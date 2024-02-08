Протягом 7 лютого росіяни завдали 51 ракетного та 80 авіаційних ударів та здійснили 89 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб
Противник і надалі продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"Загалом ворог завдав 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Хмельницькій та Львівській областях", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що авіаційних ударів зазнали: Яблунівка Сумської області; Табаївка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Горностаївка, Зміївка, Тягинка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
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