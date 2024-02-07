Байден про провал голосування в Сенаті за пакет, що включав допомогу Україні: Республіканцям дзвонить Трамп і погрожує

Президент США Джо Байден розкритикував республіканців у Конгресі, після того, як Республіканська партія у Сенаті заблокувала просування двопартійної угоди про кордон і пакету іноземної допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Байден сказав, що "ніколи не думав, що побачу щось подібне до того, що ми бачимо зараз" на Капітолійському пагорбі, і звинуватив свого опонента Дональда Трампа в тому, що він "погрожував" законодавцям "відплатою", за підтримку пакету.

За словами Байдена, республіканці "виходять з угоди, тому що їм телефонує Дональд Трамп і погрожує".

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