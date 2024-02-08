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Путін дав інтерв’ю пропагандисту Карлсону, якого Трамп бачить можливим віцепрезидентом США. Білий дім відреагував

карлсон,путін

В Білому домі відреагували на інтерв’ю, яке російський диктатор Володимир Путін дав американському пропагандисту Такеру Карлсону. В адміністрації президента США вважають це інтерв’ю непотрібним.

Про це координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Американський чиновник зазначив, що в цьому журналістському матеріалі, вірогідно, звучатимуть якість фальшиві та абсурдні "виправдання" з боку очільника Кремля широкомасштабної військової агресії РФ проти України.

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Кірбі зауважив, що не стане випереджати інтерв'ю, яке ще не вийшло, проте висловився щодо очікуваних тез у цій публікації.

"Я не знаю, я вважаю, що це досить очевидно, усім повинно бути дуже очевидно, що Путін зробив в Україні, і фіктивні, абсолютно фальшиві та смішні причини, якими він намагався це виправдати. Я не думаю, що нам потрібно ще одне інтерв'ю з Володимиром Путіним, щоб зрозуміти його жорстокість", - сказав представник адміністрації президента США.

Також читайте: Республіканці грають у політичні ігри, - Білий дім

Що Путін сказав Карлсону

Зміст інтев’ю поки що невідомий. Очікується, що воно буде прихильним до країни-агресора Росії, оскільки пропагандист неодноразово захищав її.

Нещодавно Карлсон також заявив про те, що звернувся з проханням про інтерв'ю до президента України Володимира Зеленського.

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Проти Карлсона запровадять санкції?

Видання Newsweek повідомило, що Європейський союз може запровадити санкції проти американського пропагандиста Такера Карлсона через інтерв'ю останнього з Путіним. Але, за даними журналіста Радіо Свобода Рікарда Йозвяка, Брюссель не збирається цього робити.

"Ні, ЄС не збирається вводити санкції проти Такера Карлсона... Близько 250 росіян і компаній незабаром будуть піддані санкціям через війну в Україні", - написав він у соцмережі Х.

Хто такий Такер Карлсон

Карлсон "прославився" тим, що поширював теорію змови на користь Трампа про те, що результати президентських виборів 2020 року сфальсифіковані, у тому числі за допомогою машин для голосування - за цей наклеп він був звільнений з каналу Fox News.

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Українському глядачеві він міг стати відомим після початку великої війни РФ проти України, коли регулярно транслював російську пропаганду, хвалив диктатора Володимира Путіна, а також критикував військову та фінансову допомогу Україні. Карлсон є постійним героєм програм топпропагандистів Кремля, які регулярно транслюють його виступи у своїх передачах.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявляв, що в разі перемоги може розглянути кандидатуру Карлсона на посаду віцепрезидента.

Автор: 

пропаганда (2801) путін володимир (23811) США (22799)


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Топ коментарі
+18
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08.02.2024 09:04
+18
а давайте ще візьмемо інтерв'ю у педофіла, теж цікаво, що саме йому подобається у..., а давайте візьмемо інтерв'ю у у людожера - як він це робив та що він відчував (не відчував)..., впевнена, знайдеться не мало збоченців, які це будуть це дивитись та смакувати..., демократія це не є вседозволеність...
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08.02.2024 09:07
+14
Яке їхало, таке і здибало.
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08.02.2024 09:06
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08.02.2024 09:04 Відповісти
Безсоромна гидота відбувається в світі на наших очах , тож
оскільки ми не можемо на це шоу вплинути , потрібно просто
це дійство ігнорувати - пішли вони всі ці карлсони на ....уй 🙁
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08.02.2024 09:21 Відповісти
Європейський Союз, як повідомляється, домагається санкцій та «заборони на поїздки» проти Такера Карлсона за його інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним.
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08.02.2024 11:06 Відповісти
ЄС домагаеться КАрлсона - дальше не продовжуй
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08.02.2024 11:41 Відповісти
Як він міг давати йому інтерв'ю, коли воно вже давно в нього відсохло.)
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08.02.2024 09:04 Відповісти
Це той карлсон, який тягне все брудне до свого рота , якасьтрампистська гидота.
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08.02.2024 09:09 Відповісти
***** ще теліпає, єрундою…
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08.02.2024 09:10 Відповісти
Яке їхало, таке і здибало.
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08.02.2024 09:06 Відповісти
а давайте ще візьмемо інтерв'ю у педофіла, теж цікаво, що саме йому подобається у..., а давайте візьмемо інтерв'ю у у людожера - як він це робив та що він відчував (не відчував)..., впевнена, знайдеться не мало збоченців, які це будуть це дивитись та смакувати..., демократія це не є вседозволеність...
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08.02.2024 09:07 Відповісти
не помню дословно, но анекдот следующий :

Приходит в тюрьму молодая журналистка взять интервью у самого отбитого маньяка.

Её предупреждают, мол чувак конченный и вы рискуете. Она говорит, что осознаёт.

Сели за столом напротив друг дружки.

Она - расскажите о самом вашем страшном поступке .

Он - а закурить есть ?

Она - нате.

