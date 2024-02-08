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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 392 380 осіб (+910 за добу), 6383 танки, 9411 артсистем, 11899 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 392 380 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу -  близько 392380 (+910) осіб,

танків ‒ 6383 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 11899 (+20) од,

артилерійських систем – 9411 (+24) од,

РСЗВ – 980 (+0) од,

засоби ППО ‒ 666 (+1) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів  – 325 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7191 (+14),

крилаті ракети ‒ 1880 (+31),

кораблі/катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12513 (+27) од,

спеціальна техніка ‒ 1505 (+8)

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Втрати ворога за добу

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) знищення (7227)


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Плюс, чи навпаки, мінус вєтрольот. ППО 666 одиниць, цікаво що і наземної техніки в початку лютого також 666 од.
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08.02.2024 08:10 Відповісти
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08.02.2024 08:11 Відповісти
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08.02.2024 08:39 Відповісти
Схоже, що москальскі гелікоптери таки підняли кинуту літаками пальчатку. Добре. Нашим хлопцям наснаги і натхнення.
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08.02.2024 08:17 Відповісти
Просування сталося завдяки браку снарядів та знищення антен для фпв,кацапами.спочатку вдарили з півдня тепер роблять головний удар з боку ставків.
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08.02.2024 08:49 Відповісти
Минув 3637 день москальсько-української війни.
91! одиниця техніки та 910! чумардосів.
Арта 24!, броня 31!, логістика 27.
Рахунок ППО спецтехніка 1 - 8.
Спецтехніка перевалила за 1500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 392 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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08.02.2024 08:44 Відповісти
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08.02.2024 08:46 Відповісти
І гелікоптер забув вказати ))
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08.02.2024 08:48 Відповісти
 
 