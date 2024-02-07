У Чехії створили програму для збереження українських стародруків та унікальних видань

Чеський Мінкульт розробив програму, що покликана уберегти українські стародруки та інших унікальні книжкові видання від наслідків війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Novinky.cz.

Ініціаторами створення програми"Archa" "Ковчег" виступили міністерство культури Чехії у співпраці з Національною бібліотекою Чеської Республіки

Повідомляється, що організатори звернулися до бізнесу, організацій, фахівців та усіх небайдужих із проханням зібрати кошти, щоб обладнати дві спеціальні пересувні реставраційні майстерні, які б могли доїхати до міст і районів в Україні, які постраждали від російських бомбардувань і обстрілів, щоб урятувати український книжковий фонд.

У виданні зазначають, що водночас з 21 листопада минулого року триває збір коштів у громадський збір на "Ковчег №2". Його використовуватимуть для оцифрування документів, щоб запобігти їх безповоротній втраті.

Програмою передбачено що "Ковчег" буде готовий вирушити в Україну в середині 2024 року. Фахівці сподіваються, що така майстерня зможе дістатися міст, які найбільше постраждали від російської агресії.

"Ми бачимо, що росіяни цілеспрямовано бомбардують книгарні та архіви, хочуть стерти український народ. Ось чому міністерство культури відкрило цю програму", - підкреслив заступник міністра культури Чехії Ондржей Храст.

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