Он подкуривает, затягивается и тушит окурок в её глаз со словами "Даже не знаю, с чего начать..."
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08.02.2024 09:22 Відповісти
Ну і що? Самі накручуєте перегляди.Ну дав і і все.Я нагадаю,москалі є постійними членами в Радбезі ООН.Це Найвище,що може бути.А це значить,що їх не вважають прямо таким ворогом.Так США з москалями співпрацює в космічній програмі,аж до 2031 року.А потім може ще продовжити.Так з ворогами не роблять.
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08.02.2024 09:08 Відповісти
Віце-президент США такер карлсон? Що коїться з цим світом?
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08.02.2024 09:08 Відповісти
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08.02.2024 09:35 Відповісти
Що коїться з цим світом?

Людство деградує, і одним із наслідків-відсутність критичного мислення
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08.02.2024 09:51 Відповісти
пророчий фільм

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08.02.2024 10:04 Відповісти
У мене останні роки 2-3 кожен день це відчуття. І фільм дійсно стає пророчим
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08.02.2024 10:49 Відповісти
что за фильм?
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09.02.2024 01:06 Відповісти
Для України.
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08.02.2024 12:40 Відповісти
Маючи компромат на трампа, ***** ним крутить, як циган сонцем на базарі! Нафтодолари … Кривавий досвід Європи, часів гітлєра, гріх забувати у США!!
Сподіваємося на здоровий глузд Америки, але за зеленського, теж прийшли на дільниці та голосували не з США!

Пильнуймо Україну, щоб не повторити події часі КРУТІВ…
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08.02.2024 09:08 Відповісти
Так...Там не тільки і компроматна Трампа,з часів "конкурсів краси"..А і розвідка і сфери впливу на Європу...Ще до війни,чути було, такі чутки..... про розподіл сфер світового впливу,, коли Трамп був при владі,то )(уйло пропонував Трампу віддати Україну...і не тільки а й Байлтійські країни.Адже Трамп вважав тоді ,)(уйла великим геополітиком з великою армією. Невідомо,тепер,чи змінилась його думка,стосовно )(уйла ,після двох років війни.Судячи по риториці Трампа -ні.
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08.02.2024 09:18 Відповісти
Карлсон - син Папи Карла...
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08.02.2024 09:09 Відповісти
сини папи Карла заснували французьку династію Каролінгів.

а це просто Буратіно
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08.02.2024 09:36 Відповісти
Ще відредагували інтерв'.ю.....там 11 пунктів заборонили питання,на які )(уйло не хотів відповідати.
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08.02.2024 09:10 Відповісти
***** ознайомив того карлсона, із змістом своїх чемоданів.
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08.02.2024 09:12 Відповісти
усім повинно бути дуже очевидно, що Путін зробив в Україні, Джерело:

ШОБ усім було очевидно , ТРЕБА , БЛИН, працювати в інформ просторі світу ( і западу конкретно)
А сьогодні ничого не роблять для цього МінКульт і Мін ціфри . ІНФИ ПОСТІЙНО НА ЗАХОДІ НЕЕТЬ .

