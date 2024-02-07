Окупанти засудили 33 українських військовополонених до позбавлення волі на строки від 27 до 29 років

"Верховний суд" так званої "ДНР" засудив 33 українських військових з 36-ї бригади морської піхоти ВМС України та 17-ї танкової бригади ВСУ до позбавлення волі на строки від 27 до 29 років у колонії суворого режиму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Окупанти звинуватили українських військових у жорстокому поводженні з цивільним населенням, убивстві з мотивів ненависті та ворожнечі, замаху на вбивство двох і більше осіб, а також в умисному ушкодженні майна загальнонебезпечним способом.

За версією звинувачення, на початку російського вторгнення в Україну військові вели обстріл, під який потрапили житлові будинки у населених пунктах Сартана, Саханка, Талаківка та Старий Крим у Донецькій області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула та ще одна постраждала, пошкодження отримали 42 будинки та два автомобілі.

Також читайте: Росіяни "присудили" полоненому захиснику України Байдракову 18 років за нібито вбивство мешканки Маріуполя

Слідчий комітет РФ назвав імена деяких засуджених українських військовослужбовців: Роман Шостак, Володимир Торшин, Денис Назаров, Артем Швидкой, Олександр Олійник, Олександр Плотніков, Юрій Акімов, Сергій Палійчук, Сергій Довгалюк, Михайло Ізотов та Євген Попцов.