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Новини Санкції проти Росії
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Російські банки обмінювали золото на євро і долари в Туреччині та ОАЕ, - Bloomberg

золото

Деякі російські банки "маневрували" навколо заборони на ввезення доларів і євро в країну, торгуючи золотом в Об’єднаних Арабських Еміратах і Туреччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У березні 2022 року, невдовзі після початку війни в Україні, США заборонили експорт, реекспорт, продаж і постачання в Росію готівкових доларів.

У січні-березні минулого року деякі банки, зокрема, "Ланта-Банк", який з лютого 2023 року перебуває під санкціями США, та "Вітабанк", що перебуває лише під українськими санкціями, імпортували в Росію готівкові євро, долари та дирхами ОАЕ більш ніж на 82 млн доларів. Угоди могли здійснюватися також через Гонконг.

Компанія Sayari, яка займається фінансовими розслідуваннями, вивчила дані про російську торгівлю з коносаментів, куди, як правило, вносять імена імпортера та експортера, а також інші подробиці поставок.

Згідно зі звітом, очевидна кругова торгівля здійснювалася через мережу посередників, в яких наголошувалося, що дані не вказують на те, хто були кінцевими одержувачами валюти або чи були вони пов'язані з російськими організаціями, які потрапили під санкції.

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Видання пише, що Росія зіткнулася з нестачею доларів і євро, оскільки її все більше усувають від західної фінансової системи. Цілком можливо, що деякі банки країни шукали доступ до валют для полегшення імпорту та інших транзакцій.

Ця тактика набула широкого поширення після того, як Європейський союз і США запровадили санкції, що обмежують доступ Росії до західних валют у рамках санкцій, введених у відповідь на її війну проти України. Серед клієнтів фірми є кілька регулюючих органів США.

Росія є другим за величиною виробником золота у світі, щорічно видобуваючи понад 330 тонн дорогоцінного металу. Раніше він був одним з найбільших експортерів, але поставки в такі торгові центри, як Лондон і Нью-Йорк, практично припинилися.

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Відтоді Росія збільшила продажі на внутрішньому ринку і перейшла на альтернативні експортні маршрути. ОАЕ, Туреччина і Китай зараз входять до числа найважливіших торговельних партнерів Росії.

З кінця 2023 року кредитори у всіх трьох країнах посилили контроль за угодами, пов'язаними з Росією, щоб не потрапити під санкції США.

Ці три юрисдикції також використовувалися Росією для обходу торговельних обмежень, накладених ЄС і США на ключові технології, як-от передові чипи, які РФ використовує для виробництва зброї.

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Автор: 

ОАЕ (333) Туреччина (3499)


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Топ коментарі
+10

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07.02.2024 22:02
+6
а тут только плачуться как все плохо,голі босі,а у кацапов какой мощный хохол пошел за 1,5 к км без ракет завод по производству ЯО успешно бомбит)
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07.02.2024 22:07
+6
-В МЧС РФ уже подтвердили, что инцидент случился на объекте Воткинского машиностр.завода-ключевого предприятия ядерных сил в стране
-Жители Ижевска наблюдали рядом с городом взрыв огромной силы, после которого на месте ЧП образовалось подобие ядерного гриба Началась паника среди местных
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07.02.2024 22:08
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Пекельні санкції
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07.02.2024 22:00 Відповісти
Просто перекочуюсь від сміху,кацапчики ж верещать років так 15,що долар це просто папір,а золото,це нібито завжди ліквідна цінність.І тепер міняють його на макулатуру!!!!
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08.02.2024 05:17 Відповісти

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07.02.2024 22:02 Відповісти
а тут только плачуться как все плохо,голі босі,а у кацапов какой мощный хохол пошел за 1,5 к км без ракет завод по производству ЯО успешно бомбит)
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07.02.2024 22:07 Відповісти
-В МЧС РФ уже подтвердили, что инцидент случился на объекте Воткинского машиностр.завода-ключевого предприятия ядерных сил в стране
-Жители Ижевска наблюдали рядом с городом взрыв огромной силы, после которого на месте ЧП образовалось подобие ядерного гриба Началась паника среди местных
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07.02.2024 22:08 Відповісти
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07.02.2024 22:12 Відповісти
Какой к черту ядерный гриб?
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07.02.2024 22:57 Відповісти
Чего, чего?
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07.02.2024 22:56 Відповісти
DW

Прогалини в законах про боротьбу з відмиванням грошей та низька ймовірність кримінального переслідування зробили Туреччину привабливою для міжнародної злочинності.

Докази того, що міжнародні злочинні синдикати облаштувалися в Туреччині, накопичувалися вже давно. Однак до приходу Єрлікаї в МВС серйозних поліцейських розслідувань або навіть кримінальних звинувачень проти членів таких угруповань практично не було. Це пояснюється тим, що, як зазначали оглядачі, колишній міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу сам мав тісні зв'язки з мафією.

У період його керування відомством із в'язниць випустили ключових фігур турецького злочинного світу. У результаті, як зазначалося, країна перетворилася на притулок для міжнародних злочинців, особливо із Сербії, Албанії, Азербайджану, Росії та Чорногорії.
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07.02.2024 22:05 Відповісти
На думку експертів, є чотири основні причини, чому Туреччина останніми роками стала другою домівкою для багатьох злочинців. По-перше, занадто слабкі місцеві закони проти відмивання грошей. По-друге, турецький уряд майже щороку оголошує амністію для засуджених за економічні злочини. По-третє, безвізовий режим для громадян багатьох країн. І по-четверте, багаті люди можуть швидко стати громадянами Туреччини.

Той, хто інвестує у цій країні 500 000 доларів чи покладе їх на банківський рахунок на три роки, або ж купить нерухомість за 400 000 доларів, може подати заявку на отримання турецького паспорта. За словами Крістін Сурак з Лондонської школи економіки та політичних наук (LSE), яка нещодавно оприлюднила книжку про ці так звані "золоті паспорти", щороку понад 50 000 людей з усього світу натуралізуються в такий спосіб у різних країнах світу. І майже половину "золотих паспортів" у світі видає Анкара.
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07.02.2024 22:07 Відповісти
"Злочинці зазвичай платять за відмивання грошей 15-20 відсотків від їхньої суми, - пояснює експерт. - Турецька влада ж, навпаки, пропонує їм це без комісійних". І це, на його думку, широко відкриває двері до країни для криміналу.
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07.02.2024 22:23 Відповісти
Так их верхушка только туда и мотается на своих самолетах.
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07.02.2024 22:14 Відповісти
От же ж «несподіванка»!
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07.02.2024 22:15 Відповісти
Наши турецкие друзья,продающие Украине зимние куртки" типа майка" и байрактары,которые у них сроду никто не покупал.
А чё Зе.в Турции денег не просит,а только туда отправляет?
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07.02.2024 22:22 Відповісти
Это вам не мелочь по карманам тырить
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07.02.2024 22:26 Відповісти
Турки підло за нашою спиною допомагають ворогу, який і їх бажає знищити і доводив це на протязі навіть минулих століть. Кримські кацапи говорили, що якби не кацський флот, то турки вже давно забрали Крим.( Це так вони лякали самі себе). У кацапів немає друзів, в кожному вони бачать ворога. Можливо колись турки одумаються і стануть на не брихливу стежку відносин з Україною.
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07.02.2024 22:30 Відповісти
Можна помідорами платити, все рівно за валюту продати майже вже нікому. Рупії та юані вже не вставляяють?
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07.02.2024 22:34 Відповісти
російське золото повинно ******* загальмувати інфляцію у Туреччині. Якщо не допоможе, то можно алмазами брать.
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07.02.2024 23:04 Відповісти
 
 