Путін дав інтерв’ю пропагандисту Карлсону, якого Трамп бачить можливим віцепрезидентом США. Білий дім відреагував

В Білому домі відреагували на інтерв’ю, яке російський диктатор Володимир Путін дав американському пропагандисту Такеру Карлсону. В адміністрації президента США вважають це інтерв’ю непотрібним.

Про це координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Американський чиновник зазначив, що в цьому журналістському матеріалі, вірогідно, звучатимуть якість фальшиві та абсурдні "виправдання" з боку очільника Кремля широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

Читайте: Трамп може завершити війну в Україні за 24 години, - Дуда

Кірбі зауважив, що не стане випереджати інтерв'ю, яке ще не вийшло, проте висловився щодо очікуваних тез у цій публікації.

"Я не знаю, я вважаю, що це досить очевидно, усім повинно бути дуже очевидно, що Путін зробив в Україні, і фіктивні, абсолютно фальшиві та смішні причини, якими він намагався це виправдати. Я не думаю, що нам потрібно ще одне інтерв'ю з Володимиром Путіним, щоб зрозуміти його жорстокість", - сказав представник адміністрації президента США.

Також читайте: Республіканці грають у політичні ігри, - Білий дім

Що Путін сказав Карлсону

Зміст інтев’ю поки що невідомий. Очікується, що воно буде прихильним до країни-агресора Росії, оскільки пропагандист неодноразово захищав її.

Нещодавно Карлсон також заявив про те, що звернувся з проханням про інтерв'ю до президента України Володимира Зеленського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін намагається заперечити факт існування України та створити небезпеку для наступних поколінь всієї Європи, - глава МЗС Португалії Кравіньо

Проти Карлсона запровадять санкції?

Видання Newsweek повідомило, що Європейський союз може запровадити санкції проти американського пропагандиста Такера Карлсона через інтерв'ю останнього з Путіним. Але, за даними журналіста Радіо Свобода Рікарда Йозвяка, Брюссель не збирається цього робити.

"Ні, ЄС не збирається вводити санкції проти Такера Карлсона... Близько 250 росіян і компаній незабаром будуть піддані санкціям через війну в Україні", - написав він у соцмережі Х.

Хто такий Такер Карлсон

Карлсон "прославився" тим, що поширював теорію змови на користь Трампа про те, що результати президентських виборів 2020 року сфальсифіковані, у тому числі за допомогою машин для голосування - за цей наклеп він був звільнений з каналу Fox News.

Дивіться: Кремлівський пропагандист Дугін про інтелектуальний рівень в армії РФ: "На нашей стороне - дебил на дебиле". ВIДЕО

Українському глядачеві він міг стати відомим після початку великої війни РФ проти України, коли регулярно транслював російську пропаганду, хвалив диктатора Володимира Путіна, а також критикував військову та фінансову допомогу Україні. Карлсон є постійним героєм програм топпропагандистів Кремля, які регулярно транслюють його виступи у своїх передачах.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявляв, що в разі перемоги може розглянути кандидатуру Карлсона на посаду віцепрезидента.