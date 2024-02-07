Росіяни протягом 7 лютого 17 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 154 вибухи, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 154 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
Білопільська громада: здійснено авіаудар (3 вибухи), гранатометні обстріли (113 вибухів), мінометні обстріли (10 вибухів).
Краснопільська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (5 вибухів), обстріл FPV-дроном камікадзе (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух) та артобстріли (17 вибухів).
Великописарівська громада: був обстріл FPV-дроном камікадзе".
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