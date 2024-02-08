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Єврокомісія запустила процес засудження Угорщини за закон про статус "іноземного агента"

угорщина,євросоюз

В середу, 7 лютого, Європейська комісія (ЄК) розпочала процес офіційного засудження Угорщини за новий закон, що запроваджує санкції проти організацій, які фінансуються з-за кордону. На думку правозахисників, закон є аналогом російського закону про "іноземних агентів" та покликаний замовкнути урядову опозицію на період виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про  це повідомляє Politico.

Ухвалений Будапештом наприкінці минулого року Закон "Про захист суверенітету", передбачає створення нового органу з повноваженнями розслідувати політичну діяльність, що здійснюється від імені або фінансується іноземними інтересами. За певних обставин особам, які використовують іноземні кошти для впливу на вибори, може загрожувати тюремне ув'язнення. Уряд заявляє, що закон покликаний захистити волевиявлення виборців від неправомірного іноземного втручання.

Водночас організації, що відстоюють свободу ЗМІ та права людини, порівнюють цей захід із російським законом про іноземних агентів, який Москва використовує для того, щоб змусити замовкнути критиків, які отримують фінансування з-за кордону. Рада Європи закликала відмовитися від угорського закону, заявивши, що він може бути використаний проти політичної опозиції.

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У середу Єврокомісія розпочала т.зв. "процедуру порушення" після того, як визначила, що угорський закон порушує "кілька фундаментальних прав", закріплених у законодавстві ЄС, включно з правом на недоторканність приватного життя, свободу вираження поглядів та об'єднань.

Тепер Будапешт має два місяці, щоб відреагувати на занепокоєння ЄК, інакше Брюссель може перейти до наступного етапу процесу – так званої "аргументованої думки", яка офіційно закликає уряд дотримуватися законодавства ЄС.

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Автор: 

Угорщина (2271) Єврокомісія (2152)


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Топ коментарі
+21
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08.02.2024 01:51
+15
орбан косплеїть путіна, і якщо ЄС не обламає орбану роги, то він рознесе у європейській лавці весь сєврський фарфор разом з богемським кришталем.
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08.02.2024 01:45
+13
Как жаль, что Украина не может поменяться географическим положением с венгрией. Жаль нельзя вырезать кусок Земли со всем ландшафтом и перенести подальше от раковой опухоли под названием роZZия, а на наше место поместить венгров. Уверен, венграм бы понравился быстрый отказ от венгерского языка и переход на руZZкий.
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08.02.2024 03:23
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орбан косплеїть путіна, і якщо ЄС не обламає орбану роги, то він рознесе у європейській лавці весь сєврський фарфор разом з богемським кришталем.
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08.02.2024 01:45 Відповісти
Так у нас влада теж у нього багато косплеїть ...
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08.02.2024 09:03 Відповісти
виборі це почали: теж захотіли собі недомірка.
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08.02.2024 11:14 Відповісти
Ну, нарешті знайшли до чого приїбатиколупатися. І це не великодержавний шовінізм...
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08.02.2024 01:46 Відповісти
Та потрібно просто перекрити баламутам фінансовий кран і кордони. І все. Демократія, ля.
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08.02.2024 06:38 Відповісти
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08.02.2024 01:51 Відповісти
тепер вже не вийде, зєлєнський тонути буде разом з недобитками.
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08.02.2024 02:35 Відповісти
а зеленський хто?
Просто шістка ригоанальна... Чи "царЪ хароший..."?
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08.02.2024 06:44 Відповісти
він младорегіонал неголений.
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08.02.2024 11:20 Відповісти
У кого погана память:Порошенко як раз і зробив багато, щоб цієї люстрації не відбулося. І закон недієвий прийняли, туди вписали термін служіння у владі яника більше 1 року (бо Порошенко був в компанії азарова міністром трохи менше року). Це ж він втягнув в українську політику знову мертвечука, який організовував в часи Помаранчевої революції сепаратистські зїзди рад
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08.02.2024 06:53 Відповісти
Я повністю з Вами згодна , але те що в ОПУ сидять агенти ФСБ і їх треба вигнати - це істина

«Але Зеленському варто все ж згадати, що він - президент, і рішення, тим більше глобальні, за всю країну приймає де-факто один він. А не «хороші хлопці». І ініціативу тримає (повинен тримати) він. А не технічний персонал. Бо відповідальність несе і нестиме теж він, прізвища «хороших хлопців» не всі і згадають. Якщо ті, звісно, не запустять власні політичні проєкти на руїнах іміджу….. Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ»
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08.02.2024 07:37 Відповісти
моральна профура тішиться своєю пам'яттю із засраними Г+Г мізками
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08.02.2024 12:15 Відповісти
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08.02.2024 06:56 Відповісти
Как жаль, что Украина не может поменяться географическим положением с венгрией. Жаль нельзя вырезать кусок Земли со всем ландшафтом и перенести подальше от раковой опухоли под названием роZZия, а на наше место поместить венгров. Уверен, венграм бы понравился быстрый отказ от венгерского языка и переход на руZZкий.
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08.02.2024 03:23 Відповісти
Угорці століттями воювали за земли Галичинии

Король Данило Галицький та його Корона / Київська Русь / Історія України

https://youtu.be/gASBE0F8inM

українці занадто добрі , а землі їм достались у спадок від трипильців дуже родючі.

ТАК ТРЕБА ЦЮ ЗЕМЛЮ ЗАХИЩАТИ І ІНОРОДЦЯМ НЕ ПРОДАВАТИ .
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08.02.2024 03:57 Відповісти
Вже продали. Навіть, закон для цього пропхали серед ночі.
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08.02.2024 08:07 Відповісти
Так звернить увагу, шо цей закон влаштовує УСІХ ДЕПУТАТІВ. Ось по кому ГИЛЯКИ плачуть

а завтра , бариги, просто не будуть орати і сіяти під різними предлогами . І зроблять в Україні голодомор .

НЕМА В УКРАЇНІ державного підприємства МОДУЛУВАННЯ СИТУАЦІЇ, шоб воно прораховувати кінцеви результати законів
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08.02.2024 09:18 Відповісти
Такие оборванцы популисты как Орбан и Ердоган-это то о чём мечтает Зе.
Вступить в Союз,что бы тебе всё время другие деньги давали,но при этом изображать из себя царя по месту.
Таких только ссаными тряпками,да по рыльнику, воспитание
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08.02.2024 05:53 Відповісти
Навряд чи вони кудись би вступили. Це наслідки політики заходу по розвалу союзу. От боком і вилазить.
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08.02.2024 06:41 Відповісти
Вступают ежедневно...у гафно.
Что бы тебя приняли,надо соответствовать и не дорогами.
В Араб.Эмиратах тоже есть хорошие дороги.
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08.02.2024 06:53 Відповісти
Ти в пердє, от ітам сиди. Не блищи своєюзвивиною від картуза.
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08.02.2024 07:21 Відповісти
Как ты скажешь кац,так и сделаю
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08.02.2024 15:00 Відповісти
Так під цей же закон підпадає і орбан, бо його ж влада фінансується Евросоюзом!
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08.02.2024 06:44 Відповісти
Більш вірогідно що цей процес піде зі швидкістю черепахи і Орбан буде "каламутити воду" до наступних виборів Орбана.
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08.02.2024 07:16 Відповісти
Не зрозуміло, що не так з цим законом. Без нього, якщо розібратися, не можна на своїй території, навіть, "Московскій комсомолєц" чи якусь іншу рашкинську помийку заборонити, бо з юридичного боку це вже буде беззаконням і порушенням свободи слова.
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08.02.2024 08:15 Відповісти
 
 