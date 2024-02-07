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Низка посадовців причетних до сепаратистських рухів на сході України у 2004 році досі працюють у держорганах. ДОКУМЕНТ

Посадовці, які на початку двохтисячних були учасниками сепаратистських рухів на сході України, зараз продовжують працювати у державних органах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, про це свідчать архівні документи того періоду. 

Серед цих посадовців є керівник секретаріату Конституційного суду Віктор Бесчастний і член Національного олімпійського комітету України Олександр Зац. Вони погодили проведення "референдуму щодо надання Донецькій області статусу республіки в складі федерації". Суддя Харківського окружного адмінсуду Владислав Єгупенко був у списках виконавчого комітету Харківської області, який мав би перебрати владу від Києва. А депутат Київради Олександр Попов був спікером на з’їзді у Сіверськодонецьку, де закликали створити "південно-східну республіку".

У виданні пишуть, що Бесчастний у 2004 році в статусі голови комісії з питань депутатської діяльності, етики, правової політики, законності та правопорядку Донецької облради був одним з ініціаторів скликання надзвичайної сесії для голосування за так званий референдум "щодо надання Донецькій області статусу республіки в складі федерації".

Зверненням депутатів на ім’я тодішнього голови Донецької облради Бориса Колеснікова.

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Про це свідчить його підпис під зверненням депутатів облради на ім’я тодішнього голови Донецької облради Бориса Колеснікова.

Крім того, Бесчастний обґрунтував для депутатів необхідність проведення цього "референдуму". Це підтверджує пояснювальна записка, в якій він писав, що це питання виноситься на обласну сесію "з урахуванням політичної ситуації, яка загрожує громадській безпеці, конституційному ладу, життю і здоров’ю громадян, враховуючи зібрання територіальних громад і звернення депутатів Донецької облради".

Пояснювальна записка Бесчастного

Пізніше, на позачерговому засіданні Донецької облради депутати ухвалили рішення про проведення референдуму 5 грудня 2004 року, який би дозволив регіону отримати особливий статус.

Після цього голосування Бесчастний також погодив проєкт рішення про проведення цього референдуму. Тоді ж депутати проголосували і за примірник бюлетеню.

Примірник бюлетеню

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У коментарі журналістам Бесчастний заперечив свою участь у подіях того часу.

"Я від цих питань відмовився. Я не приймав ніяких рішень", - заявив він.

Проте у редакції зіставили його підпис під документами 2004 року і нинішній, вже у статусі керівника секретаріату Конституційного суду, - і вони збігаються.

Підпис Бесчастного

"Радіо Свобода" підкреслюють, що секретаріат, який очолює нині Віктор Бесчастний, у Конституційному суді України перевіряє усі звернення до суду і вирішує: виносити їх на розгляд чи ні, йдеться у матеріалі.

Разом з ним проєкт рішення про референдум погодив також Олександр Зац, який на той час був заступником голови Донецької обласної ради. Сьогодні Зац - член Національного олімпійського комітету України.

За інформацією видання, він у 2022 році виїхав закордон як волонтер і не повернувся. Зв’язатися з ним журналістам не вдалося.

Документи підтверджують, що прізвище нинішнього судді Харківського окружного адмінсуду Владислава Єгупенка було у складі виконавчого комітету, створеного 26 листопада 2004 року на надзвичайній сесії Харківської облради, який мав перебрати усю повноту влади від Києва.

Склад виконавчого комітету, створеного 26 листопада 2004 року на надзвичайній сесії Харківської облради.

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Тоді він був депутатом Харківської обласної ради і керував міліцією на харківській Південній залізниці. Депутати цієї ради того ж дня ухвалили рішення про перепідпорядкування міліції в області й залізниці, телебачення, зупинили перерахування коштів до держбюджету.

У коментарі журналістам посадовець, сказав, що деталей уже не пам’ятає, але "був проти усіх рішень".