Чем займается Мінкульт не видно. А мін цифри хоче пропхати голосування онлайн - і це завдання від ***** . ЗЕМЛЮ вони вже у українців крадуть по дешевке.
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08.02.2024 09:12 Відповісти
Цілий арахамія в кросівках і в «хакі» їздив до США заручитись підтримкою республіканців. ПААтужно ж!!! 😥
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08.02.2024 09:22 Відповісти
Да позорище .
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08.02.2024 09:24 Відповісти
Много шума из ничего.
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08.02.2024 09:13 Відповісти
Кремлівське криваве бабло робить свою брудну справу в засобах масової інформаціі , але повірять в це інтервʼю , з терористом номер один в світі , тільки недалекі люди , які вірять в брехню кремлівського
фюрера 😡
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08.02.2024 09:14 Відповісти
Прилітав -- банку вареня дали?
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08.02.2024 09:17 Відповісти
Та ти шо.....Як сцуть Трампа)))Велика та демократична америка називаеться..... .А у нас те саме.....даже Дуда каже Трамп все зробить....нормально!!!Дуда тоже агент?Полудурки-рибки марахфону,пишуть обзивають Трампа.....Але що зробиш,таке життя.....думати нема чим.Не переживайте,трампа не пустять....керувати.Ця кодла все зробить щоб Трампа не було.
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08.02.2024 09:20 Відповісти
А якщо Трамп стане президентом.Ото будуть кульбіти від усіляких блогерів і змі.
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08.02.2024 12:42 Відповісти
і війде в історію як журнашлюха ...тільки за гроші можна було піти на такий зашквар
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08.02.2024 09:21 Відповісти
А в Гуантанамо після цього цей карлсон не хоче залетіти?Війна поки що йде проти України,але поразка України,це удар по США.Я не можу собі уявити щоб в 1944 якийсь американський журналіст вихваляв гітлера і спокійно собі жив в США,чи в Британії,як грем філіпс.Про трампліна то вже просто слів немає
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08.02.2024 09:21 Відповісти
Карлсон і 3.14дюк.
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08.02.2024 09:21 Відповісти
Цікаво, яке видання його надрукує ?
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08.02.2024 09:25 Відповісти
Маск вже надав майданчик на Х, тобто видаляти його не буде зі своєї мережі.
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08.02.2024 09:28 Відповісти
тильки ліниве видання не надрукує
ось побачите розтягнуть на цитати
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08.02.2024 11:18 Відповісти
Оце да. Найвищими політичними діячами наймогутнішої держави можуть стати шіски кдбшника. Рейган та Маккейн мабуть вже до земног ядра забурилися
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08.02.2024 09:29 Відповісти
Та ні - вони вже на півдорозі до Андромеди ( галактика така за 2 лями світлових роки від нас ).
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08.02.2024 09:39 Відповісти
Дуже дуже поганий меседж. Те інтервʼю - інформаційний рай для *****. Його подивляться всі і ***** там буде в прекрасному світлі, де розкаже байку про «істарічкскіє землі і они не хатят дагавариваться». І частина тупих америкосів і європейців скажуть, ну да, ну да, типу хай забирає.. скормимо йому Україну, може людожер заспокоїться
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08.02.2024 09:34 Відповісти
Це чергова брехня від ліваків. Трамп ніколи не заявляв що Такер може бути його VP. Навіщо обманювати людей?
Це син Трампа таке зморозив.
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08.02.2024 09:37 Відповісти
Ну а это вообще шедевр!!!! Такер Карлсон - вице?! Тогда трампу патрушева надо назначить советником по нац безопасности, а бортникова - главой ЦРУ.
BlackWater - вам не стыдно, не противно?
Я думаю, что после победы трампа на выборах, на флаг америки надо поместить большой фаллос в триколоре. И это будет символом америки - большой и толстый русский член в американской жопе.
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08.02.2024 09:39 Відповісти
Щось здається мені, що цей громадянин США завербований гру рашки і гроші витрачені на нього він відпрацьовує сповна.
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08.02.2024 09:44 Відповісти
А карлсон при чому?
Ставте зразу *****!Віце-або відразу президентом.
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08.02.2024 09:48 Відповісти
Зараз оте "інтерв'ю" демшизоїдні ЗМІ рознесуть по всьому Світу і будуть місяць мусолити.
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08.02.2024 09:48 Відповісти
як бабломойський був інвестнянькою для антиукраїнського кварталу" і розкручування для своєї вигоди "зезедента" .так і куйло американському "карльсону." купив мотор ,та причепив на спину...З тих пір 3,14сдюк американський з мотором від моцикля "їжа" ,не має спокою
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08.02.2024 09:56 Відповісти
З яких це пір Америка почала брати інтервью у терористів?
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08.02.2024 09:59 Відповісти
А США визнали його терористом?
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08.02.2024 12:44 Відповісти
Ось це інформаційна завіса для унікального контенту. Хоч якась реакція від нашого президента необхідна, бо це не ляпас, а удар під дих.
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08.02.2024 10:28 Відповісти
Интересно чего Борис Джонсон за Трампа вписался....его то точно любителем ***** и кацапофилом не назоввешь)а знает он наверное побольше форумных😉
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08.02.2024 10:47 Відповісти
мені здавалося, що США вже нас кинули, а все ще тільки намічається - "весело"
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08.02.2024 10:50 Відповісти
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08.02.2024 10:52 Відповісти
сама можливість цього інтерв'ю показує наскільки все прогнило в так званому цивілізованому світі. мені важко уявити ситуацію, коли в розпал Другої світової могло відбутися щось подібне і якийсь пропагандон з США зміг би поїхати до Берліну та взяти інтерв'ю у гітлера. абсурдно звучить, правда ж? а зараз цей абсурд відбувається в реальності.
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08.02.2024 10:57 Відповісти
США з москалями в космос літає.І до 2031 року з ними буде це робити.Друга світова,то була друга світова.Зараз цього немає.
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08.02.2024 12:46 Відповісти
літають вони окремо, та й на МКС у кацапів своє окреме гетто. а контракт на поставку РД вже розірвано, наскільки мені відомо.
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08.02.2024 13:21 Відповісти
На чому вони літають?
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08.02.2024 13:56 Відповісти
І в кінці 22 року ще разом літали.
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08.02.2024 14:00 Відповісти
Tucker Carlson was one of the few voices who dared to speak openly - and eloquently - against the George Floyd madness that seized the country in 2020. It was a bit surreal that this guy was like a breath of fresh air amid the total cowardice and insanity around. It took guts to do what he did then. And this is a fact too.
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08.02.2024 11:11 Відповісти
Ну,суть не в самому інтерв'ю ,а у вісточці,яку посильний передав від свого пахана.
Побачимо.
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08.02.2024 11:59 Відповісти
«Сон разума рождает чудовищ»
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08.02.2024 12:17 Відповісти
Карлсон "прославився" дружбою з Орбаном...
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08.02.2024 13:26 Відповісти
вчера кто-то написал: скажите спасибо, что нас сша не склоняет к переговорам, а ес не ввел против нас санкции. Чудовищно, но к тому все идет.
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09.02.2024 01:09 Відповісти
 
 