.02.2024 21:44 Відповісти
Маємо розхєрачити ту ********* хоча би за для звільнення цих людей! Але це не з нашими зеленими виродками. Вони в турборежимі зливають решта України, щоб правити вічно. Я не уявляю як і коли ми їх позбавимось....
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07.02.2024 21:46 Відповісти
Один з полонених на фото подібний на мого кума з 36-ї. Правда в списку його призвіща немає.
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07.02.2024 22:17 Відповісти
Ці "судді" на нашій землі. Дістати їх можна і потрібно.
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07.02.2024 22:35 Відповісти
Не_на_часі. Професіоналів, які ліквідовували Моторил із Гіві звільнили, або кинули за грати.
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07.02.2024 22:39 Відповісти
А Зєленському з Єрмаком пофігу ... Ні заяв, ні звернень до міжнародних організацій про нелюдське поводження рашистів із полоненими.

Відео з "суду"-знущання над полоненими українськими воїнами.

https://twitter.com/LidaSharko/status/1755301546764509197
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07.02.2024 22:36 Відповісти
Динира стільки не проживе
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07.02.2024 22:37 Відповісти
Що мішає Україні таке зробити з полоненими кацапськими пілотами та кадировцями?
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07.02.2024 22:44 Відповісти
Оманські договорняки заважають.
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07.02.2024 22:53 Відповісти
Еуропейські цінності. Ну і гроші, які нам дають просто так.
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07.02.2024 22:53 Відповісти
Хочу ЗАУВАЖИТИ, що у верховній зраді цілий час розглядають якісь усякі там питання та поправки до ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ УКРАЇНЦІВ тими корумпованими злодіями та шльондрами під керівництвом макаки та шрека та іншої мразоти і НІОДНА щльондра і не один латаний гандон зеленою ниткою і не один свинарчук з єдиних НЕ ПОДАЛИ вимоги внесення поправок до Кримінального КОДЕКСУ УКРАЇНИ під час військового стану про збільшення від 30-50 років тюремного покарання та притягнення до відповідальності усіх підоросів та усіх їхніх посіпак-зрадників та колаборантів і сепаратистів за посягання на вбивство, за вбивство, за повалення державного устрію держави, за зруйнування міст та сіл УКРАЇНИ, котрі незаконно перетнули державний кордон держави Україна зі зброєю в руках, та проводили терористичні дії котрі призвели до широкомаштабних військових дій, та антидержавної діяльності та зради, сепаратистами та колаборантами в Україні...!!!

ТАК, що ЩЕ може чикати УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА та БАТЬКИ УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ від цієї *****оти у верховній зраді, та тих шльондр і латаних зеленою ниткою гандонів, коли зрадникам, сепаратистам та колаборантам ждунам, призначають тюремні покарання від 5-12 років за тисячі вбитих нівчому неповинних УКРАЇНЦІВ та їх ДІТЕЙ...???!!!
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07.02.2024 23:36 Відповісти
Зустрічне питання:скількох ми засудили?І взагалі,які«російські військовополонені»?Раша війни не оголошувала,це просто бандити,які зі зброєю ввірвалися на територію суверенної держави,злочинці,і відношення повинно бути відповідним.Годувати,аби не здохли,і на харчі хай заробляють!Щоб вони після обміну воліли за краще сісти,ніж назад воювати йти.А так що ж,морди від'їли в полоні,через тиждень знову воюють.А як нашим там сидіти?Де нагі правозахисники?
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08.02.2024 05:34 Відповісти
 
 