Нинішній депутат Київської міської ради Олександр Попов був одним зі спікерів на з’їзді у Сіверськодонецьку, на якому закликали створити "Українську південно-східну республіку".  Зазнчається, що відповідно до стенограми з’їзду, він у статусі міського голови Комсомольська (теперішня назва Горішні Плавні) привітав кандидата у президенти Віктора Януковича з перемогою і пообіцяв підтримку.

У коментарі журналістам він пояснив, що і досі вважає, що той з’їзд був "за розвиток України".

"Я точно можу сказати, що ніякого антидержавного підходу, чи якогось бачення проти України не було. Навпаки", - сказав депутат.

У виданні нагадують, що надзвичайні сесії у Донецьку, Харкові, Луганську і з’їзд у Сіверськодонецьку на Луганщині проходили на підтримку кандидата в президенти України Віктора Януковича – на тлі Помаранчевої революції. Через після з'їздуі рішення Донецької облради про проведення референдуму, СБУ відкрило кримінальну справу за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". У 2006 році ця справа була закрита, а усі обвинувачення зняті.

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Автор: 

сепаратизм (757) чиновник (802)


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Топ коментарі
+37
Ці зрадники є скрізь, а особливо багато їх ОПі!
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07.02.2024 23:43
+23
Так цінні ж кадри для ЗЄрмаків.
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08.02.2024 00:07
+19
Це шо, наш Зелька не всіх розбійників спіймав?
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07.02.2024 23:52
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Ці зрадники є скрізь, а особливо багато їх ОПі!
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07.02.2024 23:43 Відповісти
Не багато , а всі , як один !ДЕРЬМАК помічник бандита Тадеева, Смірнов, Шурма, Падальляк особистий піарщик бандита Юри Енакіевського , Татаров вбивця Майданівців …………… РЕВАНШ РИГІВ ПОВНИЙ А ЗЕМРАЗОТА ВСІХ КРИШУЄ
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08.02.2024 09:40 Відповісти
Та цих упирів, що досі працюють, ні при Ющі ні при Петрі, ні при Зелі не вигнали!
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08.02.2024 12:22 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
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08.02.2024 09:49 Відповісти
Так переможемо 👍
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07.02.2024 23:43 Відповісти
Це шо, наш Зелька не всіх розбійників спіймав?
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07.02.2024 23:52 Відповісти
Біда, посполиті ж дуже хтіли справідлівасті і пасадіть Барігу ...
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07.02.2024 23:58 Відповісти
Не всіх найняв.
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08.02.2024 00:07 Відповісти
Так ресурси у СБУ дуже обмежені. Всі за журналістками в номерах стежать.
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08.02.2024 12:04 Відповісти
Нормальный ход. Это ж чем занимались Ющенко и Порошенко вместе с СБУ, Януковича не берем, там все понятно, то за 5 лет одного и 5 лет другого только сейчас вылезли эти архівні документи того періоду? Круто они страну подвели под сепаров
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07.02.2024 23:55 Відповісти
Ва фсьом вінаватый сволачь Парашэнка!
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08.02.2024 06:01 Відповісти
Ещё Меркель,Обама,Байдед,Шолц-усе сволочи.
Зе-хароший.
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08.02.2024 06:21 Відповісти
Да, круто, навіть тобі в голову нас..ли, що ти того, хто у цих сєпарів голив в банях танцював- предидентом України обрав.
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08.02.2024 11:12 Відповісти
Так 🤡 зеленський у першій черзі ...зрада зрадою поганяє !
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07.02.2024 23:55 Відповісти
Згадаймо як все починалося на донбасі 10 років тому.
https://youtu.be/fuMSAApi4cE Проросійські активісти не пускають військових захищати кордон України. За сто кілометрів від Донецька проросійські активісти другу добу блокують рух української військової техніки
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08.02.2024 00:01 Відповісти
Так цінні ж кадри для ЗЄрмаків.
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08.02.2024 00:07 Відповісти
не можно чіпать - це недоторканий резерв зеленої влади на час повного шухєра.
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08.02.2024 00:21 Відповісти
Країна досі під повзучою постсовковою окупацією. Національно-визвольна боротьба триває і на зовнішньому і на внутрішньому фронтах.
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08.02.2024 00:23 Відповісти
На внутрішньому яка боротьба, на дивані?
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08.02.2024 14:34 Відповісти
Ватне рило відірвалося від закусок і з-за бугра вимагає в мене звіту. Тебе з ранку ніхто на хер не послав, то ти засумував, валянку?
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08.02.2024 15:34 Відповісти
Зрадники є сбу які покривають інших зрадників
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08.02.2024 00:24 Відповісти
Дивна бездіяльність, отого великорозумного Данилова та Малюка!
Як за журналістами, по туалетах винюхувати, то вони усим скопом, а як ворожих гнид ригоАНАЛІВ витурити з посад, язики в дупу позатягувало обом! Невже і тут, оті єрмак з татаровим, заблокував та приховує ЖДУНІВ !?!
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08.02.2024 00:26 Відповісти
> У 2006 році ця справа була закрита, а усі обвинувачення зняті.

