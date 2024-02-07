Окупанти засудили 33 українських військовополонених до позбавлення волі на строки від 27 до 29 років
"Верховний суд" так званої "ДНР" засудив 33 українських військових з 36-ї бригади морської піхоти ВМС України та 17-ї танкової бригади ВСУ до позбавлення волі на строки від 27 до 29 років у колонії суворого режиму.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Окупанти звинуватили українських військових у жорстокому поводженні з цивільним населенням, убивстві з мотивів ненависті та ворожнечі, замаху на вбивство двох і більше осіб, а також в умисному ушкодженні майна загальнонебезпечним способом.
За версією звинувачення, на початку російського вторгнення в Україну військові вели обстріл, під який потрапили житлові будинки у населених пунктах Сартана, Саханка, Талаківка та Старий Крим у Донецькій області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула та ще одна постраждала, пошкодження отримали 42 будинки та два автомобілі.
Слідчий комітет РФ назвав імена деяких засуджених українських військовослужбовців: Роман Шостак, Володимир Торшин, Денис Назаров, Артем Швидкой, Олександр Олійник, Олександр Плотніков, Юрій Акімов, Сергій Палійчук, Сергій Довгалюк, Михайло Ізотов та Євген Попцов.
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як мінімум - після звільнення Українського Донбасу
заставити ВСІХ ждунів повзти на колінах від східного кордону да західного
зупиняючись при кожній хаті та просячи вибачення
а лиш потім в расход
Оруел, був пророком! Сруськай мір…
Відео з "суду"-знущання над полоненими українськими воїнами.
https://twitter.com/LidaSharko/status/1755301546764509197
ТАК, що ЩЕ може чикати УКРАЇНСЬКА ГРОМАДА та БАТЬКИ УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ від цієї *****оти у верховній зраді, та тих шльондр і латаних зеленою ниткою гандонів, коли зрадникам, сепаратистам та колаборантам ждунам, призначають тюремні покарання від 5-12 років за тисячі вбитих нівчому неповинних УКРАЇНЦІВ та їх ДІТЕЙ...???!!!