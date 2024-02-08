Путін дав інтерв’ю пропагандисту Карлсону, якого Трамп бачить можливим віцепрезидентом США. Білий дім відреагував
В Білому домі відреагували на інтерв’ю, яке російський диктатор Володимир Путін дав американському пропагандисту Такеру Карлсону. В адміністрації президента США вважають це інтерв’ю непотрібним.
Про це координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Американський чиновник зазначив, що в цьому журналістському матеріалі, вірогідно, звучатимуть якість фальшиві та абсурдні "виправдання" з боку очільника Кремля широкомасштабної військової агресії РФ проти України.
Кірбі зауважив, що не стане випереджати інтерв'ю, яке ще не вийшло, проте висловився щодо очікуваних тез у цій публікації.
"Я не знаю, я вважаю, що це досить очевидно, усім повинно бути дуже очевидно, що Путін зробив в Україні, і фіктивні, абсолютно фальшиві та смішні причини, якими він намагався це виправдати. Я не думаю, що нам потрібно ще одне інтерв'ю з Володимиром Путіним, щоб зрозуміти його жорстокість", - сказав представник адміністрації президента США.
Що Путін сказав Карлсону
Зміст інтев’ю поки що невідомий. Очікується, що воно буде прихильним до країни-агресора Росії, оскільки пропагандист неодноразово захищав її.
Нещодавно Карлсон також заявив про те, що звернувся з проханням про інтерв'ю до президента України Володимира Зеленського.
Проти Карлсона запровадять санкції?
Видання Newsweek повідомило, що Європейський союз може запровадити санкції проти американського пропагандиста Такера Карлсона через інтерв'ю останнього з Путіним. Але, за даними журналіста Радіо Свобода Рікарда Йозвяка, Брюссель не збирається цього робити.
"Ні, ЄС не збирається вводити санкції проти Такера Карлсона... Близько 250 росіян і компаній незабаром будуть піддані санкціям через війну в Україні", - написав він у соцмережі Х.
Хто такий Такер Карлсон
Карлсон "прославився" тим, що поширював теорію змови на користь Трампа про те, що результати президентських виборів 2020 року сфальсифіковані, у тому числі за допомогою машин для голосування - за цей наклеп він був звільнений з каналу Fox News.
Українському глядачеві він міг стати відомим після початку великої війни РФ проти України, коли регулярно транслював російську пропаганду, хвалив диктатора Володимира Путіна, а також критикував військову та фінансову допомогу Україні. Карлсон є постійним героєм програм топпропагандистів Кремля, які регулярно транслюють його виступи у своїх передачах.
Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявляв, що в разі перемоги може розглянути кандидатуру Карлсона на посаду віцепрезидента.
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оскільки ми не можемо на це шоу вплинути , потрібно просто
це дійство ігнорувати - пішли вони всі ці карлсони на ....уй 🙁
Приходит в тюрьму молодая журналистка взять интервью у самого отбитого маньяка.
Её предупреждают, мол чувак конченный и вы рискуете. Она говорит, что осознаёт.
Сели за столом напротив друг дружки.
Она - расскажите о самом вашем страшном поступке .
Он - а закурить есть ?
Она - нате.
Он подкуривает, затягивается и тушит окурок в её глаз со словами "Даже не знаю, с чего начать..."
Людство деградує, і одним із наслідків-відсутність критичного мислення
Сподіваємося на здоровий глузд Америки, але за зеленського, теж прийшли на дільниці та голосували не з США!
Пильнуймо Україну, щоб не повторити події часі КРУТІВ…
а це просто Буратіно
ШОБ усім було очевидно , ТРЕБА , БЛИН, працювати в інформ просторі світу ( і западу конкретно)
А сьогодні ничого не роблять для цього МінКульт і Мін ціфри . ІНФИ ПОСТІЙНО НА ЗАХОДІ НЕЕТЬ .
Чем займается Мінкульт не видно. А мін цифри хоче пропхати голосування онлайн - і це завдання від ***** . ЗЕМЛЮ вони вже у українців крадуть по дешевке.
фюрера 😡
ось побачите розтягнуть на цитати
Це син Трампа таке зморозив.
BlackWater - вам не стыдно, не противно?
Я думаю, что после победы трампа на выборах, на флаг америки надо поместить большой фаллос в триколоре. И это будет символом америки - большой и толстый русский член в американской жопе.
Ставте зразу *****!Віце-або відразу президентом.
Побачимо.