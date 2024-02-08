Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 392 380 осіб (+910 за добу), 6383 танки, 9411 артсистем, 11899 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 392 380 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 392380 (+910) осіб,

танків ‒ 6383 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 11899 (+20) од,

артилерійських систем – 9411 (+24) од,

РСЗВ – 980 (+0) од,

засоби ППО ‒ 666 (+1) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7191 (+14),

крилаті ракети ‒ 1880 (+31),

кораблі/катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12513 (+27) од,

спеціальна техніка ‒ 1505 (+8)

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