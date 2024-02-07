Сенат США прогнозовано провалив голосування за законопроєкт, де питання про охорону кордону і допомоги Україні були разом

Сенат США провалив процедурне голосування за законопроєкт, що передбачає допомогу Ізраїлю, Україні і посилення заходів контролю на південному кордоні Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

Під час голосування не набралось необхідних 60 голосів - було 49 проти 50.

Пакет передбачав виділення $118 млрд, зокрема $60 млрд для України, а також імміграційну реформу, якої вимагали республіканці.

Як наголосили журналісти, блокування законопроєкту з боку республіканців у Сенаті було очікуваним – через відповідну позицію 45-го президента США Дональда Трампа та верхівки республіканців у Палаті представників, включно зі спікером Майком Джонсоном.

Тепер, як очікується, лідер більшості в Сенаті Чак Шумер має винести процедурне голосування щодо пакета екстреної допомоги для Ізраїлю та України, в якому вже скасовується угода про кордон. Це голосування може відбутися пізніше сьогодні ж.

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