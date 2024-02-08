Єврокомісія запустила процес засудження Угорщини за закон про статус "іноземного агента"
В середу, 7 лютого, Європейська комісія (ЄК) розпочала процес офіційного засудження Угорщини за новий закон, що запроваджує санкції проти організацій, які фінансуються з-за кордону. На думку правозахисників, закон є аналогом російського закону про "іноземних агентів" та покликаний замовкнути урядову опозицію на період виборів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Politico.
Ухвалений Будапештом наприкінці минулого року Закон "Про захист суверенітету", передбачає створення нового органу з повноваженнями розслідувати політичну діяльність, що здійснюється від імені або фінансується іноземними інтересами. За певних обставин особам, які використовують іноземні кошти для впливу на вибори, може загрожувати тюремне ув'язнення. Уряд заявляє, що закон покликаний захистити волевиявлення виборців від неправомірного іноземного втручання.
Водночас організації, що відстоюють свободу ЗМІ та права людини, порівнюють цей захід із російським законом про іноземних агентів, який Москва використовує для того, щоб змусити замовкнути критиків, які отримують фінансування з-за кордону. Рада Європи закликала відмовитися від угорського закону, заявивши, що він може бути використаний проти політичної опозиції.
У середу Єврокомісія розпочала т.зв. "процедуру порушення" після того, як визначила, що угорський закон порушує "кілька фундаментальних прав", закріплених у законодавстві ЄС, включно з правом на недоторканність приватного життя, свободу вираження поглядів та об'єднань.
Тепер Будапешт має два місяці, щоб відреагувати на занепокоєння ЄК, інакше Брюссель може перейти до наступного етапу процесу – так званої "аргументованої думки", яка офіційно закликає уряд дотримуватися законодавства ЄС.
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їбатиколупатися. І це не великодержавний шовінізм...
Просто шістка ригоанальна... Чи "царЪ хароший..."?
«Але Зеленському варто все ж згадати, що він - президент, і рішення, тим більше глобальні, за всю країну приймає де-факто один він. А не «хороші хлопці». І ініціативу тримає (повинен тримати) він. А не технічний персонал. Бо відповідальність несе і нестиме теж він, прізвища «хороших хлопців» не всі і згадають. Якщо ті, звісно, не запустять власні політичні проєкти на руїнах іміджу….. Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ»
Король Данило Галицький та його Корона / Київська Русь / Історія України
https://youtu.be/gASBE0F8inM
українці занадто добрі , а землі їм достались у спадок від трипильців дуже родючі.
ТАК ТРЕБА ЦЮ ЗЕМЛЮ ЗАХИЩАТИ І ІНОРОДЦЯМ НЕ ПРОДАВАТИ .
а завтра , бариги, просто не будуть орати і сіяти під різними предлогами . І зроблять в Україні голодомор .
НЕМА В УКРАЇНІ державного підприємства МОДУЛУВАННЯ СИТУАЦІЇ, шоб воно прораховувати кінцеви результати законів
Вступить в Союз,что бы тебе всё время другие деньги давали,но при этом изображать из себя царя по месту.
Таких только ссаными тряпками,да по рыльнику, воспитание
Что бы тебя приняли,надо соответствовать и не дорогами.
В Араб.Эмиратах тоже есть хорошие дороги.