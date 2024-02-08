Авіація та ракетні війська протягом 7 лютого уразили 9 районів зосередження окупантів та 2 склади боєприпасів, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та ракетних військ по російських окупантах протягом 7 лютого 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах боєприпасів противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та ракетні війська протягом 6 лютого уразили 14 районів зосередження росіян, 3 артилерійські засоби, 3 ЗРК, 2 склади і пункт управління, - Генштаб