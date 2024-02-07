У США та НАТО вважають кадрові рішення в Збройних Силах суверенною справою України

Кадрові зміни в ЗСУ, враховуючи зміну керівництва є суверенною справою України, на яку не можуть мати жодного впливу Брюссель або Вашингтон.

Про це у середу у Брюсселі під час спільної пресконференції за підсумками зустрічі радників з національної безпеки країн Альянсу заявили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та радник з національної безпеки США Джейк Салліван, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українці мають говорити самі за себе. Питання про майбутнє будь-якого військового персоналу – це суверенне рішення, яке приймає суверенна країна. Очевидно, що обраний лідер має робити свій вибір, хто очолюватиме оперативне військове керівництво. Все, що я можу сказати: з точки зору Сполучених Штатів, ми маємо намір продовжувати підтримувати українську владу і українських військових у їх зусиллях. Але кадрові рішення, - це справа українців. Ми не можемо це вирішувати з Вашингтону, або звідси, з Брюсселю", - сказав Салліван.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг погодився з тим, що кадрові зміни у Збройних силах України – це суто українське рішення, з приводу якого в НАТО не може бути окремої точки зору.

"Це українське рішення, і НАТО не може мати жодної точки зору стосовно цього. Але я вітаю дуже чітку заяву міністра закордонних справ Кулеби, який заявив, що будь-які зміни не зашкодять відносинам України з партнерами і з НАТО. Тож ми продовжимо нашу підтримку, - і саме це має значення", - додав глава Альянсу.

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