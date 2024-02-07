Російські банки обмінювали золото на євро і долари в Туреччині та ОАЕ, - Bloomberg
Деякі російські банки "маневрували" навколо заборони на ввезення доларів і євро в країну, торгуючи золотом в Об’єднаних Арабських Еміратах і Туреччині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У березні 2022 року, невдовзі після початку війни в Україні, США заборонили експорт, реекспорт, продаж і постачання в Росію готівкових доларів.
У січні-березні минулого року деякі банки, зокрема, "Ланта-Банк", який з лютого 2023 року перебуває під санкціями США, та "Вітабанк", що перебуває лише під українськими санкціями, імпортували в Росію готівкові євро, долари та дирхами ОАЕ більш ніж на 82 млн доларів. Угоди могли здійснюватися також через Гонконг.
Компанія Sayari, яка займається фінансовими розслідуваннями, вивчила дані про російську торгівлю з коносаментів, куди, як правило, вносять імена імпортера та експортера, а також інші подробиці поставок.
Згідно зі звітом, очевидна кругова торгівля здійснювалася через мережу посередників, в яких наголошувалося, що дані не вказують на те, хто були кінцевими одержувачами валюти або чи були вони пов'язані з російськими організаціями, які потрапили під санкції.
Видання пише, що Росія зіткнулася з нестачею доларів і євро, оскільки її все більше усувають від західної фінансової системи. Цілком можливо, що деякі банки країни шукали доступ до валют для полегшення імпорту та інших транзакцій.
Ця тактика набула широкого поширення після того, як Європейський союз і США запровадили санкції, що обмежують доступ Росії до західних валют у рамках санкцій, введених у відповідь на її війну проти України. Серед клієнтів фірми є кілька регулюючих органів США.
Росія є другим за величиною виробником золота у світі, щорічно видобуваючи понад 330 тонн дорогоцінного металу. Раніше він був одним з найбільших експортерів, але поставки в такі торгові центри, як Лондон і Нью-Йорк, практично припинилися.
Відтоді Росія збільшила продажі на внутрішньому ринку і перейшла на альтернативні експортні маршрути. ОАЕ, Туреччина і Китай зараз входять до числа найважливіших торговельних партнерів Росії.
З кінця 2023 року кредитори у всіх трьох країнах посилили контроль за угодами, пов'язаними з Росією, щоб не потрапити під санкції США.
Ці три юрисдикції також використовувалися Росією для обходу торговельних обмежень, накладених ЄС і США на ключові технології, як-от передові чипи, які РФ використовує для виробництва зброї.
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Прогалини в законах про боротьбу з відмиванням грошей та низька ймовірність кримінального переслідування зробили Туреччину привабливою для міжнародної злочинності.
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Той, хто інвестує у цій країні 500 000 доларів чи покладе їх на банківський рахунок на три роки, або ж купить нерухомість за 400 000 доларів, може подати заявку на отримання турецького паспорта. За словами Крістін Сурак з Лондонської школи економіки та політичних наук (LSE), яка нещодавно оприлюднила книжку про ці так звані "золоті паспорти", щороку понад 50 000 людей з усього світу натуралізуються в такий спосіб у різних країнах світу. І майже половину "золотих паспортів" у світі видає Анкара.
А чё Зе.в Турции денег не просит,а только туда отправляет?