Сенат США прогнозовано провалив голосування за законопроєкт, де питання про охорону кордону і допомоги Україні були разом
Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні і посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
Під час голосування не набралось необхідних 60 голосів - було 49 проти 50.
Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, якої вимагали республіканці.
Як наголосили журналісти, блокування законопроєкту з боку республіканців у Сенаті було очікуваним – через відповідну позицію 45-го президента США Дональда Трампа та верхівки республіканців у Палаті представників, включно зі спікером Майком Джонсоном.
Тепер, як очікується, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер має винести процедурне голосування щодо пакета екстреної допомоги для Ізраїлю та України, в якому вже скасовується угода про кордон. Це голосування може відбутися пізніше сьогодні ж.
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