Весь зміст помаранчевої революції у одному реченні.
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08.02.2024 00:41 Відповісти
Без масових розстрілів жодна революція не має шансів на перемогу.
Пару прикладів : жовтневий переворот 1917 р, Аугусто Піночет , Чилі 1973 р

Україна дві революції бездарно протанцювала гопака!
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08.02.2024 08:06 Відповісти
Здивували... Тут один генітальний лідер бойових генералів вчить воювати, хоча нещодавно перед сепаратистами танцював та з бойовиками обіймався.
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08.02.2024 00:48 Відповісти
Новороссы! Да какая разница,лиж бы бабло лохи с Запада вовремя высылали.
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08.02.2024 06:20 Відповісти
чому низка ??? їх є доволі багато зокрема в ж ОПі "найвеличнішого янелоха, **************", КМ, ВР та й сам зе-бубочка не є святий !!!



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08.02.2024 06:52 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
треба уважно дивитись за руками зелених та бувших ригіАналів...

тільки "сліпий" може не помітити " сумлінну працю" різних баканаФФих, безуглих, пономарьових, верещуків, шуфричів, деркачів, бойків, тимошенків, дубінскіх, бужанскіх, мазурашів, арахамій, єрмачків, стефанчуків.... та багатьох інших адептів руZZкого міра....

дуже цікавить "робота" новоспеченого українського адвоката зрадника та адепта руZZкого міра та гундяєвського кривослав`я Ванюшки баканаффа......
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08.02.2024 09:55 Відповісти
Козырь свое дело знает,лохи продолжают молчать.
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08.02.2024 07:31 Відповісти
..Список,Люди должны знать!!!!
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08.02.2024 07:42 Відповісти
так іхнє фсб працює досить потужно а наше СБУ за журналістами підглядає - от і результат
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08.02.2024 09:02 Відповісти
Доробляють не закінчену роботу по здачі України *****!
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08.02.2024 09:07 Відповісти
Цим зеленим тварям ніколи займатися сепарами .бо треба бігуса пресанути, а сам Малюк шістка зелена так і сказав що по першу наркмани .а до зрадників не на часі ,бо можно вийте на себе .
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08.02.2024 09:16 Відповісти
малоПИД,,,роский бенин Нарик и ффсбэшник Елдак...
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08.02.2024 09:33 Відповісти
До таких осіб у Зеленського з менеджерами немає питань, немає питань до Тимошенка, Резніченка, Баканова, Рєзнікова, якого в нагороду за службу намагалися відправити послом, та інших. Але є питання до Червінського і багатьох патріотів. Важкі часи і темна влада
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08.02.2024 09:34 Відповісти
Радіо Свобода, підкажить, будь ласка, в якому регіоні України розташоване місто "Сіверськодонецьк", бо карти Google не знають
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08.02.2024 09:52 Відповісти
На річці Сіверський Донець -- знаєте таку? Поряд з Лисичанськом.

