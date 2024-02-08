Авіація та ракетні війська протягом 7 лютого уразили 9 районів зосередження окупантів та 2 склади боєприпасів, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ по російських окупантах протягом 7 лютого 2024 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах боєприпасів противника".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Dima30
показати весь коментар08.02.2024 02:04 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль