Ситуація на Запорізькій АЕС є більш напруженою, ніж раніше, - Федоров

На окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції ситуація погіршується, адже до робочих місць не допускають спеціалістів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на пресконференції повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Що стосується АЕС, то ситуація продовжує залишатися більш напруженою, ніж раніше. 1 лютого приблизно 120 працівників станції не допустили до виконання обов'язків на станції. Це пов'язано з тим, що співробітники відмовились отримувати паспорти країни-ворога. Саме це було причиною недопуску їх для виконання обов'язків. Це є вкрай небезпечно", - сказав він.

Він додав, що на станції не вистачає працівників та нагадав що за час окупації, станція 8 разів залишалась без електроживлення, що становить небезпеку для технологічних процесів.

"І ми розуміємо, що чим менше людей буде контролювати цей процес, тим більше буде небезпека", - додав він.

Нагадаємо, 7 лютого окуповану ЗАЕС відвідав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він провів оцінку дотримання 5 принципів захисту станції, а також стану систем енергопостачання та охолодження, рівня кваліфікації персоналу.

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