З української Вікі:

Згідно з http://izbornyk.org.ua/pravopys/rozdil4.htm#par108 правописом 1993 року (§ 108) назва міста - Сіверськодонецьк, яка відповідає https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F етимології (від р. Сіверський Донець). Ця назва увійшла до енциклопедій та довідників радянських часів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 «Радянська енциклопедія історії України» та ін.). На цих же засадах стоять і ряд українських мовознавців.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%94%D0%B2%D1%94%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA#cite_note-12 [12]
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08.02.2024 12:25 Відповісти
життя йде не за викладеним у "вікі", не за етимологією і правописом та засадами мовознавців, а за чинним законодавством України, то ж читай постанову ВРУ від 17.07.2020 № 807-IX в частині Луганської області
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08.02.2024 12:39 Відповісти
За чинним законодавством України і рпцвУ -- "Українська православна церква". А військова морська база московії у Севастополі (та, що Україна бомбить регулярно надводними дронами) -- легітимна і законна, аж до 2042-го року. І що?
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08.02.2024 13:48 Відповісти
а нічого, Автономна Республіка Крим - це згідно статті 133 Конституції України адміністративно-територіальна одитниця України, не зважаючи на те, що наголошує русня, яка його окупувала, а також на те, що написано у "вікі", або що вважають з цього приводу знавці етимології, щодо денонсації угоди стосовно чф русні - питання не до мене, а до до уряду
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08.02.2024 14:18 Відповісти
Над люстрацією ще квартал ржав.
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08.02.2024 09:56 Відповісти
Законопроект № 7318 про заборону представникам проросійських партій обиратися на будь-які посади скоро вже два роки як лежить нерухомо в верховній раді.
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08.02.2024 10:04 Відповісти
А СБУ бигуди накручивает.
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08.02.2024 10:48 Відповісти
Коли вже завелись таргани, то їх дуже важко вивести. Ця зараза дуже живуча.
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08.02.2024 10:50 Відповісти
Не забудьте "пєрвую лядь", котра закликала за гроші здавати позиції ЗСУ.
Ну й звичайно, її самца - прєпіздента.
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08.02.2024 12:05 Відповісти
это просто киздец . тот киллер что кыву до кабздона отправил уже отдохнул ??? работы для этого спеца бляха муха . у нас ..домашняя.. работа . расценки меньше чем в параше работать . но ..клиентов .. ***** . одно нажатие на спусковой крючек и нет выродка . два нажатия и нет двух любителей параши
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08.02.2024 12:09 Відповісти
Як можна досі не знати, як пишеться місто Сєвєродонецьк?
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08.02.2024 12:23 Відповісти
Як можна досі не знати, що збіговисько промоскальських дебілів, яке керувало Сіверськодонецьком 30 років, не спромоглося встановити назву міста, затверджену в українському правописі??
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08.02.2024 12:27 Відповісти
Я все це знаю! Та правопис і назву ні хто так і не змінив офіційно! За те придумали директорку, психологиню, міністерку та інший непотріб!
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08.02.2024 12:34 Відповісти
членкиню скумбрію із наукинею та лідора нетрадиційно орієнтованих зазебілів, що це все протягує, згадати не злим тихим словом не бажаєте?
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08.02.2024 13:17 Відповісти
Згадайте, підтримаю! В чому справа?
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08.02.2024 14:07 Відповісти
я вже написав те, що вважав за потрібне... І ви підтримали...
Тільки вийшов з "лазні" за "флуд" (розміщував скопійоване у цензорі на інших гілках ) та геть не маю бажання, писати правду про адмінів та редакторів.
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08.02.2024 14:16 Відповісти
А чого б і ні? В нас телемарафон хто веде? Ті ж журнашлюхі - сексоти фсб з Інтера, Наш, Ванньюс. Пам'ятаєте - марафон "Нада паґаваріть", "Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников" і т.д. і т.п.? Вони всі зараз на зарплаті в зєлі (крім основної роботи в фсб).
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08.02.2024 13:06 Відповісти
цих сепарів повинен був ще Ющ згноїти, а він Яніка у прєм'єри висунув своїми Універсалами ...
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08.02.2024 13:27 Відповісти
 
 